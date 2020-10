Astroloji ve aşk hayatınızda astrolojik öneriler

Her birimizin farklı farklı anlamlar yüklediği kelimelerin çoğu kez yetersiz kaldığı kimi zaman sözlerimizle kimi zaman davranışlarımızla yansıtabildiğimiz yansıtamadığımız ruhumuzda fırtınalar koparan o eşsiz duygu Hayatın anlamı zenginliği AŞK!

Leyla ile Mecnunu Şirin ile Ferhatı daha bilinmeyen niceleri. VENÜS ile MARS’ın bitmek bilmeyen tutkusu sevdası ve doğum haritalarımızda bizlere yansımaları kalplerimizi heyecan ateşi ile coşturan küstüren o güçlü ve özel duygu. Şimdilerde aşk anlamını da kıymetini de geçmiş dönemlere göre fazlasıyla yitirmiş durumda. Tahammülsüzlüklerimiz egolarımız ve yönetme isteğimiz emekle tutkuyla heyecanla bazen gözyaşı ile beslenen o yüce duyguyu maalesef ki alt etmekte.

Peki bu böyle nereye kadar sürüp gidebilir birbirimizi tanımadan tamamlamadan AŞK hak ettiği değeri görür mü? Ne diyor yine aşk için Şems-i Tebrizi Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin! Grisi yoktur aşkın, Ya siyahı, Ya beyazı seçeceksin. Kendi özelliklerimizi zayıf güçlü yetersiz yanlarımızı kısacası PİN kodlarımızı çözümlememize yardımcı muhteşem bir sistemdir. Şimdi, Aşkı birde Gökyüzünün rehberliğinde ele alalım ve eksiklerimizi güçlü yönlerimizi yeniden AŞK ile yapılandıralım. Doğduğumuz anda Güneş’in içinde bulunduğu burç karakteristik özelliklerimizi ortaya koyar. Karşı cinsle ilişkimizde güneş burçlarının bir biri ile uyumu oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra ilişkimiz devam edecek mi? Hangi konularda uyuşmazlıklarımız olabilir hayatımızın aşkı mı gelip geçici bir heves mi? Gibi sorulara kesin ve net cevaplarla rehberlik edecek astrolojik sistemin adı ‘’SİNASTRİ’’ dir. İki kişinin doğum haritaları çıkartılır ve karşılıklı olarak eşleştirilir. Bu detaylı bir çalışmadır ve sadece eğitimli astrologlar tarafından kişiye özel olarak çıkartılabilir.

MARSIN ÇOCUKLARI ERKEKLER





EROS : Afrodit ve Ares’ in oğludur. Yunan mitolojisinde Aşk Tanrısı



KOÇ: Mars’ın tüm enerjilerini ruhlarında taşıyan Koç erkekleri, hareketli, eğlenceli ve enerji dolu bir yapıya sahiptirler. Koç erkeği ilk anda karşısındaki kadını etkileyecek bir çekiciliğe sahiptir. Eşsiz bir cazibeleri vardır. Koç erkeği çok kıskanç bir doğaya sahiptir. Sevdiği kadını tam anlamıyla sahiplenir ve onun hayatında her zaman 1nci sırada olmak ister. Hemen her konuda inatçı bir yapısı vardır ve haksız bile olsa kendi düşüncelerinin dışındaki düşünceleri, doğru kabul etmez. Bunun aksini ispatlasanız bile, o düşüncelerinden vazgeçmeyecektir.

KOÇ Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Enerjik Mars’ın erkekleri, Aşk’ta mutlak zafere ulaşmak ister. Mars erkekleri son derece çekicidir. Aynı zamanda son derece inatçı ve kıskanç bir doğaya sahiptir. Koç beraber olduğu kadının güzel ve sempatik olmasını tercih eder. Savaşçı doğalarından dolayı; sevdikleri kadın için çaba harcamak isterler. Fakat fazla nazdan hoşlanmazlar. Son derece gerçekçi tiplerdir. “Ya hep ya hiç” bir tarza sahiptirler. Çapkın bir doğaya sahip bu erkeğin, ilgisini sürekli üzerinizde tutmayı başarmalısınız. Sevgi kadar saygıya da önem veren bu adamla onun diliyle konuşabilmeyi becerebilmelisiniz. Evini mabedi gibi görmesini sağlamalı ve ona kendini Aşk tanrısı gibi hissettirmelisiniz.

BOĞA: Venüs’ün cazibeli çocukları, aşk ve sevginin temsilcileri, Boğa erkekleri, Güzelliklere son derece düşkündür. İstediğini elde etmek için elinden geleni yapar ve sonunda başarılı olur. Dürüst, sadık, iyi bir dost ve mükemmel bir baba olurlar. İşiyle ilgili konularda kararlarını kendisi verir ve işine karışılmasından hoşlanmaz. İşine karışmaya kalktığınız anda, tüm öfkesini sizden çıkartabilir. İş ve özel yaşamında söz sahibi olmaktan hoşlanır. Bu durum gözünüzü korkutmamalı, size bir öneride ya da bir şey yapmanızı istediğinde; bu güzel ruhlu adama muhalefet etmezseniz; size ısrarcı olmayacağı gibi destek olacaktır. Fiziksel olarak güzel, bakımlı ve zeki kadınlardan hoşlanır.

BOĞA Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Boğa erkeği ile birlikteyseniz ona her zaman dürüst ve sevecen olmalısınız. Ona olan sevginizi sözlerinizle, davranışlarınızla, sürekli göstermelisiniz. O sert görünümün altında, çocuk gibi tertemiz bir ruha sahiptir. Aşık olduğu kadından kolay kolay vazgeçmez. Toleranslıdır ve kadınına yaşamının sunduğu tüm zorluklarda sahip çıkar. Evlilik onun için kutsal bir kurumdur. Aşka hürmet gösterir. Yapmak istemediği bir konuda ona ısrarcı davranırsanız; bunu kendisine yapılan saygısızlık olarak algılayarak; öfkelenecek ve sizi kıracak davranışlar sergileyebilecektir. Lezzetli yemekler ve özenle hazırlanmış sofralarla bir Boğa erkeğini cezbedebilirsiniz.

İKİZLER: Merkür’ün yerinde duramayan, çok hareketli, zeki, sempatik hazırcevap ve eğlenceli, kolay kolay ne istediği anlaşılamayan, çocuk ruhlu, yaramaz erkekleri. Duygusal anlamda bağlanmaktan hoşlanmayan; bir anda ilgi duyup; aynı hızla uzaklaşabilen karakterlerdir. Çok yönlü ve değişken bir yapıya sahiptirler. Merkür’den aldığı konuşma yeteneğiyle insanları etkilemekte çok başarılı olan İkizler erkeği, tam anlamıyla aranılan, sevilen ve beğenilen biridir. Kadınların ilgisinin sürekli olmasından memnuniyet duyar ve onları etkilemek için girdiği her ortamda mutlaka dikkat çekmeyi başarır. Kıskanılmaktan kesinlikle hoşlanmayan bu adamı arkadaşlarıyla paylaşmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

İKİZLER Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: İkizler erkeği dalgalı bir ruh haline sahip, zeki, etkileyici, konuşma tarzıyla fazlasıyla bayan arkadaşı olan, deli dolu bir karakterdir. Onunla uyumu yakalayabilmek için onun zevklerini paylaşmak zorundasınız. Dostluk ve arkadaşlıklara çok önem verdiği için onun sevdiği arkadaşlarına daima güler yüzlü ve saygılı davranmalısınız. Arkadaşlarıyla arasına girmeye kalkarsanız, çok büyük bir hata yaparsınız. Kendi kendinize alınganlıklar yapmaktan, suskun bir tavır içine girmekten kaçının. Bu tavır onu delirtebilir. Size espriler yapmaktan hoşlanan bu neşeli adamı asla alaya almamalısınız. Çok zeki her şeyi çabucak anlayan bu erkekte, sezme gücü oldukça yüksektir. Ondan her hangi bir şey sakladığınızı, duygularınızı anında anlayacak ve size belli etmeyecek ve zamanı geldiğinde ifade edecektir. Bu erkeğin bayan arkadaşlarıyla sıcak konuşmasını, şakalaşmalarını hoş görmelisiniz. Arkadaşım dediği bir insanla ilişki içine girmeyecektir.



YENGEÇ: Ay’ın hassas, sezgisel, şefkatli, romantik ve duygusal Erkekleri, Sembolleri gibi dışarıdan oldukça sert görünmelerine karşın; sevgi dolu, yumuşacık bir yüreğe sahiptirler. Sevdikleri için her zaman koruyucu ve fedakar insanlardır. Milli değerler ve ailesi onlar için çok önemlidir. Yerine getiremeyecekleri sözler vermezler ve karşındaki insanlardan da aynı tavrı beklerler. Son derece adil bir yapıları vardır. Kendisine saygı duyulmasından çok hoşlanır. Yetenekli, kendini ifade edebilen, onun dilinden konuşan kadınları beğenen kişilerdir.

YENGEÇ Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Hisleriyle yaşayan, duygusal, dürüst insanlardan çok çabuk etkilenen bir karaktere sahiptirler. Bu duygu dolu adam, daima sevilmek ve ilgi ister. Sorunlarını size anlatmasını sağlamalı; söz ve davranışlarınızla onun kimi zaman annesi, dostu, sırdaşı sevgilisi, her anlamda yaşamının bir parçası olduğunuzu hissettirmelisiniz. Ailesiyle ilgili konularda çok hassastır ve onlara olan düşkünlüğü çok fazladır. Onunla dengeli bir ilişki istiyorsanız; ailesine olan düşkünlüğünü kabul etmeli ve aile bireyleri ile sıcak ilişkiler içinde olmalısınız. Fikir ayrılıklarında ona tepki vermeyin. Size olan sevgisi, eninde sonunda sizin fikirlerinizi kabul etmesini sağlayacaktır.

ASLAN: Güneşin enerjisini ruhlarında taşıyan, mert, yetenekli, öfkeli, yaratıcı, güzel yaşamaktan hoşlanan, girdikleri ortamda dikkat çeken, istediklerini başarma yeteneğine sahip olan Aslan burcu erkekleri. Oldukça gururlu ve otoriter bir yapıları vardır. Övülmek, beğenilmek ve ilginin sürekli üzerinde olmasını ister. Özel günler onun için çok önemlidir. Sürprizlerden çok hoşlanır. Öfkelendiği zaman beraber olduğu kadının kendisini sakinleştirmesini bekler. Aslan erkeği sevdiği kadına karşı kıskançtır. Sevdiği kadına jestler yapmaktan memnun olur. Sahip olduğu olanaklara göre, hediyelerle sevgisine verdiği önemi ifade etmeye çalışır.



ASLAN Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Aslan erkeği ile uyumlu bir birliktelik istiyorsanız; ona tüm sevginizi göstermeli ve saygı duymalısınız. Bu erkek yanında her zaman güzel ve bakımlı bir kadın görmek isteyecektir. Yanında taşıdığı kadınla gurur duymak isteyecektir. Öfkelendiğinde ona muhalefet edip olayı geçiştirmeye çalışmayın. O anda haksız olsa bile, haklı olduğunu söyleyin sakinleştiğinde, yaptığının yanlış olduğunu anlattığınızda, size saygı duyacak ve hatasını anlayacaktır. Çapkın bir ruha sahip Aslan erkeği, size olan ilgisini yitirmeye başladığı anda, tehlike çanları çalmaya başlayacaktır. Yorgun, uykusuz, bitkin bir kadını görmekten huzursuz olacak ve yeni arayışlar içine girecektir. Bu zor adamın ilgisini her zaman üzerinizde tutmayı başarabilmelisiniz. Güzel yemeklerden, arkadaş davetlerine katılmaktan çok hoşlanır. Bu tarz organizasyonlar ilgisini çekecek ve size daha fazla yakınlaşmasını sağlayacaktır. Aslan erkeği, kadının her sözünü dikkatle dinler ve bir kadının her zaman zarif ve terbiyeli sözler ve tavırlar sergilemesi onun için büyük önem taşır. Özellikle, onunla yada onun yanında, konuşmalarınıza dikkat edin. Bir bayana yakışmayan sözler duyduğunda, tepkisi oldukça şiddetli olacaktır.



BAŞAK: Zeki, titiz, eleştirel, cana yakın ve neşeli doğasıyla, Merkür erkeği, duygulardan çok mantığıyla hareket etmeyi tercih eder. Zeki, kendine güveni olan, bakımlı, temiz, kibar, saf ve dürüst kadınlara ilgi duyar. Ahlaki değerleri oldukça kuvvetli olan bu erkek, bu konulara karşı her zaman hassasiyet gösterecek; karşısındaki insandan da bunu bekleyecektir. Birlikte olduğu kadına tüm benliğiyle güvenmelidir. Yanında taşıdığı kadınla gurur duymak ister. Maddiyata ve kariyere önem veren bu erkek, kendi düzeyinde bir kadınla yaşamını birleştirmek isteyecektir. Başak erkeği kolay kolay bağlanmaz ve hoşlandığı kadını çeşitli davranışlarıyla sınayarak ilişki içine girecektir.



BAŞAK Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Başak erkeği son derece zeki ve mantığıyla hareket eden bir doğa ya sahip olduğu için, duygularıyla hareket eden biri değildir. Aşktan korkar bunun için de size yaklaşması kolay değildir. Onun ilgisini çekmek için bakımlı, tertipli olmalı ve daima onun her şeyiyle ilgilenmeli; onu dinlemeli ve zorlandığı konularda, onu motive etmeli ve destek vermelisiniz. Onun arkadaşı, sırdaşı fikir alış verişi yaptığı dostu olmayı başarmalısınız. Her kelimenizde aşkım, canım gibi sevgi sözcükleri duymaktan hoşlanmaz bu sözlerin baş başayken söylenmesini daha doğru bulur. Çünkü onun için özel ve anlamlıdır. Başak erkeği son derece sadık bir sevgilidir. Ona her zaman dürüst davranmalısınız. En ufak bir yalanınızı yakaladığı anda, bunu kaldıramaz ve ilişkiyi bitirir. Dostluklara ve arkadaşlıklara önem verir. Sizden de aynı şekilde davranmanızı bekler. Sözünün kesilmesinden hiç hoşlanmaz. O konuşurken sabırlı bir şekilde dinlemeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Denge ve uyumu yakaladığı bir kadına, sonsuz saygı duyacak ve yaşamının vazgeçilmezi olarak kabul edecektir.



TERAZİ: Venüs’ün çekici, cana yakın, nazik, entelektüel, beyefendi, aşka aşık erkekleri. Terazi erkeği, kadının ruhuna hitap etmeyi bilen, çapkın kişiliklerdir. Güzelliklere düşkün, hoş sohbet bu adam fiziksel görünüşe de bir hayli önem verir. Doğal çekiciliğiyle kadınları hemen etkilemeye başaran bu adam, kolay sahip olduğu her şeyden kolayca sıkılacaktır. Güzel, zarif, kibar, hanımefendi bayanlara ilgi duyacaktır. Huzur onun için çok önemlidir. Duygusal konularda çok çabuk etkilenen, doğasını bozacak insanlara bir süre sonra hayatında yer vermeyecektir. Son derece prensiplidir. Araştırmacı bir ruha sahiptir. Kitaplar, dostlar onun için oldukça kıymetlidir. İlgi duyduğu alanlarda paylaşımda bulunabileceği, zeki ve güzel bir kadın, onun ömür boyu bağlanıp; sadık kalacağı eşi olabilir.

TERAZİ Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Bir Terazi ile birlikte iseniz; her şeyden önce ses tonunuzu hiçbir zaman yükseltmemeli ve ona karşı öfkeli davranışlar sergilememelisiniz. Bu son derece uyumlu beyefendi, bu davranışlarınızdan kırılacak ve sizden uzaklaşacaktır. O yaşamında sükûnet, huzur ve uyum isteyecektir her zaman. Bunları sizin yanınızda bulduğunda, tüm kalbiyle size bağlanacak ve yaşamınızı aşkla süsleyecektir. Dağınık ve bakımsız olmanıza tahammül göstermeyecektir. Her zaman temiz, şık ve alımlı olmaya çalışmalısınız. Israrcı tavırlardan kesinlikle hoşlanmaz. Hele hele her şeyini kontrol altında tutmaya kalkışırsanız; hiç beklemediğiniz tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Onunla hayata dair her şeyi konuşabilirsiniz. Giyim konusunda fikrini sormanızdan da son derece memnun olacaktır. Onun ruhuna hitap eden ortamlar hazırlamanızdan çok hoşlanacaktır. Geceleri dışarı çıkmaktan, romantik akşam yemeklerinden keyif alacak bu adama ayak uydurmayı sağladığınızda; her geçen gün yinelenen büyük bir aşkı yaşamamanız imkansızdır. Duygularıyla yaşayan bu adam size sevgisini söylüyorsa, bundan asla şüphe etmemelisiniz. Çünkü o söz konusu duygular olduğunda son derece dürüsttür ve bu konuda asla olduğundan farklı davranışlar göstermez.

AKREP: Çift yıldızlı Zodyakın hırçın ve çekici prensleri. Cesur, inatçı, öfkeli, kıskanç ve sezgisel; Girdiği ortamda insanın içine işleyen bakışlarıyla, mutlaka dikkatleri üzerine toplayan Akrep erkeği; oldukça popülerdir. Çok konuşmaktan hoşlanmaz. Sözlerinden çok; gözleriyle konuşan bu adamı, her kadının da kolay kolay anlaması mümkün değildir. Aklına koyduğu her şeyi ne pahasına olursa olsun gerçekleştirir. Zodyak’ın çapkın erkeklerinden olan Akrep’ler, gerçek aşkı bulana kadar çok sayıda beraberlik yaşarlar. Maceraperest bir ruha sahiptirler.

AKREP Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Kadınların ilgisinin her zaman yoğun olduğu bir insanla beraber olmak oldukça sabır isteyen bir konudur. Sezgisel yönü çok kuvvetlidir. Ondan hiçbir şey saklayamayacağınızı bilmelisiniz. Adeta zihninizi okur. Öfkeli bir doğaya sahip olduğu için, onu sürekli olarak idare etmeli; rahatsız olacağı tavırlar sergilememelisiniz. Bu erkeğin saygısını kazanmanız için kendinizi net bir şekilde ifade etmeli; öncelikle onun güvenini kazanabilmelisiniz. Kıskanç bir yapısı olduğu için, belli bir süre yaşamınıza belirli sınırlamalar getirebilir. O süreçte sabırlı hareket eder; ona uyum sağlamayı başarırsanız; size baskıcı tavırlar sergilemekten vazgeçecektir. Onun merakını uyandıracak; kuşkulanmasına sebep olacak davranışlardan uzak durmalısınız. Sevginizi sözlerinizle, ilgilinizle sürekli olarak gösterin. Onunla hiçbir zaman inatlaşmayın. Kaybeden siz olursunuz. Haksız olsa bile!!! Güzel bir sofra; uzun gece sohbetlerinden son derece keyif alacaktır. Gece hayatından çok hoşlanan bu adama dışarıyı aratmayacak ortamlar hazırlayarak; ev hayatını sevdirebilirsiniz.



YAY: Zodyak’ın cömert, çok yönlü, zarif erkekleri Yay’lar; kadınlar tarafından her zaman çekici bulunurlar. Birden fazla konuyla aynı anda ilgilenen, etkileyici konuşma kabiliyetine sahip, her hangi bir konuya çok çabuk ilgi duyup, aynı anda bıkabilen bir karakterdir. Yalnızlıktan hoşlanmayan; dostlarına, sevdiklerine düşkün; kendine olan güven duygusu bir hayli gelişmiş kişilerdir. Pratik zekaları ile insanların saygısını kazanan, son derece idealist bir doğaya sahip kişilerdir.

YAY Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Yay erkeği ile uyumlu bir beraberlik istiyorsanız; onunla arkadaş ve dost olmayı sağlamalısınız. Asık bir surata asla tahammül edemez. Onun yanında her zaman güler yüzlü, zarif ve anlayışlı olmalısınız. Onun merak duyduğu konularla ilgilenmeli ve ona verdiğiniz önem ve sevgiyi her zaman belli etmelisiniz. O sözlerinizden çok davranışlarınıza önem verecektir. Bağımsızlığına son derece düşkündür. Ona kısıtlamalar getirmeye kalktığınızda asla hükmünüz altına girmeyecektir. Kıskançlığa tahammül gösterecek bir yapıda değildir. Ona isteklerinizi sevginizle ve her zaman makul bir ses tonuyla, doğru cümleleri seçerek yaptırabilirsiniz. Sizinle ilgili her zaman bir merakı olmalı, onun merak duygusunu sürekli yinelemelisiniz. Belli alışkanlıklarını kolay kolay değiştiremeyeceğini bilmelisiniz. Çok fazla bayan arkadaşı olacaktır ve onlarla olan samimiyetine saygı göstermenizi isteyecektir. Bu duruma tahammül etmeniz zor olsa da onunla bu sebepten dolayı asla tartışma içine girmemelisiniz. Ateş özelliklerini bir anda ortaya çıkarıp, çok yüksek sesle kırıcı tepkiler vermesine neden olursunuz.

OĞLAK: Yıldızların öğretmeni Satürn’ün ciddi, kararlı, yetenekli ve disiplinli erkekleri; Yükselme hırsı yüksek; aklına koyduğunu, sahip olduğu müthiş sabrıyla yılmadan elde eden güçlü bir karakter. Duygularını belli etmekten hoşlanmaz ve bunu zayıflık olarak görürler. Kendi iç disiplinleri duygusal konularda kendilerini rahat bir şekilde ifade etmelerini güçleştirir. Kadınlara karşı daima kibar ve nazik davranır ve saygı duyar. Bilgili, kendini yetiştirmiş, zeki, itibar gören kadınlara karşı ilgilidirler. Oğlak erkeği çok kuşkucu bir doğaya sahiptir. Kendi zihninde yarattığı korkular, onun bir kadına kolay kolay güvenmesini engeller. Kıskanç bir yapıya sahiptir. Sevdiği kadına karşı son derece vefakârdır fakat birlikte olduğu insanın kendi başına hareket etmesine müsaade etmeyecektir.

OĞLAK Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Oğlak erkeğiyle uyumu sağlayabilmek için onun kararlarına uymalısınız. Onun size olan saygısının kalıcı olması için her zaman güçlü yönlerinizi ifade etmeli; alımlı ve şık olmalısınız. Aşırı makyaj ve dekolte onu rahatsız edecektir. Oğlak erkeği ailesine, gelenek göreneklerine fazlasıyla bağlı biridir. Ona bu konuda saygı göstermeli ve onun değerlerini paylaşmalısınız. Onun iş hayatıyla ilgilenin. Bu konuları sizinle konuşmaktan hoşlanacaktır. Kayıtsız kaldığınızda buna kırılacaktır. O ciddi görüntünün altında, karşıt burcu Yengeç’in özelliklerini barındırdığını unutmayın. Son derece alıngan ve duygulu biridir. Bu yönünü size göstermekten çekinecektir. Duygusallığının ona zarar vermesinden korkar. Bunu aşmasına yardımcı olacak kişi sizsiniz. Ona sevginizi, yakınlığınızı ve onu ne kadar iyi anladığınızı çok iyi ifade etmelisiniz. İş hayatını çok önemseyen Oğlak erkeği, her hangi bir şey üzerine çalışıyorsa ve siz bunu bölmeye kalkıyorsanız, birden hiddetlenecektir. Yaptığı işin bölünmesinden hiç hoşlanmaz. Fakat işini tamamladıktan sonra size zaman ayıracak ve her konuda yardımcı olmaya çalışacaktır. Olası tartışmalarda onun duygularını zedeleyecek sözlerle ona saldırmamalısınız. Böyle bir durumda size olan saygısını yitirecek ve ilişkiniz bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

KOVA: Uranüs’ün dahi denilebilecek kadar zeki, bağımsızlığına düşkün, yaşamın her alanında orijinal fikirleri ile dikkat çeken Kova erkekleri; Değişimlerin efendisi Uranüs’ün verdiği parlak zeka, çekicilik ve onun disiplinli otoriter kardeşi Satürn’ün sabır ve iradesi ile dünya da insanlığın rahatsız olduğu olayların değişmesi için mücadele eden; devrimci bir ruha sahip, İdealist, merhametli, sevecen kişilikte Kova erkekleri çok iyi konuşurlar. O konuşurken adeta büyülenmiş gibi sözlerinin etkisinde kaybolursunuz. Kendi özelliklerin fazlasıyla farkındadır ve bunları çok iyi kullanır. Bu çok özellikli adamın etrafında fazlasıyla bayan arkadaşı olacaktır. Kolay kolay aşık olmayan bu deli dolu adamın kalbine girebilmek için fiziksel olarak dikkatini çekmeli ve asil bir ruha sahip olmalısınız. Güçlü, hakkını arayan, karakter sahibi kadınlara ilgi duyacaktır.



KOVA Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Kova erkeğiyle birlikteyseniz çok yönlü olmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Onun macera dolu dünyasına ayak uydurabilmelisiniz. Özgürlüğüne olan düşkünlüğü, onun bir ilişkide kısıtlamalardan hoşlanmayacağının da göstergesidir. Ona hiçbir konuda ısrarcı davranmamalısınız. Size bağlandığı anda büyük bir paniğe kapılacak ve belli bir süre sizden uzaklaşarak, kendisiyle mücadele edecektir. Böyle bir süreçte ona karşı sabırlı davranmalı ve duygularını açması, bağımsızlığını kaybetme korkusunu yenmesi için ona yardımcı olmalısınız. Ona her zaman dürüst davranmalısınız. Kızdığınız, rahatsızlık duyduğunuz her şeyi ona usulünce söylemeli; kendi kendinize alınganlıklar yaparak iç dünyanıza çekilip onun anlamasını beklememelisiniz. Çünkü bu halinize bir anlam vermeyecek ve sizi anlayamayacaktır. Sosyal çevresi oldukça kalabalık bu adama karşı kıskançlığınızı belli etmemelisiniz. Yaramaz bir çocuk gibi bunu fark ettiği anda, sırf sizi kızdırmak için, çevresinde bulunan kadınlara daha fazla ilgi gösterecektir. Onunla inatlaşmaya kalkarsanız, siz neye kızıyorsanız tam aksini yaparak sizi çileden çıkacaktır. Onun fiziksel özelliklerini övün. Kendini fazlasıyla beğendiğinden, bunu her zaman duymak onu mutlu edecektir.



BALIK: Sevecen, merhametli ve uyumlu Balık erkekleri, duygularıyla yaşayan karakterdedirler. Sevgi onların yaşam kaynağıdır. Ailesi ve sevdikleri için hiçbir fedakârlığı yapmaktan kaçınmaz. Oldukça şanslıdır. Başkalarıyla kıyaslanmaktan nefret eder. Sezgilerini aklıyla birleştiren, farkındalığı son derece gelişmiş kişilerdir. Değişken fikirleri ile çevresindeki herkesi şaşırtır. Dostluğa, arkadaşlığa çok önem verir. Beraber olduğu kadından sürekli olarak sevildiğini duymak ister. Son derece duyarlıdır. Huzurlu bir beraberlik için her türlü fedakarlığı yapar ve tüm cömertliğiyle sizi şımartır. Onun kafasında yarattığı ideal bir kadın tipi vardır ve arayışı bu yönde olacaktır.



BALIK Erkeği İle Aşk ve İlişkiler: Balık erkeği için fiziksel güzellik oldukça önemlidir. Beraber olduğu kadın her zaman şık ve dikkat çekici olmalıdır. Aşkını doya doya yaşamak ister. Ona olan sevginizi her fırsatta dile getirmeli; arzu ettiği romantik ortamları hazırlamalısınız. İlginiz ondan başka bir konuya yöneldiğinde, sevilmediği hissine kapılır ve karamsar bir ruh hali içine girer. Kaprisli, erkeksi tavırlar gösteren kadınlara tahammül edemez. Onun yaşamındaki kadın son derece dişi olmalıdır. Sahip olduğu muhteşem sezgileri sayesinde sizi çok iyi çözer ve nasıl davranması gerektiğini bilir. Sizden de aynı tavrı göstermenizi bekler. Onun duygularına saygı duyduğunuzu anladığında, size kendinizi bir Tanrıça gibi hissettirecektir. Sevdiği insana tüm kalbiyle bağlanır ve her zaman dürüst davranır. İlişkisinde yalana asla yer yoktur. Yalan söylediğinizi anladığında ise bunu sizden gizleyecek ve tehlikeli bir şekilde acısını çıkaracaktır. Onun güvenini kazanmak oldukça zordur. Pek çok deneyim yaşadığından güvenini kazanmak zaman alacaktır. Bunu sağladığınızda ise hayata dair her kararını size danışarak alacaktır. Size öylesine değer verir ki; uysal tavırlarınız ve dürüstlüğünüzle, hoşlanmadığı konularda bile yanınızda olacaktır. Balık erkeği sevdiği kadının önemsediği her şeyi dikkate alır ve sizi mutlu etmek için elinden geleni fazlasıyla yapar. Böyle duygu yüklü bir insanla mutluluğu yakalamak hiç te zor değildir.



Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...

Dr.Astrolog Şenay DEVİ