Balayında Vajinismusu Yaşamak

Kadınlar istemelerine rağmen , cinsel ilişkiye giremediklerinde bu sorunun geçici olduğunu düşünür ve görmezden gelerek cinsel ilişkiyi çeşitli bahanelerle ertelerler. Balayındaki çiftler, ilk gece korkuları nedeniyle problemlerini düğünün koşturmasına ve yorgunluğuna bağlar. Vajinismusu tanımaz, kendine kondurmaz, bazende anlasa bile eşi anlamayıp, zamanla hallederiz diyerek, haftalardan, aylara ve yıllara yayarak daha büyük problemleri de taşımak zorunda kalmaktadırlar.



Balayın da vajinismus ile tanışan ve yaşayan çiftlerde aynı tablo yaşanınca artık deneme sıklığı ve arzu azalabilir. Bu da süreyi daha fazla ertelemeye yol açabilir. Geçen zaman, cinsel isteksizlik ve soğukluk olarak yansırken, erkeklerde başta sertleşme problemi olmak üzere başka sorunları da karşımıza çıkartabilir. Vajinismus; cinsel arzu ve istek oluşmuş olmasına rağmen tamamen kadının elinde olmayarak vajina kaslarının istemsiz bir şekilde kasılması ve cinsel ilişkiyi tam olarak tamamlayama durumudur.



Bu tabloda bile çiftler birbirlerini tatmin edebilir. Orgazma ulaşabilirler ama her zaman hep bir şeyler eksik kalacaktır. Biz böyle de keyifliyiz deseler de eninde sonunda, bir şekilde karşılarına çıkacaktır. Ta ki anne baba olmak istemeleri aşamasında, mutlaka bu sorunu yenmeleri gerekecektir. Oldu ya dışa boşalmayla anne baba olsanız da ya da vajinismus ve tüp bebek yaptırıp annede olsanız mutlak sizi rahatsız eden bir durum olacaktır.



Bazen içinde bulunduğunuz durumu tam olarak adlandıramazsınız ve tanınızı netleştiremezsiniz. Size bir fikir vermesi için sizi vajinismusklinik olarak bir test hazırladık. Vajinismus la ilgili değerlendirmenizi yapmanız ve yardımcı olması için tavsiye ediyoruz.



•Cinsel ilişki başında penisin vajinaya girişi aşamasında vajinaya girişi sırasında ağrı ve acı hissedeceğinizi sanıyorsanız

•Vajinal akıntı için ovul yada fitil gibi ilacları kullanmakta sorun yaşıyorsanız

•Vajinal adet kanamasının durdurmak amaçlı tampon kullanmakta sorun yaşıyorsanız

•Kadın doğumla ilgili muayene yaptırmakta sıkıntı yaşıyorsanız

•Cinsel ilişki öncesi birsey olacak kötü bir şeyle olacak sanıyor ve eşinizle cinsel ilişkiye girmek istediğiz halde korku ve endişe duyduğunuz için ilişkiye girmeyi erteliyorsanız.

•Hayatınızda cinsellikle ilgili bir travma yaşadıysanız (tecavüz, taciz, kürtaj)



Vajinismus Terapisi



Vajinismus terapisi - vajinismus tedavisi ilişkiye girmekde sorun yaşayan kadınların başvurmaları gereken bir durumdur. Vajinismus hastalığı kişiye uygun vajinismus terapileri ile kısa sürelerde yenilebilecek bir durumdur. Vajinismus hastasının çok az bir gayreti ve çabasıyla 3-4 seansta yenebilecek bir süreçtir.



Vajinismus hastaları; terapi alma şeklini zamanlarını süreçlerini, kendileri belirlemektedir. Bazen vajinismus hastalığı yaşayan çiftlerde kadın vajinismusu kabul etmez ve tedavi almak istemeyebilir erkek eşinin vajinismus terapisini almasını isterken, bazen de tam tersi durum söz konusudur. Vajnismus tedavisi sizin size cinsel ilişkiye girmekle ilgili kaygı ve endişelerinizi giderici yönde planlanmalı ve vajinismus terapileriniz bu yönde verilmelidir.



Vajinismusla ilgili terapi veren birçok merkez olmakta ve içlerinin inandığı ve konuyla ilgili deneyimli vajinismus terapi merkezlerinden destek almalıdırlar. Vajinismus terapisinde amaç kadının vajinismusu yeneceği olmalı, nasıl yeneceğini anlamalı, diğer kadınlardan bedensel ruhsal bir farkının olmadığını algılaması olmalıdır.



SONUÇ: Yeter ki vajinismusu yenmek isteyin, kendi başınıza vajinismusu yenemiyorsanız da vajinismus sizi yenmeden adım atın.



Vajinismus ile ilgili görüşlerinizi bize yazabilirsiniz



Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu



Kaynak: www.vajinismusklinik.com