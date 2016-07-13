Cildimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan canlı bir kalkan gibidir. Yaşam şeklimiz ve karşılaştığı travmalara bağlı olarak zaman içinde mutlaka yıpranır ve bize çeşitli belirtiler vererek bizim ihtiyaçlarını karşılamamız için uyarılar gösterir.

Bu belirtiler kimi zaman kuruma, kırışma, yağlanma, sarkma , lekelenme gibi belirtilerdir ki bunlar yaşlanma olarak adlandırabileceğimiz işaretlerdir. Kimi zaman da siyah noktalar, yağlanma , damarların görünür hale gelmesi ya da sivilcelenme gibi günlük hayatımızda bizi rahatsız eden işaretler ile bizi uyarmaya çalışır.

Cildi besleyen damarlar

Sağlıklı bir ciltte nem ve yağ düzeyi normal, gözenekler salgılanan yağı dışarı ve dışarıdan uygulanan nemlendirciyi alacak kadar açık ve parlak renkli olmalıdır. Zaman içinde biriken en üst keratin tabakasının da düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Ayrıca cildi besleyen damarların da bakımlarla desteklenmesi ve canlandırılması işlemi ihmal edilmemelidir.

Klasik cilt bakımları cildin üst yüzeyini nemlendirip yağ butonlarının manuel olarak temizlenmesi ve cildin ihtiyaçlarının krem ve maskeler ile uygulanmasını hedeflemekteydi. Ancak yapan kişinin becerisi ve tercihleri bakımı çok olumlu ya da tersine kötü sonuçlanması ile sonuçlandırabilmeteyken yeni hayatımıza giren modern bakımlar bu riskleri bertaraf etmeyi amaçlamaktadır.

Gençleşmeyi sağlayan meyve asitleri

Hydrafacial adı verilen teknoloji ile cildin üstünü kaplayan ölü vakum destekli su ile temizlerken cildin gözenek yapısını da hızlı ve etkin bir biçimde sağlıklı hale getirmektedir. Cildin mekanik olarak uyarılması ile dolaşım ve lenf dranajı da sağlanmaktadır. Ayrıca oluşmuş yağ butonları elle ya da zorlama ile değil basınç ve vakum ile yok edilebilmektedir.

Sistemin başka bir faydası da cildin gençleşmesini sağlayan meyve asitlerini belirli oranlarda kullanarak cildin yenilenmesini sağlamasıdır. Ayrıca bu ürünlerle kırışıklık , leke ve akne gibi sorunların da tedavisi hedeflenmektedir.

Son olarak da LED teknolojilerinden söz etmek yerinde olur. Yüzün sakinleşmesi ve direncinin artırılmasını sağlayarak kişinin bakım sonrası güne kaldığı yerden başlamasına olanak tanıyan bu teknoloji, cildi çok daha iyi hale getirerek yenilemektedir.

En iyi bakım sistemi

Günümüz teknolojileri, eski ve rutin uygulamaları uygun metodlar ile geliştirerek çok daha aktif , daha faydalı ve pratik hale getirerek daha fazla verim almayı hedeflemektedir. Son 5 yılda üst üste 4 kez en iyi bakım sistemi sağlayan bu yöntem ile kimyasal peelingler , mikropeeling ya da kimi lazer uygulamalarına yakın sonuçlar alabileceğinizi özellikle belirtmek isterim.

Güzelliğinizi çoğaltacak ve koruyacak bir yaz geçirmeniz temennisiyle.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Hüseyin Tırman

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