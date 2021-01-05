Yaşlılar için evde ultrason kolaylığı

Yaşın ilerlemesiyle beraber birtakım sağlık sorunları artmakta ve sağlık sorunları sebebiyle evden çıkmak ya da hareket etmek zorlaşmaktadır. Yaşlıların kendi evinde, konforlu bir şekilde gerekli tetkiklerini yaptırması için evde ultrason çekimi yapılabilmektedir. Bu sağlık hizmeti sayesinde yaşlı hastalar tetkiklerini yaptırmaktan geri kalmıyor ve kolayca sağlık durumları hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Sağlık alanında yaşanan teknolojik gelişmeler evde ultrason çekimi yapılmasına imkan tanıyor. Özel taşınabilir tıbbi görüntüleme cihaz ve ekipmanları kullanılarak hastanın kendi evinde gerekli tetkikler yapılabiliyor. Yerinden kalkması ya da evden çıkması mümkün olmayan hastaların gerekli ultrason tetkikleri uzman hekimler tarafından hastanın evinde gerçekleştiriliyor.

Evde doppler ultrason çekilebilir!

Hastanın evine gidilerek yattığı yerden ultrason cihazı ile çekim yapabilmeyi sağlayan taşınabilir özel tıbbi görüntüleme cihazları, kliniklerde kullanılan cihazlarla hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Yaşlı hastaların ihtiyaçları doğrultusunda taşınabilir ultrason cihazlarıyla hizmet verilmektedir. Kullanılan ultrason cihazı aynı zamanda doppler çekme özelliğine de sahip olduğu için evde doppler başarılı bir şekilde çekilebilmektedir.

Doppler ultrason, kan damarları ve kanın damarlardan geçişi hakkında önemli bilgiler verir. Özellikle atardamar ve toplardamarlardaki problemleri değerlendirmek için uygun bir yöntemdir. Doppler ultrason ile kan akımı ve yönünün doğru olup olmadığı hakkında bilgi edinilir bu yüzden ultrason tetkikleri ihmal edilmemelidir.

Tüm ultrason teknikleri evde uygulanabilmektedir!

Temel ultrason tetkiklerinin hepsi evde ultrason hizmetinde de yapılabilmektedir. Bu kapsamda taşınabilir ultrason cihazı ile hastanın evine gidildiğinde tüm abdomen ultrason, böbrek ultrasonu, meme ultrasonu, tiroid ultrasonu, karaciğer ultrasonu, üriner ultrason, pelvik ultrason, boyun ultrasonu ve bunun gibi tüm ultrason tetkikleri yapılabilmektedir.

Vücut içerisinde gözle görülemeyen ve endoskopi yöntemiyle erişilemeyen kısımların görüntülenerek bu bölgelere ilişkin hastalıkların teşhis edilmesi, değişim ve gelişimlerin gözlemlenmesi için geliştirilen ultrasonografi tıp alanında en yaygın şekilde kullanılan görüntüleme tekniklerinden bir tanesidir. Evde ultrason çekimi hizmeti almak isteyen hastaların randevu sırasında hizmet alacakları klinikten uygulama ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almaları tavsiye edilir.

Girişimsel Radyoloji Uzm. Dr. Rengin Türkgüler

www.drrengin.com

www.ultrasonklinik.com