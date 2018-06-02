Hamileliğinizin 4. Ayında Başlayan Bıçak Saplanır Gibi Kasık Ağrılarınız Varsa

Hamilelikte özellikle 16.-17. haftalardan sonra zaman zaman karın alt kısmında veya kasıklarda ani, bıçak saptanır tarzda ağrılar yaşayabilirsiniz, bunlar sizi korkutmasın! Bu ağrılar, büyümekte olan rahmin çevresindeki bağların gerilmesine bağlıdır. Bu bağlardan birisi round ligamenttir, ağrısına da round ligament ağrısı denir. Çok tipik olarak bu ağrılar daha çok ayağa kalkarken, yatakta sağa-sola dönerken, ani bir hareket yaparken veya öksürürken oluşur. Bu hareketler, rahmin etrafındaki bağları gerdikleri için ağrıya neden olurlar fakat bu tarz ağrılar, çok kısa sürelidir, ani başlarlar, hızlıca sonlanırlar. Yine tipik olarak genellikle sağ kasıkta görülseler de sadece solda ya da her iki tarafta birden de hissedilebilirler.

Haftalar ilerledikçe round ligament ağrısı şikayetleri azalır ve sadece round ligament gerilmesine bağlanan ağrılar için bir tedavi gerekmez. İstirahat etmek, vücudun pozisyonunu değiştirmek, ani hareketlerden kaçınmak, ağrı olan bölgeye sıcak uygulamak veya sıcak duş almak gibi basit önlemler rahatlama sağlar.

Round ligament ağrısı ya da hamilelikte farklılaşan anatomik yapı nedeniyle değişik şekillerde beliren bel, kasık, karın ağrıları hamilelik boyunca olacaktır ama eğer ki ağrılar, çok şiddetli oluyorsa, düzenli aralıklarla gelip gidiyor, yukarıdaki tavsiyelerle rahatlama sağlanmıyor ve bu ağrılara başka şikayetler (vajinal kanama, idrarda yanma, bulantı, kusma, genital koku...vs) de eşlik ediyorsa kadın hastalıkları ve doğum uzmanı kontrolü erken doğum ihtimalini ya da ciddi sayılabilecek tüm hastalıkları dışlayabilmek adına önemlidir, ihmal etmemek gerekir. Unutulmamalıdır ki, önlenemeyen erken doğumların en önemli nedeni hamile kadın tarafından ciddiye alınmamış, ayırdedilememiş olan ağrılardır.

Op. Dr. Erhan KARAALP

Kadın Hastalıkları&Doğum, Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı