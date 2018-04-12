Kadın hastalıkları ve doğum hekimleri olarak bizler gebelerimize ay değil hafta hesabını tavsiye ederiz. Çünkü bazı aylar 30, bazı aylar 31 gün sürerken, Şubat ise 28 gündür.

Karışıklık olmaması adına hafta hesabı ve haftalık söylemler daha doğrudur. Bu güzel hamilelik serüveni, bu mucize yolculuk toplamda 42 hafta süren 3 döneme ayrılır;

0-14 hafta / 14-28 hafta / 28-42 hafta

14. ve 28. Haftalar Arası Adeta Balayı Dönemidir ?

Ne ilk haftaların bulantı kusmaları, halsizlikleri, ne de son haftaların uykusuzlukları, hareket kısıtlamaları vardır. Öyleyse çok iyi değerlendirilmelidir, değil mi?

Peki neler neler yapmalı?

Bol yürüyüş

Eğer gebeliğin ilk döneminde hızlı kilo aldıysak 3. dönem yürüyüşlerde zorlanabileceğimizi hesaba katarak bol yürüyüş ile kilomuzu dengelememiz için bu haftalar süper bir fırsat. Ama unutmayalım ki, hamilelikte diyetle de, sporla da kilo vermeyi istemiyoruz, kesinlikle önermiyoruz, amaç sadece kilo alım hızımızı azaltmak!

Mümkünse Pilates

Pilates egzersizleri, düzenli olarak yapıldığında, iskelet ve kas sisteminde ciddi yararlı değişiklikler sağlar. Karın kaslarını güçlendirir, denge-konsantrasyon kontrolünü artırır. Bu sayede anne adayı normal doğuma daha iyi konsantre olur ve bebeğin doğumuna daha çok yardımcı olur.

Pilates ile vücutta artan endorfin hormonu, fiziksel ve psikolojik bir rahatlama sağlar, gebeye kendini hem güçlü hem yeterli hissettirir. Hamilelikten kaynaklanan bel ve sırt ağrılarını, bu bölgeleri güçlendirerek azaltır. Anne adayı, yaptığı egzersizler sayesinde uykuya daha çabuk dalar, gününü daha zinde ve motive geçirir.

Protein ve Kalsiyuma Önem Ver!

Özellikle 25. haftadan sonra hızlı büyümeye geçen bebeğiniz için en önemli besin grubudur protein. Uzun açlıklar olmamasına özen gösterilerek protein (et, balık, kuru baklagil, yumurta, yoğurt, süt) ağırlıklı bir beslenme modeli olmazsa olmazdır.

Kemikleri hızla uzayan bebeğiniz için bir diğer önemli besin öğesi tabii ki kalsiyumdur. 2 kase yoğurt ve 1 bardak süt ile hem sizin hem de bebeğinizin günlük alması gereken kalsiyum miktarını hayli hayli karşılamış olursunuz.

Bebek Odası ve Hastane Seçimi

Hala daha rahat hareket edebiliyor ve çabuk yorulmuyorken, bu dönem özellikle de 25. hafta ve sonrası hem bebek odası hazırlanması hem doğum hastanesinin seçilmesi adına kaçırılmamalı.

Günümüzün giderek trend olan ihtiyaçlarından doğum fotoğrafçısı ve doğum odası süsleme organizasyonları da bir an evvel yapılıp akıldan çıkarılırsa iyi olur ?

İmkanlarını Zorla. Doğum Öncesi Tatile Mutlaka Çık!

Psikolojik ve fiziksel anlamda yıpratıcı süregelen bir hamilelik döneminin tam ortasında, doğum haftalarından önce kısa da olsa bir kaçamak, minicik de olsa bir tatil sizi ruhen yeniler.

Kastettiğim illaha bir otel, bir havuz, deniz, bir yurtdışı değil.Günümüz koşuşturmacasından, şehir hayatından uzak herhangi bir yer. Çünkü farketmediysen hatırlatayım, bu eşinle baş başa olan son tatilin belki de ?

Keyifle süren ve keyifle biten bir hamilelik dönemin olması dileklerimle.

Op. Dr. Erhan KARAALP

Kadın Hastalıkları&Doğum, Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı

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