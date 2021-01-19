Pelvik ultrason son derece güvenlidir!

Ultrason birçok hastalığın teşhisinde kullanılan görüntüleme yöntemidir. Erken teşhisin sağlanması için düzenli olarak yaptırılmalıdır. Pelvik ultrason, transvajinal ultrason ya da vajinal ultrason olarak da bilinir ve rahim, yumurtalıklar ve fallop tüplerinizi incelemek için uygulanır. Pelvik ultrason, diğer teşhis prosedürleriyle veya kendi başına kullanılabilir.

Pelvik ağrıların sebebini öğrenebilirsiniz

Genellikle alt batın bölgesiyle ilgili olarak istenebilen, pelvik içindeki organları incelemeye imkan tanıyan bir görüntüleme yöntemidir. Pelvik organlar kadınlarda mesane, uterus ve overler; erkeklerde mesane ve prostattır. Kadınların sıkça karşılaştığı pelvik ağrı probleminin nedenini tespit etmek için uygulanır. Pelvik ağrının birçok farklı sebebi olabilir ve en doğru teşhisi sağlamada pelvik ultrasonografi yardım sağlar.

Pelvik ağrıya sebep olan nedenler; uterusta büyük boyutlara ulaşmış miyomlar, belirgin büyümüş over kistleri, overlerde çikolata kistleri olabileceği gibi idrar yolu iltihabı, üreter alt uç taşları veya nadiren mesane taşı olarak sıralanabilir. Tüm bu farklı nedenlerin ayırt edilebilmesi için radyoloji uzmanı tarafından pelvik ultrasonun uygulanması gerekir. Pelvik ultrasonografi radyasyon içermemekte ve hızlı sonuç vermekte olduğu için rahatlıkla başvurulabilir.

Erkekler de pelvik ultrasondan yararlanabilir

Genellikle pelvik ultrasonografinin yalnızca kadınlar için uygulandığı düşünülse de erkekler de belli bir yaştan sonra iyi huylu prostat büyümesinin incelenmesi için pelvik ultrasondan yararlanabilir. İdrarın tam boşaltılamaması, kesik kesik idrar yapma, gece sık idrara çıkma gibi şikayetlerle doktora başvuran erkek hastalara pelvik ultrasonografi tanı için gereklidir. Ultrason ile prostat incelemesi hastanın tedavisinin planlanması açısından önemlidir. Erkekler her yaşta prostat ve mesane kanserleri, üreter alt uç taşları değerlendirilmesi açısından da pelvik ultrasonografi yaptırabilir.

Pelvik ultrasonu nasıl uygulanır?

Pelvik ultrason öncesi bol miktarda su içilmeli ve test tamamlanana kadar mesanenin boşaltılması gerekir. Muayenenin gecikmesi veya ertelenmemesi için bu hususa dikkat edilmeli. Pelvik ultrason için hasta uzanır pozisyona getirilmekte ve incelenmesi gereken bölgedeki cilde jel uygulanmaktadır. Cilde uygulanan jel suda çözünür bir forma sahiptir ve cilde herhangi bir zarar vermemektedir. Uygun bir ultrason probu ile göbek deliği ve kasıklar arasındaki bölgede ultrason görüntüleri elde edilmektdir. Gerekli durumlarda, vajinaya bir ultrason transdüseri yerleştirilebilir. Ultrason sırasında hastadan birkaç kaç kez nefesini tutması istenebilir. Vajinal ultrason gerekiyorsa, sonografi uzmanı pozisyonun nasıl değiştirilmesi gerektiğini bildirir. Pelvik ultrasonografi sırasında rahatsızlık duyulmaz. Yalnızca ultrason görüntülerinin elde edilebilmesi için tam mesane gerekiyorsa prob uygulandığında mesane doluluğundan kaynaklı olarak biraz rahatsızlık hissi oluşabilir. Ultrasonun tamamlanması yaklaşık 40 dakika kadar sürmekte ve hasta hemen günlük yaşantısına geri dönebilmektedir.

Pelvik ultrason için yapılan birçok araştırma, herhangi bir yan etkinin olmadığını ve tehlike içermediğini göstermektedir. Ayrıca, ultrason kesinlikle radyasyon içermediği için bu yönden çekince yaşayanlar rahatlıkla görüntüleme yöntemlerine başvurabilir. Son derece güvenli olan pelvik ultrasonografi hızlı şekilde sonuç vermekte ve uzman hekim tarafından değerlendirilerek en doğru teşhisin sağlanmasında kullanılabilmektedir.

Girişimsel Radyoloji Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

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