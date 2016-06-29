Kuru bir cilt diye konuşmaya başladığımızda hastalarım genellikle hemen itiraz ederler. Ama benim cildim karma ya da hassas bir cildim var diye. Kuru bir dal nasıl eğilip bükülmek yerine kırılırsa ya da kıraç bir toprakta hiçbir şey yetişmezse cildimiz için de su hayati önem taşır. O yüzünde her ne problemi olursa olsun kişinin suyu yani neminin tam olması her şeyin başıdır.

Yağlı cildin de neme ihtiyacı var

Cildinizin yağlı olması neme ihtiyacınız olmadığını göstermez!

Cildinizin yağı kuruyup çatlamaması ve dış etkenlerin sebep olduğu travmalara karşı koruyucu olması içindir. Çoğ yağlı bir cilt yapısal olabildiği gibi bazen da cildinizin sağlıklı olmaması nedeniyle koruma amacıyla yağın arttığını da gösterebilmektedir.

Gözeneklerin açık olması da çoğunlukla cildin yeterince nemlenmediğini gösteren bir işarettir. Gözeneklerin açık olduğundan şikayet eden çok hastada nemi yerine koyarak bu sorunun kendiliğinden tedavi olduğunu görmek mümkün olabilmektedir.

Daha hızlı yaşlanır

Kuru yani yağlı olup olmadığına bakılmaksızın nemi olmayan bir cilt daha hızlı yaşlanır, sarkar , kırışır ya da lekelenir. Tüm bu sorunların tedavilerine başlanmadan önce hastaların nem eksikliklerinin giderilmesi tedavinin başarısı için çok önemlidir.

Nemin yerine konmasında içeriği doğru seçilen nemlendiricilerden yaralanmak çok önemlidir. Hastanın yazın güneş koruması ile birlikte yaz-kış sürekli ve ihtiyacına göre bazen 4-5 kez doğru nemlendiriciler ile nemlendirilmesi gerekebilir.

Hyalüronik asit mucizesi

Nemi cildin içinde tutan ve hapseden hyalüronik asit denilen özel bir protein bulunmaktadır. Bu proteinden yoksun ciltlerde ne kadar nemlendirilirse nemlendirilsin dışarıdan verilen nem hapsedilemez. Bu tip hastalarda bunun iğneler kullanılarak cildin içine yerleştirilmesi gerekebilir. Bu ihtiyaca göre de tekrar edilebilir. Yine düzenli cilt temizliği , gözeneklerin nemi alacak şekilde temizlenmesi ve güneş ve dış etkenlein travmalarından cildi korumak da çok önemlidir. Su ve cilt ilişkisine dair, ciltteki doğru nem oranının gençliğe etkisi hakkında, kısaca o hayat kaynağının genç kalmadaki rolüne ilişkin yazacak, altı çizilecek o kadar çok nokta var ki. Haftaya bu önemli bilgilerin devamı gelecek sevgili okuırlar.

Hepinizin bayramını kutluyorum ve keyifle geçirmenizi diliyorum.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Hüseyin Tırman

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