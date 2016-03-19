Yüzüne ilk bakılan birinin "genç mi", "yaşlı mı" olduğunu belirleyen kriterlerden birinin ne olduğunu biliyor musunuz? Genç görünüm, "yüz çehresi" denilen o ovallikte saklı. "Yüz ovali" denilen hatlar, yaşı ortaya çıkarır. Çene kemiklerinin net olarak çerçevelediği o bölge, yüzün alt bölümünü boyunla keskin bir şekilde ayırır. Yaşla beraber bu bölgede bir çok kayıp olur ve çene hattı belirginliğini kaybeder. Yüzün gençken sahip olduğu o eşsiz çerçeve, engebeli hale gelir. Boyun ve çene ayrımındaki kusursız biçim yerini düzensiz bir hatta bırakır.

Yüz çerçevesi niye bozuluyor?

Öncelikle yaşla beraber alt çene kemiği eriyerek küçülür ve yukarı doğru çekilir. Bu nedenle gençken sıkı sıkıya saran cilt, kemik dokuyu gergin olarak saramamaya başlayınca deformasyona uğrar. Gıdı ve alt yanak sarkmaları oluşur. İkinci kayıp ise zamanla azalan yağ dokusu. Bu da aynı şekilde cilt gevşemese dahi, destek dokuların azalması sonucu çehrenin bozulmasına sebep olur. Yüzümüzdeki kasları yerinde tutan askı şeklinde ligamanlar da gevşeyerek yüzün aşağı doğru kendini bırakmasına yol açar.

Çene kontüründe gıdı oluşumu

Bazen yağların aşağı doğru yerçekimi ile göç etmesi yüz çevresi bozulur. Gençken olmayan gıdı meydana gelir. Çene altı ve çevresi bölgelerde oluşan yağlanmalar da, gıdı yaparak yüz ovalinin bozulmasına katkı sağlar. En son da, cildimizin iskeleti olarak niteleyebileceğimiz kolajen ve elastin liflerin gevşemesi veya cildin alttaki "faysa" dediğimiz bölge ile bağının kopması da ovalin bozulmasına etki eder.

Her kadın farklı yaşlanır

Yukarıda saydığım bir çok faktörün etki ettiği bu sorunun tedavisine tek bir yöntemle çözüm aramak genellikle hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Bir çok tedavide vaad edilen söylemler önemli değildir. Gerçekten hangi sorunun veya sorunların tedavi edilmesi gerektiğinin doğru tespit edilmesi gerekir. Genelde kombine tedaviler uygulanarak çözüm sağlanabilir. Her kadın farklı şekillerde yaşlandığı için bir başkasına iyi gelen bir tedavi çoğunlukla mutlu etmeyecektir.

Gençken sahip olunan volüm

Kemik dokusundaki kayıplar ve yüzün zaman içinde yağlarının kaybı ile sorun yaşayan hastalarda dolgular planlanan tedaviye mutlaka eklenmek zorundadır. Dolgular ile ilgili dikkat edilmesi gereken, hastanın gençken sahip olduğu volumun doğru değerlendirilmesi. Doğru yerlere dolgu yapılması ve dolgunun doğru miktarda konulması çok önemli. Dolgular aynı zamanda gevşeyen ligamanların da(Bağ dokusu) desteklenmesine olanak sağlayacağı için iki farklı sorunu birden tedavi eder.

Nefertiti yöntemi

Kas güçlerinin dengelenmesi için botox yöntemleri de kullanılır. "Nefertiti" gibi her iki çene kenarına, farklı noktalardan müdahale edilir. Nefertiti uygulaması ile çene hattındaki kaslar gerilir. Boynun şeklini bozan platizmal bantların tedavisiyle de çene kasının gücü artar. Çenenin yukarı doğru çekmesinin engellenmesi amacıyla yüz ovalinin tekrar kazanılmasında önemli rol oynar.

Çene boyun orantısının mükemmel uyumu

"Gençlik sembolü" olan yüz ovalinin bozularak sarkma oluşturduğu bölgeler için çözümler çok çeşitli. Buradaki deformasyon fazla yağların giderilmesiyle de düzelir. Yağ eriten enjeksiyonlar, termilift gibi içerden çalışılan radyofrekans yöntemleri, cerrahi çözüm istemeyen hastalar içindir. Cilt açılmadan ultherapy veya termilift gibi yeni teknolojiler hem gevşeyen cildin küçültülmesi hem de cildin fasyaya tutturulmasında çok etkilidir..

Cildin kolajen yapısının geri kazanılması gereken durumlarda kulak arkasında alınan ve "fibroblast" adı verilen kök hücre enjeksiyonlarıyla da yüz çerçevesi mükemmellik kazanıyor. Kolajen üreten poli laktik asid uygulamaları, altın frekans gibi ciltte istenen bölgeye ulaşabilen "ısı teknolojileri", cerrahi istemeyen hastalara yüz ovalini geri kazandırmakta kullanılıyor.

Çene boyun kontürünün mükemmeliğini sağlamak, bozulan yüz ovaline çözüm aramak yaşınızı gizlemenin şifresidir. Bu tedaviler uygulanırken unutulmaması gereken de, hastayı mutlu edecek tedavilerin 6 ayı bulacak bir süreçte sonuç verebileceğidir.

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Hüseyin Tırman

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