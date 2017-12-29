Gebelikte Vajinal Muayene ve Vajinal Ultrason Yapılması Zararlı mıdır?

Hamileyken elle veya spekulum (rahim ağzını ve vajinal bölgeyi görmeyi sağlayan metal ya da plastik alet) ile vajinal muayene (alttan muayene) yapılması riskli midir? Zararlı mıdır? Doktorum vajinal ultrason yapmayı teklif etti, bebeğim için sakıncalı mıdır? Düşüğe yol açar mı? gibi soruları hastalarımızdan sık sık duyuyoruz.

Gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde veya ilerleyen herhangi bir zamanda da elle veya spekulum denilen alet ile vajinal değerlendirme bazı durumlarda gerekebilmektedir. Çünkü vajinal yoldan yapılan ultrason yumurtalıklara, rahime, rahim içindeki gebeliğe daha çok yaklaşıldığı için karından yapılan ultrasona göre çok daha net bilgi vermektedir.

Örnek vermek gerekirse, gebeliğin ilk aylarında bebeğin kalp atışını daha net duyabilmek, gebelik kesesi arkası kanama şüphesinde kanama varlığının değerlendirebilmek veya myom(ur), kist gibi gebelikte olabilecek ek jinekolojik patolojileri daha net görüntüleyebilmek için vajinal ultrason gerekebilir.

Ayrıca gebelikte vajinal kanama görülmesi, bu kanamanın sebebinin anlaşılması ve rahim ağzının değerlendirilmesi için ultrasona ek olarak, alttan elle ya da spekulum ile muayene de gerekebilir.

Gebeliğin ilerleyen aylarında, erken doğum tehdidi şüphesi duyulması sebebiyle, rahim ağzı açıklığına bakılabilmesi, bebeğin eşinin yani plasentanın yerleşim yerinin değerlendirilmesi (bazı plasentalar doğum yolunu kapatabilir, normal doğuma izin vermezler) ve çatı uygunluğu için de vajinal muayene yapılabilir.

Vajinal muayenenin yapılamayacağı ya da çok çok dikkatli yapılması gereken tek durum; bebeğin eşinin yani plasentanın aşağıda olduğu gebeliklerdir.

Size ve Bebeğinize Asla Zarar Vermez !

Sonuç olarak gebelik sırasında elle, aletle ya da ultrasonla değerlendirme yapılması size ve bebeğinize zarar vermez. Düşük, kanama veya farklı bir risk oluşturmaz.

Neden mi?

Çünkü gebelik rahmin içerisindedir ve gebeliğin olduğu yer vajinal girişten itibaren yaklaşık 15 cm uzaklıktadır. Bu muayeneler ise tamamen rahmin dışarısında, sadece rahim ağzına kadar (en fazla 8-9 cm e kadar) olan bölgeleri ilgilendiren muayenelerdir. Gerektiği halde gebe iken bu tür muayeneleri olmaktan çekinmenize gerek yoktur. Hatta bazı durumlarda bu tür muayenelerin hasta isteği nedeniyle yapılmaması maalesef bazı hastalıkların atlanması(erken doğum gibi) risklerine neden olabilir.

Saygı ve Sevgilerimle...

Op. Dr. Erhan Karaalp

Kadın Hastalıkları & Doğum

Tüp Bebek ve Genital Estetik Uzmanı

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