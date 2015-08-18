HAMİLELİĞİNİ 36. HAFTADA ÖĞRENMEK :)

Polikliniğe gelip reglim gecikti diye geldiğinde basit bir gecikmedir diye düşünüp bir adet söktürücü ile halladecektim. Aslında 130 kg bir bayan için çok da beklenmedik bir durum değildi regl gecikmesi.

Ama meğerse o 130 kg ın 3600 gr ı tatlı minik bir kız bebekmiş :)

Haftalar ilerlemiş...

Kan tahlili yapılmamış,

İkili üçlü dörtlü testler yapılmamış,

Ayrıntılı ultrason yapılmamış,

Şeker yükleme testi yapılmamış,

Ultrason takibi hiç olmamış,

Tansiyon ve kilo takibi olmamış,

Gebeliğe ait hiçbir şey yapılmamış.

İstanbul un göbeğinde, doktor ve hastanenin en çok olduğu ilde.

Güler misin ağlar mısın diye soracağın bir durum.

...

Öğrendikten 1 hafta sonra 16 ağustos pazar sabahı sağlıklı bir şekilde doğum da oldu.

...

Adını ben koyamadım; İhmal mi? Mucize mi? Yoksa her ikisi mi?

Elde var tatlı bir sıpa.

Eve yeni bir neşe.

Sağlıkla doğdu,

Sağlıkla büyüsün.

Ve hayat onu anne karnında koruduğu korusun hep!