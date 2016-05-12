Bunalımdayım demişti hastam ilk geldiğinde, sivilce izlerinden kurtulmak isterken yapılan yanlışlar yüzünden cildinde en koyudan en açığa her tonun bulunduğu yüzünü gösteriyordu.”Artık insan içine çıkmak istemiyorum, arkadaşlarımla görüşmüyorum, hatta işe bile gitmek istemiyorum.” diye anlattı yaşadıklarını. “Ne yapsam artık kapatamıyorum!” dedi ve yakında evleneceğini söyledi.

Evet bu ölümcül bir hastalık tablosu değil. Bir organ nakli ya da By-pass hikayesi de değil. Ama sağlıklı , güzel ve ya çok güzel hatlarını örten bu sorun genç kızı hayattan el çektirecek kadar büyük boyutlara ulaşabiliyor. Belki “Çok şükür alnımıza leke sürülmedi.” diyen atasözlerimizin mecaz anlamını kavranamamaması utandırıyor bu hastalarımızı. Evimizin ya da aracımızın boyasında bir sorun olduğunda nasıl hemen onarmak için yardım alıyorsak bu hastalar da “Yüzümüz ak” demek istiyor haklı olarak.

Bu cildimizde güneş ışıkları, solaryum, annelik hormonları, kuruma, zamana bağlı yıpranma, ilaçlar, hatta genlerimizin de kimi zaman sebep olduğu bir sorun.Tedavi planlanırken de elinizde güçlü seçeneklerin olması bu nedenle zorunlu.

"Her tür kremi kullandım ama"

Arkadaşım bir krem kullanmıştı iyi geldi diye anlatılıyor çoğunlukla çare arayışlarının başlangıcı, sonra alınan tavsiyeler ile başka ürünler ekleniyor. Soyucu ve aşındırıcı tedavi seçenekleri genellikle yetmiyor ve lekeler devam ediyor. Bazen da leke tedavi edilirken başka sorunlar ekleniyor .Sonra tedavi için güzellik salonları ve merkezlere gidilerek “iyi geldiğini!” duydukları bir çok işlem yaptırılıyor.

Ne yapmalıyım?

Öncelikle bir çok etkenin sebep olabileceği bu sorun için bir hekime başvurulmalı. Cilt ve sorunlu bölge değerlendirilmeli ve doğru bir tedavi planı ve zamanı oluşturulmalı.Doğru yöntem ve teknolojilerle hızlı ve etkili çözümlere ulaşmanın mümkün olduğu akılda tutulmalı.

Sadece soyucu ve aşındırıcı krem yada uygulamalarla tedavi genelde başarısız olmakta.Leke tedavileri genellikle cildi onarıcı, dengeleyici ve leke üzerine etkili uygulamaların da içerisinde olduğu tamamlayıcı tedavi planlarına ihtiyaç duyar.Sadece bir çekiç ile bir inşaatı tamamlayamayacağınızı unutmayın.

Mezolift:

Kuru bir cilt çorak bir toprak gibidir. Sorulduğunda genellikle benim cildim karma diyen bir çok kişi aslında yağlı bir cildi nemli gibi algılamakta ve cildin gerçek ihtiyacı olan nem bulunmamaktadır. Kuru ciltlerde hem tedavi yeterince hızlı ve etkili gitmemekte hem de tedavilere bağlı istenmeyen sonuçlar sık karşılaşılmaktadır. Bu nedenle yaşlı , yıpranmış ve ya nemsiz ciltlerde hyalüronik asit krem veya enjeksiyonlarla tedavinin ilk seçeneği olacaktır.

Mezoterapi- Dermapen:

Yaşlanmış ve yıpranmış ciltlerde mezoterapiler ya da dermapen uygulamaları ile cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral eksikleri , ve büyüme faktörleri verilerek tedavinin tamamlanması gerekebilir.

PRP:

Kendi kanımızdan elde edilen büyüme faktörlerinin yüzümüze verilerek cildin onarılması sık ve gerektiğinde çok yüz güldüren bir tedavi seçeneğidir.

Gençlik ışığı:

Soğuk lazerler olarak da adlandırılan özel LED ışıkları ile özel dalga boyları ile hemcildin yenilenmesi için uyarılması hem de yapılan uygulamalardan sonra kişinin sosyal hayatına hızlı dönmesi sağlanmaktadır

Plazma Terapi:

Cilde temas etmeden gönderilen yüksek enerji ile gerek ciltteki koyu odakların tekil tedavileri son dönemde tedavi seçeneklerine eklenmiştir.

Altın Frekans:

Özellikle çok derin yerleşimli lekelerin yer aldığı bölgelerde cildin mümkün olan en derin bölgelerine kadar ulaşabilen bu yöntem ile cildin onarılıp yenilenmesi sağlanır. Yöntem PRP ve cildin ihtiyaçlarının derin bölgelere ulaşmasında da yardımcı olmaktadır.

Mikro Peeling:

Aliminyum tuzları ile uygulanan bu yöntem ile önce üstteki kabalaşmış ve yıpranmış cilt temizlenirken yapılan işlemlerin alt bölgelere daha iyi nüfuz etmesi ve cildin yenilenmesi kolaylaştırılır.Ayrıca lekenin ciltten uzaklaştırılması için de ileriki dönemde çok etkin bir tedavidir.

Kimyasal Peelingler:

Özel içerikleri ile cildin hasarlı ve yıpranmış ölü tabakasını uzaklaştırırken yeni jenerasyon peelingler il aynı anda lekeye özel ürünlerle lekenin aşındırılması ve hastaya cildin ihtiyacı olan büyüme faktörleri gibi destek ürünlerinin verilmesi mümkün olmaktadır

Kremler:

Cildin yenilenmesi , onarılması ve nemin artırılması için hazırlanmış doğru ürün içerikleri ile hastanın hem hazırlanması hem de tedavinin evde de devam etmesi sağlanır.



,Bu konuya haftaya devam edeceğim değerli okurlarım

Medikal Estetik Hekimi Dr. Hüseyin Tırman

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