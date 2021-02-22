Varis nasıl teşhis edilir?

Varis tedavisine başlamadan önce tedavinin yöntemini belirlemede oldukça önemli bir yere sahip olan varis muayenesi komplike bir işlemdir. Cilt yüzeyinde gözle görülür hale gelen damarlar varisin en çok bilinen belirtisidir. Damarların belirginleşmesi haricinde damarların miktarının artması ve kalınlaşması da varis hastalığının varlığına işarettir. Varis hastalığının kesin teşhisi gözle muayene ile değil, bacak dokuları içinde kalan damarların da incelenmesi ile konulur. Bu yüzden varis belirtileri gözlemlendiği takdirde mutlaka radyoloji uzmanına başvurulmalı ve renkli doppler ultrason ile muayene olunmalıdır.

Varis teşhisinde renkli doppler ultrasonun önemi

Varis belirtileri gözlemlendiğinde ilk olarak gözle muayene yapılmaktadır ancak hastalığın kesin teşhisi için ultrason tetkikinden yararlanmak şarttır. Çünkü dışarıdan gözle görülmesi mümkün olmayan ve kas içerisinde bulunan damarlar ancak renkli doppler ultrason ile görüntülenebilmektedir. Renkli doppler ultrason sayesinde sadece cilt yüzeyinden görülen damarlar değil, gözle görülmesi mümkün olmayan varisli damarlar da incelenebilir. İnceleme sırasında bacak toplardamar yapısı ayrıntılı şekilde değerlendirilir ve damarların venöz haritalama adı verilen bir haritası çıkarılır.

Damarlar neden haritalandırılıyor?

Varis teşhisi için yapılan renkli doppler uygulaması sırasında damarların venöz haritalamasının yapılması tedavi şeklinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. Ayakta renkli doppler ultrason uygulaması sırasında venöz haritalama yapılabilmektedir. Venöz haritalama ile ortaya çıkan veriler eşliğinde hangi damara nasıl bir işlem uygulanacağına karar verilmektedir yani varis tedavisinin yöntemi ve dolayısıyla başarısı haritalamayla doğrudan ilişkilidir.

Venöz haritalama yapılmazsa varis tedavisi için hangi yöntemin uygun olacağına doğru şekilde karar vermek mümkün değildir. Ayrıca sağlıklı damarların hatalı şekilde kapatılması ya da kapatılması gereken damarların açık bırakılması riski söz konusu olur. Bu yüzden varis tedavisi öncesinde doğru bir venöz haritalama mutlaka gerekir.

Varis muayenesi ağrısız bir işlemdir. Varis muayenesinde kullanılan renkli doppler ultrason ve venöz haritalandırma ise sorunun tam teşhis edilmesi ve doğru şekilde tedavi edilebilmesi için çok önemlidir.

Girişimsel Radyoloji Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

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