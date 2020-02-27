Günümüzde özellikle sosyal medya kullanımının ve bakımlı olma kültürünün artmasıyla estetik kaygılar ve beklentiler diş hekimliği alanında da oluşmuştur. Sonuçta, Charles Reade’nin de dediği gibi, “Güzellik müthiş bir kudret, gülümseme ise onun kılıcıdır”.





Estetik, sanatla güzelliğin oluşturulması ve değerlendirilmesiyle ilgilenen felsefe dalıdır. Kozmetik ise kişiyi daha güzel hale getirmek veya görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, uygulanan bakım ve tedavileri kapsar. Yani diş hekimi estetik bir gülüş için kozmetik dokunuşlar yapar.



Peki, nedir bu dokunuşlar ve nasıl yapılırlar?Gülüş tasarımı dişeti düzenlemeleri, laminalar, cam seramik kuronlar, zirkonyum alt yapılı porselenler ve benzeri uygulamalar ile sağlanabilir. İlk olarak hastanın yüzünün fotoğrafı çekilir. Hastayla ne istediğine dair arzu ve isteklerini ifade eden bir görüşme yapılır. 3 boyutlu gülüş tasarımı teknolojisiyle, hastalar kendilerine uygun seçeneğe doktorlarıyla beraber karar verirler. Hastanın hayaline saygı duymak ve beklentilerini iyi anlamak önemlidir. Ancak bazen hastanın beklentileri ile bilimin gerçekleri birbirini tutmayabilir. Burada hastanın hekime olan güveni önemlidir.



Diş hekimi, çalışma alanı olan diş, dişeti ve dudaklarda, hastanın karakteri ve görüntüsüyle uyumlu, güzel bir gülümseme yaratmayı hedefler.



Dişler kişinin karakteriyle ilgili de fikir verir. Bu yüzden her estetik diş tedavisi kişiye özel tasarım edilmelidir. Yuvarlak formların esnek, kibar ve uyumlu kişiliklere işaret ettiği, keskin formların güçlü ve aktif davranışlara sahip bireylerle ilişkili olduğu gözlemlenmektedir. Bazı çalışmalar oval diş formunun kadın hastalarda daha kabul edilebilir olduğunu ileri sürmektedir. Ayrıca restorasyonların estetik kriterleri yerine getirmesi yanında sağlık ve fonksiyonu karşılaması, yüz bütünlüğüne uygun olması gerekmektedir. Bu restorasyonların en bilineni Hollywood yıldızlarının gülümsemelerinde gördüğümüz porselen laminalardır.



Porselen laminalar, dişlerin dış yüzeylerinden ortalama 0.5 mm aşındırmalar yapılarak uygulanan porselenlerdir. Işık geçirgenliklerinin fazla ve yapılarının ince olması sebebiyle oldukça doğal bir görünüm elde edilebilir. Çok ince plakalar şeklinde hazırlanan porselenler özel yapıştırıcılar ile dişlerin ön yüzlerine yapıştırılarak istenen renkte ve şekilde dişler tasarlanır. Yapılan tekniğe göre ve kullanılan porselenin türüne göre oldukça fazla değişiklik göstermektedirler.



Tedavi süreci genellikle;



Röntgenler çekilerek muayene ve tedavi planının yapılması,



Gerekli durumlarda dolgu, kanal tedavisi ve diş eti tedavisinin yapılması,



Dişlerin sadece dış yüzeyinden ortalama 0.5 mm aşındırılarak ölçünün alınması,



Laboratuvarda lamina dişlerin hazırlanması,



Laminaların ağızda uyumlanması ve yapıştırılması şeklindedir.











Diş beyazlatma nedir?



Diş estetiğinde en önemli beklentilerden biri dişin rengidir. Estetik olarak herkes bembeyaz dişlere sahip olmak ister. Dişteki renkleşme sebepleri çok farklıdır. Diş yüzeyinde oluşan lekeler genellikle sigara, çay ve kahve gibi boyayıcı bazı gıdalar sebebiyle oluşan renklenmelerdir. Çoğunlukla diş taşı temizliği sonrasında bu lekelerden kurtulmak mümkündür.



Dişin doğal rengini beyazlatmak ise iki şekilde yapılabilir:



Birincisi muayenehane ortamında dişlere sürülen bir jel ile lazer veya mavi ışık yardımıyla dişler beyazlatılır. İşlem süresi ortalama 1.5 saattir. İşlem sonunda dişler hastanın yaşına, dişlerin durumuna göre 3-6 ton beyazlar.



İkincisi de hastanın dişlerine özel şeffaf bir plak hazırlanması ile gerçekleştirilir. Beyazlatma jelleri hastaya verilir, evde hekimin önerisine göre jel hasta tarafından kullanılır. 6-8 gün içerisinde dişler beyazlar.



Sonuç olarak, diş beyazlatma (bleaching), karbamid peroksit ve türevleri gibi kimyasallar kullanılarak hekim kontrolünde yapılan, dişin doğal rengini ağartma (renk açma) işlemidir.



Dişeti gülüşü



Gummy smile, diğer bilinen adıyla dişeti gülüşü, konuşurken veya gülerken dişetinin olması gerekenden fazla görünmesidir. Yapılan araştırmalarda kadınların yüzde on dördünün, erkeklerin ise yüzde yedisinin bu şekilde güldüğü ifade ediliyor. Bu şikâyete sahip kişilerde ilk önce gummy smile sebebi saptanır.



Dişlerin boylarının olması gerekenden kısa gözüktüğü vakalarda diş ve destek dokuların izin verdiği ölçüde lazerle veya cerrahi işlemlerle dişeti kısaltılarak dişlerin daha fazla gözükmesi sağlanır. Lokal anestezi altında yaklaşık bir saatte yapılan işlemde hasta acı hissetmez. Operasyon sonrası hızlı iyileşme döneminin devamında hasta beklediği estetik gülüşe sahip olur.



Diğer bir tedavi yöntemi ise botoks uygulamalarıdır. Eğer dişetinin fazla görünme sebebi dudak çevresi kaslarının aşırı reaksiyonu ise botoks yapılır. Duruma göre 4-5 ayrı noktaya enjeksiyon yapılabilir. Uygulama süresi 5-10 dakika olup, tedavi bittikten sonra hasta hemen sonucu görür ve günlük yaşantısına devam eder.