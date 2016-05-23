Düğün mevsimine cildi hazırlamak

Şu an, bir çok genç kız evlilik hazırlıkları döneminde. Gelinlik seçimininden daha da önemli olan gerçek bir güzellikle müstakbel eşin kolunda olmak.. Bunun için cildin bütün kusurlarını, sorunlarını tek tek elden geçirmek gerekir. Nem ve diğer eksiklikleri giderilmeli, gerekli olan yenilenme, onarım işlemleri tamamlanmalı. Leke sorunu ise asla ihmal edilmemeli. Lekeyi yüzeyden ve derinden temizlemek için geliştirilen bir çok yeni teknoloji herhangi bir kaygıya meydan bırakmadan istenen o "duru" cildi oluşturuyor. Bu konuyu önceki yazımda anlattım. Bunlardan Plazma enerjsi, Gençlik ışığı, Mikro peeling ve kimyasal peelingler gibi lekelerin hem onarımında hem tedavisinde kullanılan yöntemlere ek olarak lazerlerden de faydalanılıyor.

Daha koyu renkli lekelerde

Lekeyi oluşturan “Melanin” boya maddesine özel olarak etkili lazerler etkilidirler. Melanin lazer ışığını emerek leke ısı ile parçalanır ve vücudun savunma hücreleri tarafından emilerek sindirilir. Lekenin koyu olduğu alanlarda emilim daha fazla, zayıf olduğu alanlarda ise az olacağından “duru cilt” dediğimiz tek renk bir cildin oluşmasını sağlar. İdeal bir lazer, hızlı ve melanin üstüne etkili olmalıdır. Bu sayede cilde hasar vermeden lekeyi en küçük parçalara bölüp en etkin sonuç alınır

Leke tedavisinde Picosil

Yeni jenerasyon lazerlerden olan bu sistem ile lazer ışıkları saniyenin trilyonda biri olan picosaniyede cilde verilir, 755 alexandrite dalga boyunda ışık veren cihaz sayesinde lekeyi oluşturan melanin hedeflenir.Microfocus lens teknolojisi ile ışıklar balpeteğine benzer özel bir yöntem ile verilerek lazerin gücü arttırılırken ciltte oluşturulan hasar mümkün olan en az seviyeye ulaştırır.

Picosil ve eski lazerlerin farkları

Picosil öncesindeki teknolojide lazerler nanosaniye hızında idi. Picosaniye nanosaniyenin binde biridir. Yani Picosildeki lazer ışığının hızı çok daha yüksektir. Bu sayede çok daha güçlü enerjiyi cilde vermek mümkün olmakta ve melanin çok daha küçük parçacıklara bölünerek vücut tarafından emilmesi daha hızlı ve daha kolay olmaktadır.Bu tedavinin daha az seansta sonuç almasını sağlar.

Yeniden leke olıuşmaması için

Leke tedavisinde kullanılan lazerlerin çok büyük çoğunluğu 1064nm dalga boyunda çalışan Q-swich lazerlerdir. Bu dalga boyu lekeyi oluşturan melanin yerine vücuttaki suyu hedef alır ve ısıtır. Suyun ısıtılması ile lekenin de ısınıp parçalara ayrılması hedeflenir. Suyun ısıtılması bölgede cildin de hasar görmesi anlamındadır.Cildin fazla ısınması hem yanık hem de ısıya bağlı yeniden lekelenmeye sebep olabilir .

Lekeyi hedef alan özel ışık

Picosil ile 755 nm dalga boyunda lekeyi hedef alan ışık verilerek enerji sadece lekenin kaybolması için verilmiş olur.Cilt çok daha az hasar görür. Bu nedenle hasta uygulama sonrası cildin iyileşmesi için zamana ihtiyaç duymaz hemen sosyal hayatına devam edebilir.

Mutifocus lens ile ışık cilde balpeteği gibi bir çok parçacık halinde gönderilerek cildin daha az hasar görmesi ve ışığın çok daha etkin olarak sonuç vermesi sağlanır. Bu daha az seansta daha az sorun yaşayarak tedavinin devam etmesini sağlar.

Cilde aydınlık kazandırmak

Sağlıklı bir cildin beslenmesi onarılması ve hasarlardan korunması esastır. "HydraFacial" isimli uygulama daha sağlıklı bir cilt için, tüm cilt tiplerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş bir antiaging bakım sistemi. Dermablazyon yöntemi ile cildi derinlemesine temizleme, besleme, nemlendirme, yenileme, soyma, antioksidan koruma ve akne tedavisinin kombine edildiği bu sistem dünyada kullanılmakta.

"Vortex" adında özel bir teknolojiyle kullanılan HydraFacial, basınçla püskürtülen vakumlu başlığı ile cildi ölü hücrelerden, siyah noktalardan, aşırı yağdan arındırıyor ve mikro düzeyde soyuyor. Aynı zamanda cilde hyalüronik asit, pepditler, ve antioksidan içerikli solüsyonlar, pompalayarakcildin daha canlı, aydınlık ve genç görünmesini sağlıyor..

HydraFacial yönteminin aşamaları şöyle;

1- Vortex Temizleme: Active-4 serum kullanılarak cilt ölü hücrelerden arındırılır, daha sağlıklı bir cilt için derinlemesine temizlenir

2- Vortex Peeling: GlySal (glikolik ve salistik asit karışımı ) kullanılarak kabuklanma oluşmadan peeling işlemi yapılır. Akne izi, leke ve genişemiş gözenekli ciltlerde ise elmas başlıklar ve cildin üst tabakasının mikroblazyonu sağlanır.

3 -Vortex Ekstraksiyon : Beta-HD solüsyonu kullanılarak patentli vortex emme teknolojisi ile gözenekler temizlenir.

4- Vortex Boost: Cildin problemine göre uygun solüsyonlar kullanılarak ince çizgiler, cilt tonu düzensizlikleri vs. tedavi edilir.

5- Vortex Fusion: Antiox+ serum cildi besler ve içerdiği antioksidan, pepditler ve hyaluronik asit bileşenleri ile cildi korur.

Bütün bu bilgileri paylaştıktan sonra, geçen hafta anlattığım hasta hikayesinden daha doğrusu "mutlu son"dan söz etmek istiyorum. Lekeleri yüzünden hayata küsmüş olan hastama mezolift, mikropeeling, kimyasal peeling ve picosil ile uyguladığımız tedavinin sonunda keyifle gelinliğini giydirebildik. Yaz düğünlerinde en güzel gelin olabilmek için teknoloji bütün imkanları ayaklar altına seriyor. Size sadece keşfetmek ve denemek lkalıyor

Medikal Estetik Hekimi Hüseyin Tırman

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