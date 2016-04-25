Diyetsiz sporsuz incelten teknolojiler

İdeal bir vücuda sahip olmak hepimizin hayali. Peki mümkün mü? Bahar
aylarında güneşin belirmesi ile bir çok arkadaşımı bir telaş sarıyor.
İnce kıyafetlerin giyildiği yaz öncesi herkes fazlalıklarından
kurtulmak peşinde. İlk olarak hemen reklamları başlayan tahıl
gevrekleri alınmaya ve yediklerinden kısmaya başlıyorlar.Artık her
tarafı saran mucize diyetler çoğu zaman işe yaramadığı gibi vücuda da
zarar verebilmekte.
Gevşemede cildi ısıtma
Spor salonlarına ilgi patlaması yaşanmakta. Sporun hayatımıza katkısı
reddedilemez ancak bölgesel fazlalıklar ve gevşemeye bağlı sorunlarda
ideal kilonuzun altına düşülse bile bazen yapılan egzersizler
sorunlarınızın çözümü olmamakta… Peki çözüm ne? Öncelikle göbek, bel
bölgesi, bacaklar ya da gıdı bölgesinde iki sorun birbiri içinde:
Gevşeme ve yağ fazlalıkları… Gevşeme sorunlarına eskiden tek çözüm
ameliyatlar iken son dönemde ameliyatsız da cilt ısıtılarak küçülmeye
başladığını biliyoruz. Ancak dışarıdan verilen enerjiler ile günümüze
kadar cildi yakmadan yağların kırılacağı kadr enerji vermek mümkün
değildi. Şimdi yeni bir teknoloji ile bu sorunu çözebiliyoruz:
Ameliyatsız Lazer Lipo:SculpSure
Cildin üzerinden özel bir soğutma sistemi entegre edilmiş lazer
ışıkları ile cilt 25 dakika boyunca 42-47 derece arasında tutularak
lazer ışıkları gönderiliyor. FDA tarafından yağları parçaladığına dair
onay almış bir sistem. Gönderilen lazer ışıkları ile cildin altındaki
yağlar ısıtılarak parçalanmakta ve 6 hafta sonra hızla bölgenin
inceldiği ve sıkılaştığı görülmekte. Kan, iğne, neşter gibi bir yöntem
olmadığı için sonrasında herhangi bir bakım , korse ya da diyet
ihtiyacı olmadan hayatınıza o andan itibaren devam ediyorsunuz.
Sonuçlar da oldukça umut verici. Bu tek seans sonrası 3-5 cm yada
kemerden 1-2 delik incelme elde ediliyor.Göbek sorunu olan, bel
bölgesi veya basenlerden şikayet eden hastalar için pratik bir çözüm.
Gençlik ısısı : Termilift
Sorunlar biraz daha fazla ise bu durumda tükenmez kalemin içine benzer
ama ondan çok ince bir kanül ile cildin içine giriliyor. Narkoz veya
ameliyathane gerektirmeyen bu uygulama ile cildin altındaki yağlar 70
derece enerji verilerek yağların tümünü ısıtarak eritmek . Sonrasında
cilt de alttan termal kameralar ile güvenle ısıtılarak 42 derece
üzerinde ısıtılabiliyor.
Özellikle doğum sonrası gevşeme ve sarkması olan, yada ideal
kilolarına yakın olduğu halde düzenli spor da yapıp göbeğinden
kurtulamayan hastalar artık ameliyatları tek çare olarak görmeyecek.
Kollardaki gevşeme ve sarkmalar, yaşla beraber yüz ovalini bozan gıdı
ve yanaklardaki yağlanma ve gevşeme sorunları artık tek seanslık bu
uygulamalar ile günlük hayatı etkilemeden tedavi edilebiliyor.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman
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