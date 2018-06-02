Tekrarlayan Düşüklerin Tedavisinde Histeroskopi

Bir kez düşük yapmış kadınların doğal olarak en büyük korkuları yeni gebeliklerinde de düşük yaşayıp yaşamayacaklarıdır.



2. gebelikte tekrar düşük olma ihtimali %15 kadar az iken tekrarlayan gebelik kayıpları (3 ve daha fazla arka arkaya 20 hafta altı düşük olması) bebek isteyen çiftlerin sadece %1-2’sinde görülecek kadar nadir bir durumdur.



Ne kadar nadir de olsa düşük ve kürtajların psikolojik travmaları ve hiç bebeği olamayacak üzüntüleri altında adeta ezilmiş çiftlere umut ışığı olmak bir hayli zordur.



Yapılması gereken önce yıkılmış olan inancı yeniden inşa etmek sonra da bu durumun nedenlerini araştırıp tedaviye geçmektir.



Her zaman bir neden bulunamasa da tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenleri;

1. Genetik faktörler

2. Pıhtılaşma faktörleri ile ilgili bozukluklar

3. Hormonal faktörler

4. Anatomik faktörler (rahim anomalileri vb.)

5. İmmunolojik (bağışıklık) faktörler

6. Enfeksiyöz faktörler

7. Çevresel Faktörler ve Beslenme(sigara)

8. Anneye ait kronik hastalıklar

9. Sperm ile ilgili faktörler

başlıkları altında toplanabilir; detaylı öykü, jinekolojik muayene, ultrason ile birtakım geniş kan tahlilleri ve mutlaka rahim filmi ile neden/nedenler bulunmaya çalışılır.



Bunların içinden ultrason ve rahim filmi bize rahim anomalileri hakkında bazen kesin bazen de kesine çok yakın bilgiler verir. Bu bilgilerle tekrarlayan gebelik kayıplarının nedeni olduğu düşünülen rahim içi yapışıklıklar, polipler, urlar, perdeler rahim içine histeroskop denilen ince ışıklı bir kamera ile girilerek kolayca tedavi edilebilirler.



Histeroskopi operasyonları çok kısa anestezi süresi, hastanede kalımın ve herhangi bir kesi işleminin olmaması avantajları ile son derece konforlu ve yararlı bir işlemlerdir. Doğru endikasyonlarla deneyimli ellerde histeroskopi sonrası gebelik şansı oldukça yükselir.

Op. Dr. Erhan KARAALP

Kadın Hastalıkları&Doğum, Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı