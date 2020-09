Güzel olmanıza hiç bir engel yok!

Hepimizin gen haritası ve parmak izi gibi başka kimseye ait olmayan özelliği vardır. Bu durum, yıpranma ve yaşlanmamıza da yansır. Dolayısı ile başkalarına iyi gelen bir uygulama, birçok kişide mutlu edici sonuçlara ulaşamamaktadır.

Estetik uygulamalar; göze hitap etmekle birlikte, hastaların “daha sağlıklı, daha genç ve daha alımlı” görünmeleri amaçlanmaktadır. Günümüz insanı, bayanlar ve baylar daha uzun süre iş hayatında kalmaktadır. Bu nedenle özellikle iş hayatında prezantabl bir görüntüde olabilme ihtiyacındadırlar. Sadece iş hayatında değil, tüm yaşamda dışa yansıtılan görünümünün rolü, modern çağda ön saflara geçti. Hatta herşey güzelliğe endeksli oldu! Dolayısıyla "Estetik kaygılar" her iki cinsiyette de aynı oranlarda arttı. Ve talebe bağlı olarak medikal estetik yöntemlerinde müthiş bir gelişme yaşandı. Ancak; estetik kaygıların önüne geçme amacıyla, bu uygulamalardan faydalanma genetik yapıya, kişinin özelliklerine göre çok farklılıklar göstermektedir.

Geçmişte, ameliyatlarla özdeşleşmiş olan estetik, farklı alanlara yönelmiş durumdadır. Özellikle Botoks uygulamaları ile başlayan süreçte, bıçak altına yatmadan çözüm arayışlarına yoğun bir talep oluştu. Botoks ve dolgu uygulamalarının ardından enjeksiyon tedavileri, radyo frekans uygulamaları, lazerler, peelingler gibi birçok farklı metodlar devreye girdi. Özellikle tek seans veya birkaç seans ile sonuç veren sistemler ortaya çıktı. Neştersiz gençleştiren, güzel ve genç olmanızın önündeki bütün engelleri kaldıran bu yeni teknolojilerden bahsetmek isterim…

Isıyla gençleşme

Enjektabl radyo frekans olan bu sistem sayesinde kanül ile cilt altına enerji verebilmektedir. Cilt altına verilen enerji, termal kameralar ile kontrol edilen ısı oluşumuna sebep olur. Bu ısı oluşumu sonrasında; 42 C de cilt kolajen üretimi yaparak sıkılaşır ve gerilir. Cilt germe işlemlerinde kullanılır. 60 C de yağlar erir bu sayede istenmeyen yağlardan kurtulunur. 85 C de gevşeme ile Botoks etkisi yani NOTOKS tedavisi sağlanır. Thermilift teknolojisi ile, genital bölge gevşeme, genişleme, elastikiyet kaybı sorunlarını GENİ-FİX yöntemi ile çözmek mümkün olmaktadır.

Ses enerjisi

Tedavi esnasında cildin altını görüntüleme özelliğine sahip olması nedeniyle uygulamanın doğru derinliklerde yapılmasını sağlar. Ses enerjisinden ısı oluşturarak cilde zarar vermeden ve iyileşme dönemi gerektirmeden cildi sıkılaştırarak ameliyatsız yüz estetiği adıyla bilinir. Ameliyatsız yüz germede popüler olan bir uygulamadır. Ultherapy teknolojisi; yüz boyun ve dekoltede uygulanan, ciltte sarkmaları toparlayan lifting etkili, kaş kaldırma, göz kapakları- gözaltı torbalarının tedavisinde yüz güldüren etkili bir tedavi yöntemidir.

3 Boyutlu Radyo Frekans

Fraksiyonel mikroiğneler, cildin altına inerken cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatırlar. Buna bağlı olarak hücre gelişim faktörleri harekete geçer, ciltteki ton farklılıkları, lekeler ve ince kırışıklıkların tedavisini mümkün kılar. Özel başlıklar ile seans sırasında 50 bin noktaya varan enerji noktası ile hızlı ve etkili iyi sonuçlar alınmaktadır. Total cilt rejuvenasyonu, lifting, cilt sıkılaştırma, yüz ve çene hatlarının belirginleşmesi, boyun toparlama, akne izleri, genişlemiş gözenek tedavisi, cilt tonusunun düzenlenmesi, çatlak tedavisi imkanı sunan bir metottur. Altın Frekans teknolojisi yüksek hasta memnuniyeti geri dönüşleri aldığımız yöntemdir.

Maddenin 4. hali

Cilde temas etmeden, maddenin 4. Hali olan Plazma Enerjisi ile çalışır. Bu teknoloji, göz kapağının ameliyatsız estetiği, iyi huylu benlerin ve göz çevresindeki yağ birikimlerinin tedavisi, ağız çevresindeki ince kırışıklıklar, dudak üstü çizgileri, kulak önü ve arkası kırışıklıkları, yüzeysel lekeler, çatlaklar gibi pek çok sorunlarda olumlu sonuçlar veren D.A.S. yöntemi ile yüz güldürücü sonuçlar almak mümkün.

Lazerde en son nokta

Lazer teknolojisinde gelinen ve son nokta olarak nitelendirilen Picosil ile epidermal ve dermal pigmente lezyon, çiller, yaşlılık lekeleri, akne izleri, kırışıklık tedavisi, cilt gençleştirme tedavileri uygulanmaktadır. Türkiye' de bir ilk olan Picosil, istenmeyen ve silinmeyen her renkteki, dövme de alınabilecek en iyi sonucu veren, dünyada bu anlamda fenomen haline gelen pikosaniye ( saniyenin trilyonda biri ) lazer teknolojisidir. Picosil; kalıcı makyaj ile kaş kontürlerinin silinmesinde de oldukça başarılıdır.

