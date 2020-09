Gebelik Döneminde Beslenme Konusunda 5 Önemli Püf Nokta

Merhabalar Değerli Okuyucularım,

Bu hafta sizlere anne adaylarının en çok merak ettiği ve önemsediği konulardan biri olan gebelik sürecinde beslenme konusuna değinmek istiyorum.

Hiç kuşkusuz gebelik bir kadının hayatındaki en ayrıcalıklı dönem, yaşayabileceği en güzel yolculuktur…

Kendi canından ortaya çıkacak olan meleğinin sorumluluğu ise bambaşka…

Her şeyin en iyisi en güzeli olsun, en doğrusunu yapayım düşünceleri her konuda gebeliğin en başından kafaları kurcalar, haksız mıyım? Bu konulardan biri de tabii ki beslenme.

Ne yemeliyim, nelerden uzak durmalıyım? Evet, bunlar beslenmenin temeli ve çok da iyi bilinmeli. Ama ilk kural, 3 yerine 6 öğün beslenilmeli. Mutlaka azar azar ve sık sık. Peki, neler seçilmeli; bu da en özet tanımlamayla şöyle; ‘’protein ağırlıklı dengeli beslenme’’.

Biliyorsunuz ki; bizim olduğu gibi bebeğimizin de yapıtaşı proteindir. Saçından tırnağına her organının ana yapısı proteindir. Bu nedenle proteinler (et, süt, balık, yumurta, kuru baklagiller, yoğurt vs.) gün içindeki beslenmemizin çok büyük kısmını kapsamalı.

Gelelim dikkat etmemiz gereken küçük ama önemli püf noktalara;

1- Kahvaltınızı Muhakkak Yapın, Öğün Atlamayın

Sabah oldu. Uzun bir açlık döneminden çıktınız. Sakın kahvaltısız sokağa adım atmayın. Kan şekerini dengeleyecek güzel bir kahvaltı sizin gibi özenli bir anne adayı için çok önemli. Ayrıca en çok kalsiyum ve proteinin alındığı öğün kahvaltı olduğu için kahvaltıyı atlayarak güne başlamak sizi kaliteli besin değerlerinden mahrum bırakır. Öğün atlamak, tahmin ettiğinizin aksine gebeliğinizde olması gerekenden daha fazla kilo almanıza ve kan şekerinde dengesizliklere yol açabilir.

2- Tıkabasa Beslenme

Bunu çok duymuşsunuzdur; gebelik beslenmesi demek asla 2 kişilik beslenmek demek değildir. Önemli olan fazla fazla yemeniz değil, kaliteli besinlerle yeterli kaloriyi almanızdır. Almanız gereken kalori ise gebe olmadığınız zamana göre almanız gerekenin sadece 300 kalori fazlasıdır, bu da sadece bir bardak süte eşdeğerdir. Tıkabasa beslendiğiniz öğünler sonrası yavaşlayan sindirim sisteminiz nedeniyle şişkinliğiniz artar ve artan mide yanmalarının bir sebebi de budur.

3- Bol Su İçin!

Gebelere kış dönemi 1,5-2 lt., yaz dönemi 2-2,5 lt. su alımı öneriyoruz. Suyun önemini anlatmaya gerek var mı biliyorum ama su öncelikle yediğimiz besinleri yakmamızı sağlar.

Gebeliğin fizyolojisi gereği sizin yavaşlayan tüm sistemlerinizin doğru çalışmasını sağlar. Mesela, sindirim sisteminin yavaşlamasıyla oluşan kabızlığınızı çözer, şişkinliğinizi alır. İdrar yollarının fonksiyonunun yavaşlamasıyla oluşabilecek idrar yolları enfeksiyonlarının ve vajinal akıntıların meydana gelmesini önler. Bu sayede antibiyotik kullanım ihtiyacınız azalır.

Ayrıca, cildinizde oluşabilecek istenmeyen çatlakların önlenmesinde kullandığınız kremlerin yanında olmazsa olmazınızdır su.

4- Sebze ve Salatasız Olmaz...

İyi yıkanmış sebzeler ve salatalar sınırsız vitamin deposudur ve vitaminler gebeler için proteinlerden sonra 2. önemli besin grubudur. Gebeyken mutlaka kullanılmalı diyemeyeceğimiz multi-vitamin haplarını özellikle almayan anne adayları içinse olmazsa olmazdır. Tek tip yerine her türden değişik sebze, salata tüketmeniz bu ihtiyacı karşılamakla birlikte kabızlığınıza, hazımsızlığınıza, şişkinliğinize, kramplarınıza da iyi gelir. Yeşil yapraklı sebzeler yoğurt, süt ve peynirden sonra iyi birer kalsiyum kaynağıdır.

5- Yoğurdu Es Geçmeyin

Bebeğinizin organsal gelişimlerinin tamamlanıp hızlı büyümeye geçtiği 24.-25. haftalardan sonra günlük kalsiyum alımı sizin için büyük önem taşır. Çünkü minik mucizenizin tüm kemikleri hızla büyür ve mucizeniz sizden kalsiyum çeker. Kas-kemik ağrılarını en azda tutulabilmek, kemik erimesi, diş çürümesi yaşamamanız için bu dönem kalsiyum alımına özellikle dikkat etmelisiniz ve bunun illaki bir kalsiyum ilacıyla olması gerekmez. Her gün gün içinde alacağınız 2 kase yoğurt ve 1 bardak süt ya da 3 kase yoğurt bu ihtiyacınızı fazlasıyla karşılar.

Aslında ne kadar da bilindik şeyler, bahsettiklerim. Gebe olsun olmasın, kadın olsun, erkek olsun hepimizin uyması gereken temel beslenme kuralları bunlar… Çünkü gebelik bir ‘’hastalık’’ olmayıp, temelinde sadece fizyolojik bir değişim; bunu unutmayın!

Güzel bir doğumla taçlanan keyifli bir gebelik döneminiz olsun...

Saygı ve sevgilerimle...

Op. Dr. Erhan Karaalp

Kadın Hastalıkları & Doğum

Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı

