OKURSANIZ FİKRİNİZ, YAPTIRIRSANIZ HAYATINIZ DEĞİŞİR!

Kadınlarda orgazmı sağlayan iki önemli organ klitoris ve G noktasıdır.Aslında her iki organın verdiği haz ve orgazm hisleri birbirinden oldukça farklıdır.

G noktası, ilk kez 1950 yılında Alman Jinekolog Dr. Ernest Grafenberg tarafından tanımlanmış olan bir erojen bölgedir.

G noktası vajina içinde, üst duvarda, idrar kanalının hemen altında yer alan elle dokunmakla belirgin hale gelen erojen bir bölgedir. Bu bölgede erkekteki prostat bezine karşılık gelen ve vajina içinde salgı üreten "skene bezleri"nin toplu (kümeleşmiş) şekilde yerleşmesinden oluşmaktadır. Bu nedenle G noktasını bir organdan çok bir anatomik bölge olarak görmek daha doğru olacaktır.

G noktası ilişki sırasındaki (coital) orgazmı sağlayan ana bölgedir.

G noktası vajina içinde yer aldığından ötürü daha çok vajinal orgazmı sağlayan ana yapıdır. Vajinal orgazma "koital orgazm"(coital orgasm) veya"ilişki sırasında oluşan orgazm" isimleri de verilmektedir.

Cinsel ilişki sırasında vajinal orgazmı sağlayan G noktası cerrahi olmayan, basit bir kollajen enjeksiyonu ile büyütülebilir. Bu şekilde hem cinsel ilişki daha tatminkar olmakta hem de orgazm olma daha kolay bir hale gelmektedir.

Bazı bayanlar dışarıdan elle masturbasyon yolu ile veya sürtünerek orgazm olabilmelerine rağmen vajinal (koital) yoldan orgazmı yaşayamamaktan yakınırlar. İlişki sırasında (penis vajina içindeyken) orgazm olamama kişilerde güvensizlik duygusuna, mutsuzluklara, depresyona ve dönem dönem öfke patlamalarına neden olabilir.

G shot için en sık olarak uygulanılan kolajenler arasında "hyaluronik asid" bulunmaktadır. Bazı cerrahlar bu bölgeye yağ enjeksiyonu ile g noktası büyütme işlemi de yapmaktadır.

G shot işlemi birkaç dakika kadar süren, ağrısız, lokal anestezi ile yapılabilen basit bir müdahaledir. Aynı gün içinde işlemden 6 saat kadar sonra cinsel ilişkiye girmenizde bir sakınca bulunmamaktadır. İşlem sonrası istirahate gerek yoktur.

Bu işlem her ne kadar daha çok seksüel aktif dönemlerde daha çok tercih edilse de her yaşta uygulanabilen güvenilir bir uygulamadır. Hamilelere, idrar yolunda enfeksiyon veya tümör olanlara, kanı sulandırıcı tedavi alanlara, bağışıklık sisteminde yetmezlik sorunu olanlara, kanama hastalığı ve kollajen alerjisi olanlara ise uygulanmaz. Onun haricinde işlem son derece güvenilirdir.

Deri içine enjekte edilen dolgu maddesinin (hyaluronik asid) 6 aya, hatta bazı kişilerde 8-10 aya kadar ömrü vardır. Bu nedenle işlem istek dahilinde 6 ayda bir yapılabilir. İşlemin tekrar tekrar yapılmasının bir sakıncası bulunmamaktadır.

Bir cinsel ilişkide yalnızca bir kez orgazm olan bayanlar, kolajen enjeksiyonu sonrasında birden çok kez orgazm olabilmektedirler. Bazı bayanlar da G shot sonrası orgazmı daha hızlı bir şekilde yaşadıklarını ifade etmektedirler.