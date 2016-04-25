Diyetsiz sporsuz incelten teknolojiler

İdeal bir vücuda sahip olmak hepimizin hayali. Peki mümkün mü? Bahar

aylarında güneşin belirmesi ile bir çok arkadaşımı bir telaş sarıyor.

İnce kıyafetlerin giyildiği yaz öncesi herkes fazlalıklarından

kurtulmak peşinde. İlk olarak hemen reklamları başlayan tahıl

gevrekleri alınmaya ve yediklerinden kısmaya başlıyorlar.Artık her

tarafı saran mucize diyetler çoğu zaman işe yaramadığı gibi vücuda da

zarar verebilmekte.



Gevşemede cildi ısıtma



Spor salonlarına ilgi patlaması yaşanmakta. Sporun hayatımıza katkısı

reddedilemez ancak bölgesel fazlalıklar ve gevşemeye bağlı sorunlarda

ideal kilonuzun altına düşülse bile bazen yapılan egzersizler

sorunlarınızın çözümü olmamakta… Peki çözüm ne? Öncelikle göbek, bel

bölgesi, bacaklar ya da gıdı bölgesinde iki sorun birbiri içinde:

Gevşeme ve yağ fazlalıkları… Gevşeme sorunlarına eskiden tek çözüm

ameliyatlar iken son dönemde ameliyatsız da cilt ısıtılarak küçülmeye

başladığını biliyoruz. Ancak dışarıdan verilen enerjiler ile günümüze

kadar cildi yakmadan yağların kırılacağı kadr enerji vermek mümkün

değildi. Şimdi yeni bir teknoloji ile bu sorunu çözebiliyoruz:



Ameliyatsız Lazer Lipo:SculpSure



Cildin üzerinden özel bir soğutma sistemi entegre edilmiş lazer

ışıkları ile cilt 25 dakika boyunca 42-47 derece arasında tutularak

lazer ışıkları gönderiliyor. FDA tarafından yağları parçaladığına dair

onay almış bir sistem. Gönderilen lazer ışıkları ile cildin altındaki

yağlar ısıtılarak parçalanmakta ve 6 hafta sonra hızla bölgenin

inceldiği ve sıkılaştığı görülmekte. Kan, iğne, neşter gibi bir yöntem

olmadığı için sonrasında herhangi bir bakım , korse ya da diyet

ihtiyacı olmadan hayatınıza o andan itibaren devam ediyorsunuz.

Sonuçlar da oldukça umut verici. Bu tek seans sonrası 3-5 cm yada

kemerden 1-2 delik incelme elde ediliyor.Göbek sorunu olan, bel

bölgesi veya basenlerden şikayet eden hastalar için pratik bir çözüm.



Gençlik ısısı : Termilift



Sorunlar biraz daha fazla ise bu durumda tükenmez kalemin içine benzer

ama ondan çok ince bir kanül ile cildin içine giriliyor. Narkoz veya

ameliyathane gerektirmeyen bu uygulama ile cildin altındaki yağlar 70

derece enerji verilerek yağların tümünü ısıtarak eritmek . Sonrasında

cilt de alttan termal kameralar ile güvenle ısıtılarak 42 derece

üzerinde ısıtılabiliyor.



Özellikle doğum sonrası gevşeme ve sarkması olan, yada ideal

kilolarına yakın olduğu halde düzenli spor da yapıp göbeğinden

kurtulamayan hastalar artık ameliyatları tek çare olarak görmeyecek.

Kollardaki gevşeme ve sarkmalar, yaşla beraber yüz ovalini bozan gıdı

ve yanaklardaki yağlanma ve gevşeme sorunları artık tek seanslık bu

uygulamalar ile günlük hayatı etkilemeden tedavi edilebiliyor.





Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman















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