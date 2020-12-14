Saç dökülmesini mezoterapi uygulamasıyla durdurabilirsiniz!

Günümüzde çoğu insan tarafından sorun olarak kabul edilen saç dökülmesi durumu estetik kaygılar oluşturmakta ve kişinin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Gün içerisinde 25 ila 50 saç telini kaybetmek normal olarak karşılanmakta ancak bundan daha fazlası veya daha hızlısı endişe yaratmaktadır. Mezoterapi uygulamasıyla saç dökülmesi önlenebilir ve saç kalitesi iyileştirilerek saç büyümesinin teşvik edilmesine yardımcı olabilir.

Saç mezoterapisi nedir?

Canlandırıcı aşıların direkt olarak kafa derisine enjekte edilmesiyle uygulanan mezoterapi yöntemi, epidermis, dermal bağ dokusu, dolaşım, bağışıklık ve nöro-duyusal sistemlere etki etmektedir.

Ayrıca telogen effluvium, androjenetik alopesi, alopesi areata ve stres alopesi gibi bazı alopesi formlarının iyileştirilmesine yardımcı olabilen mezoterapinin asıl amacı kafa derisindeki mikro dolaşımı düzeltmek ve arttırmaktır. Mezoterapi besin sağlamakta, foliküllerin büzülmesini yavaşlatmakta ve saç büyümesini teşvik etmektedir.

Mezoterapi uygulamasında enjeksiyon için gerekli olan vitamin, enzim, hormon, ilaç, homeopatik ajan, doğal bitki ekstraktı ve biyoaktif madde miktarı uzman uygulamasına ve deneyimine bağlı olarak belirlenir.

Saç mezoterapisi saça nasıl etki eder?

Ameliyatsız bir kozmetik ilaç tedavisi olan mezoterapi, saç hacmini ve parlaklığını geri kazandırmayı sağlar. Farmasötik ajanların, amino asitlerin, vitaminlerin vd. mikro enjeksiyonlarının cildin epidermal tabakasına sokulmasını içerir. Bu, mezoderm tabakasını uyarır ve saç büyümesini ve yeni saç üretimini teşvik eder.

Saç mezoterapisi tekniğinde saç dökülmesi sorunlarının çoğunun düzeltilebilmesi hedeflenir. Saç folikülleri çevresindeki hormon dengesizliklerinin giderilmesinde, saç sağlığı için gerekli besinlerin takviyesinin sağlanmasında ve kafa derisinde kan dolaşımının arttırılmasında mezoterapi oldukça yararlı bir yöntemdir.

Kafa derisine doğrudan enjekte edilen mezoterapi çözeltisi, hastanın gereksinimlerine göre hazırlanan spesifik kimyasallar, vitaminler, ko-enzimler ve amino asitlerin karışımıdır. Sağlıklı saç tellerinin büyümesini teşvik etmek amacıyla kaybedilen hormon dengesini kademeli olarak geri kazandırır. Hem erkekler hem de kadınlar mezoterapi yöntemine başvurabilir.

Saç mezoterapisi nasıl uygulanır?

İki ayrı şekilde uygulanan saç mezoterapisinden ilki kimyasal mezoterapidir. Bileşenler kan dolaşımını iyileştirmekte ve saç kaybını durdurmak için kollajen üretimini uyarmaktadır. Kollajen üretimi uyarıldıktan sonra bu yöntem sayesinde doğal saç büyümesi gerçekleşebilir.

Diğer mezoterapi çeşidi ise mekanik mezoterapidir. Uzman tarafından saç dökülmesi sorunu yaşayan kişinin saç derisinde etkilenen bölge üzerinde saç büyümesini indükleyen mikro delikler oluşturulur. Mekanik mezoterapi kollajen ve elastin üretimini destekler ve bu sayede yeni dokuların oluşması mümkün olur. Ayrıca bu işlem sırasında mevcut kollajene zarar gelmez.

Saç mezoterapisinin tedavi süresi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ancak ortalama olarak haftada bir kez uygulamak üzere yaklaşık 4 ay tedaviyi devam ettirmek gerekebilir. Her bir seans genellikle yarım saat kadar sürmektedir. Haftada bir seans mezoterapi işlemine başvuran kişinin 5. haftadan itibaren sonuçları gözle görebilmesi mümkündür.

Girişimsel Radyoloji Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

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