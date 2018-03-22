Gebelik Döneminde Anne Adaylarının En İyi Psikoloğu Hiç Kuşkusuz Baba Adaylarıdır...

Merhabalar Değerli Okurlarım,

Bilindiği üzere kadınlar için en özel dönemlerden biri olan gebelik döneminde, farklılaşan hormonlar ve beraberinde anne adaylarında görülen yapısal ve psikolojik değişimler, günlük yaşantının her anında kendisini hissettirir. Gerek evlilik hayatı gerek sosyal hayatta etkilerinin yoğun olarak görüldüğü bu değişimler yaşanırken anne adaylarının en büyük destekçisi, diğer bir ifadeyle en iyi psikoloğu baba adayları olmalıdır. Bu yazımda sizlere anne adaylarının bu hassas döneminde, baba adaylarına düşen görevler ve baba adaylarının nasıl davranmaları gerektiği hakkındaki düşüncelerimi aktaracağım.

Baba adaylarının gebelik döneminde yapacakları ilk şey, sigara ve alkol kullanıyorlarsa eğer bu tür alışkanlıkları bırakmak olmalıdır. Bu adım, anne adaylarına destek konusunda en önemli adımlardan biridir. Bu dönemde anne adayları çok daha duygusal ve çok daha sinirli olabilir ve anne adaylarının kimi zaman beklenmedik davranışlarına, ani ve kırıcı olabilen tepkilerine baba adaylarının doğru bir şekilde karşılık vermesi bu dönemde oldukça önemlidir. Gebelik döneminde neredeyse tüm anne adayları, hem dünyaya gelecek bebeklerinin sağlıklı olup olmayacağı, ona yetip yetemeyecekleri kaygılarıyla hem de vücutlarında meydana gelen fizyolojik değişikliklerle baş etmekte oldukça zorlanırlar. Bu zorluklar kendini en yakınındaki kişiye yani eşine yönelttiği zaman zaman anlamsız ve nedensiz öfke patlamaları, nedeni bilinmeyen ağlama krizleri olarak gösterir. Bu anlardan en çok nasibini alan eş, aslında anne adayının en çok ihtiyaç duyduğu kişidir.

Eşinize İlginizi Hissettirin, Yanında Olduğunuzu ve Sizin İçin Değerli Olduğunu Bilsin…

Hamilelikte; baba adayları duydukları heyecandan dolayı bebeğin varlığı ile birlikte kimi zaman fark etmeden anne adaylarını göz ardı edebilirler. Ebeveynler bebeğin gelişimini, onun için yararlı olacak önlemleri çok fazla ön planda tutarlar. Böylece tüm ilgi iki taraftan da uzun bir süre bebeğe verilir. Oysa birbirlerinden uzaklaşmayan çiftler, hamilelik sürecinde de birbirlerine olan ilgi, sevgi ve değer görme duygusunu devam ettiren çiftler, doğumdan sonra bebekleriyle olan iyi ilişkilerin de temelini atmış olurlar. Baba adayı, eski güç ve hareketliliğinde olamayan anne adayına ondan beklentileri konusunda daha gerçekçi olmalı, daha toleranslı davranmalıdır. Baba adayı bu dönemde hassas anne adayına bebek alışverişi vb. her konuda yardımcı olmalı ve en önemlisi rutin doktor kontrollerinde elini hiç bırakmamalıdır. Anne adayı bedeni değiştikçe; kendi vücuduna yönelik kötü algısı artacak; eşi tarafından çekici bulunmama kaygısı yaşayabilecektir. Dolayısıyla baba adayının anne adayını bu konuda rahatlatması, kadının kendini çekici bir kadın olarak hissetmesine güzel söz, jest ve davranışlarla yardımcı olmalıdır.

Saygı ve sevgilerimle...

Op. Dr. Erhan Karaalp

Kadın Hastalıkları & Doğum

Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı