Estetik dünyasında muazzam buluşlar

Dünyanın her yerinden gelen estetik hekimleriyli Monaco'da buluştuk. 14. Estetik & Anti-Aging Dünya Kongresi(AMWC), dünyanın en iyi anti-aging hekimlerini, uzmanlarını, estetik cihaz üreticilerini bir araya getirdi. Gençlik sağlayan enerji yöntemleri, yaşlılığı önleyici tedaviler, yaşlanma sürecini geciktiren bıçaksız müdahaleler masaya yatırıldı. 120'yi aşkın ülkeden anti-aging ve estetik hekimleri oradaydık Cerrahi olmayan kilo verme programlarını, estetik tıp alanındaki son teknoloji yüz gençleştirme araçlarını, vücudu mükemmelleştiren son tedavileri, modern lazerleri konuşmamızda tek amacımız vardı: Sizlere daha doğal, daha genç ve daha sağlıklı bir görünüm kazandırmak

Yüzün anatomik bilgileri tekrar gözden geçirildi

Estetik tıbbın muazzam buluşlarına yer veren bu kongeye, dünyanın her ülkesinden tıp insanlarının yoğun ilgisi vardı. Yüze ve vücuda yapılan cerrahi olmayan tüm yenilikler ve yeni yöntemler kongrede katılımcılar tarafından paylaşıldı…Bütün dünyada ameliyatsız yöntemlere olan talebin çok hızlı büyümesi ile birlikte, bu alanda ürün ve cihaz üreticileri de ürettikleri yenilikleri hekimlere tanıtma fırsatını kaçırmadılar. Öte yandan, her yıl olduğu gibi, yüzün temel anatomik bilgilerini tekrar gözden geçirmek isteyenler için oturumlar yapıldı. Yeni uygulamalar, dolgular ve botoks ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar tartışıldı. Tehlikeli alanlar ve yaşanan komplikasyonlar hakkında detaylı sunumlara katılma fırsatı yaratıldı.

Önemli gündemlerden biri; ameliyatsız yüz germe

Ayrıca farklı teknolojileri ve ürünleri kullanan hekimlerin yaptıkları karşılaştırmalı sunumlar da en çok ilgi gören oturumlar arasında idi. Ameliyatsız yüz germe, yine en önemli gündemlerden biri oldu. Ultherapy bu alanda yerini sağlamlaştırırken, Scarlet gibi "intradermal radyofrekans" uygulaması, kanülle yapılan ve Avrupa’ya 2016’nın başında giren "Termilift" de övgü ile sözedilen sistemler arasındaydı. Türkiye’de yaklaşık bir buçuk yıldır kullandığımız bu cihaz ile yüz germe ve vücut tedavilerinin sonuçlarını da görüp, paylaşma fırsatını bulduk.

Genital bölge estetik uygulamalarında son teknoloji

Dolgu ve botoks uygulamalarında da dünya çapında tanınmış ve işlerinde uzman arkadaşlarımızı dinleme ve karşılıklı görüşlerimizi paylaşma şansını yakaladık. Yüzde oluşan lekeler ve dövme silme alanında Pico saniye lazerlerin, eski teknoloji lazerler ile karşılaştırılmaları ve üstünlükleri ile ilgili bir çok çalışma ve sunuma katıldık. Ameliyatsız estetik uygulamalarında giderek artan bir talep sonrası gelişen bir alan olan "kadın genital bölge estetik uygulamaları" ve sunumları da dikkat çekti. Geni-fix yönteminin dış bölge ile birlikte vajina içinin de gençleştirilmesine yönelik yeni müdahaleler hakkında da paylaşımlar oldu.

25 dakikada göbekteki yağların erimesi!

Bu yıl yeni teknolojiler arasında en çok dikkat çeken uygulama bölgesel zayıflama ve sıkılaşma alanına yeni giren Lazer uygulaması idi. Daha önce sadece ameliyathane koşullarında ve anestezi ile yapılabilen lazer lipo uygulamaları, artık klinik şartlarında herhangi bir neşter, kesi olmadan ve bakım gerekmeden yapılır hale getirildi. Üstelik FDA tarafından onaylanan harici tek lazer! Daha önce soğuk veya kriyolipoliz olarak sunulan cihazlara ithafen, “Buz devri sona erdi” başlığıyla sunulan bu cihaz ile 25 dakika içinde göbek ve bel bölgesindeki yağların yüzde 25'inden kurtulmak ve 3-5 cm incelmek mümkün. Üstelik soğuk lipoliz ya da ameliyatla yapılan lazer lipo uygulamalarının sonrasında yapılan bakım ve sorunları yaşamadan... Gün içinde herhangi bir zaman diliminde (örneğin çalışanların öğle tatilinde) yaptırabileceği bu sistemin adı; Sculp-Sure. Tek seans ile sonuca 8-12 hafta sonra ulaşılıyor. Gerek duyulursa aynı bölgeye tekrar uygulama yapılabiliyor.

En son sistem yağ savaşçısı

Bu sistemi, inatçı karın yağlarına savaş açan, doğum yapmış, spor yapmasına rağmen karnındaki yağlardan şikayetçi herkes uygulayabiliyor. Son teknolojinin ürünü "yağ savaşçısı" bir yöntem Sculp-Sure. Bu yöntemin sonuçlarını görmek amacıyla 2 ay önce kendime uygulatmıştım. Yaptığımı unutmuş olmama rağmen 1-2 beden belleri bollaşan pantalonlarım ve çok zayıfladığımı söyleyen hastalarımın yorumları sayesinde yöntemin ne kadar çok işe yaradığına bizzat şahit oldum.

Dünya Medikal Estetik Kongresi'nde gerek uygulama ve gerek teknolojilerimiz açısından ülkemizin ve hekimlerimizin dünyada en iyiler arasında olduğunu görerek gururlandım. Gelişmeleri yakında takip ederek, hem yazılarla, notlarla hem de uygulamalarla sizlere sunmaya devam edeceğim.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Hüseyin Tırman

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