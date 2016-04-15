Göbekli olmak tercih mi, kader mi?

Oğlumun en çok takıldığı bölge göbeğimdi. Nedense göbekli olduğum için hergün ısrarla göbeğimi gösterip onunla alay etmekten vazgeçmemişti. Çocuklar gerçekleri söylerken çok acımasız olabiliyor. Peki ya işimiz ya da sosyal çevremiz? İyi görünmek sağlıklı olduğumuzun en önemli göstergesi. Ayrıca hem kariyerimizde hem toplumda hem de kendimize duyduğumuz saygıda fit olmak artık eskisinden çok daha fazla anlam taşıyor.

Neden göbekleniyoruz?

Herşeyden önce yaş ilerledikçe karın ve bel bölgesinde yağların birikmeye başlaması kaçamayacağımız bir gerçek. Vücumuzu ideal kiloda tutup, spordan vazgeçmesek bile geçen aylar, yıllar göbeğimizi oluşturmak için yeterli. Beslenme ve yaşam tarzımızın değişmesi hem fast-food tarzı yiyecekler tüketmeye bizi zorlarken, yoğun tempomuz da yeme düzenimizi maalesef bozarak yağlanmaya zemin hazırlamakta. Ayrıca giderek kalorisi yükselen menüler, artan damak tadımız ve yiyeceğe eskisinden kolay ulaşabilmemiz de yağlanmamıza neden olan faktörler arasında.

Hamilelik sonrası bölgesel yağlanma

Hanımlar için en kutsal görev olan anne olmak da göbek oluşumunda önemli etkilerden biri. Hem yağ hem de bozulan elastikiyet, karın çevresinde istenmeyen görüntülere sebep olmakta. Doğurgan dönem bitip menapoz sinyalleri ile birlikte azalan östrojen de yine karın çevresinde yağlanmanın çoğalmasına neden oluyor. Erkekler için de tablo çok farklı değil. Bir çoğumuz sadece karın bölgemizden genişleyerek yaş alıyoruz. En ufak bir kilo artışı maalesef her erkek için göbek anlamına geliyor.

Elastikiyet büyük problem

Sadece yağlanma değil gevşeme de önemli bir problem. Karın bölgemiz her öğünde yediklerimizin hacmi kadar genişlemek zorunda. Bu gerçeğe bir de alınıp verilen kilolar ya da gebelik gibi başka faktörler de eklenirse, elastikiyet çok daha büyük bir problem haline geliyor. Çözüm ararken yağları eritmek çok daha büyük sorunlara bu yüzden neden oluyor. Daha önce yağları kırabilen benzer soğuk lipo yada kriyo lipoliz işlemleri sıkılaşma yapamadığı için deneyenleri yeterince mutlu edememekte.

25 dakikada göbek eriten özel bir lazer

Yeni geliştirilen özel bir lazer ile sorunlu bölgede 25 dakika boyunca 42-47 derece arasında ısı oluşturuluyor. Bu işlem iğnesiz, kansız ve ameliyatsız. Sonrasında da ne bakım ne de korse gerektiriyor.. Yürüyüp hayatınıza devam edebileceğiniz şekilde tasarlanmış. Sonuç 1-2 beden ya da 3-5 cm incelme. İsterseniz aynı işlemi tekrar ederek daha fazla sonuç almak mümkün. Yöntem ameliyatsız yağ kırma yani lipoliz işlemi yaptığına dair FDA onayı alan ilk ve tek lazer. İşlemin adı SculpSure…

Göbeğinizi artık kaderinizin bir parçası olarak taşımak istemiyorsanız 25 dakikada teknoloji size kahve molası kadar bir sürede çözüm sunuyor. Artık bu çözümü biliyorsunuz…

Medikal Estetik Uzmanı Dr. Hüseyin Tırman

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