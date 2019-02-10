İlk Gece Vajinismus Olmayın

Kadınların bir kısmında ilk defa ilişkiye girme aşamasında kendilerine göre bir takım endişeler yaşayabilir. Bu tedirginlik genelde yanlış veya eksik doğrularınıza bağlıdır. Sonuçta ilk ilişki deneme bu nedenlerden dolayı sağlıklı bir şekilde olması gereken gibi olmayabilir. Bu durumda tekrarladıkça ve süre uzadıkça da sizi vajinismusla tanıştırır.

Bu nedenle vajinismusu yaşamamak ve öğrenilmiş çaresizliğiniz olmaması için de sizi en çok ilişkiye girmekle ilgili, karşılaşılan yanlışlarla ilgili bilgilendirme yapacağım.

1. İlişki sırasında kadının canı çok acır, ağrı hisseder



Oysa ki cinsel ilişkiye girmek mutluluk verici bir deneyimdir ve sağlıklı bir cinsel ilişkide ağrı, acı yoktur.

2. Vajina küçük ve penis büyük



Bu düşünce tarzı, ilişkiye girmeyi size gözünüzde imkânsız görünebilir. Halbuki penisin anatomisi size büyükçe gözükmesi ve vajinanızın dar olduğu düşüncesi, vajinismus için bir nedeniniz gibi görülebilse de vajinismusun penisin büyüklüğü ile bir ilgisi yoktur. Oysa ki erkekte sertleşmemiş bir penis hiçbir zaman vajinaya giremez doğaya aykırı bir durumdur. Bir kadın vajinasından kolayca 3500 gr bebek doğurabilir. Esnemesi genişlemesi kolay olmakta. Bazende geniş olan vajina için daraltma ameliyatları talep etmektedirler. Unutmayın ki vajina tamamen ereksiyon olmuş penisin girebileceği bir şekildedir.

3. İlişkiye girmeyi ertelemeyip, devamlı denersek vajinismustan kurtulabiliriz



Oysa cinsel ilişkiye girmekle ilgili yanlış doğru ve yetersiz bilgilerinizi düzeltmeden ilişki denemelerinizde cinsel birleşmeye devam etmek, zorlamak vajinismusu düzeltmez ve yaşamış olduğunuz tablonun tekrarlaması da sizi ilişkiye giremeyeceğiniz yönünde vajinismus açısından öğrenilmiş bir çaresizlik yapar. Erkek olarak eşinizi ilişkiye zorlamanın da kendi başınıza vajinismusu yenmenin bir etkisi olmaz. Hatta cinsel ilişkiye girmekten soğutabilir. Korkularına vajinismusla ilgili yeni korkular katabilir.

4. Özel afrodizyak hap cinsel arzuyu artırıcı ilaçlar vitaminler almak, gevşemek için kas gevşeticiler almak hacı hocaya gitmek alkol almak seks filmleri izlemek dinlemek gibi şeyler vajinismusu tedavi etmeye yardımcı olur



Oysa bütün yukarıdaki unsurlar vajinismusu kendi başlarına tedavi edemez.

5. Vajinismus kendiliğinden geçer



Arzu ve bütün gayretinize rağmen vajinismustan kurtulamıyorsanız, mutlaka vajinismus için profesyonel bir yönlenme almak gerekir. Çünkü vajinismusla geçireceğiniz süre sizden eşinizden evliliğinizden götürmekte o yüzden de tedaviye ne kadar çabuk başlanırsa da sağlıklı cinsel ilişki hayatınızda o kadar erken başlamış olur.

6. Vajinismusu olan ilişkiye giremeyen kadınlar cinselliğe soğuk bakarlar



Halbuki vajinismus hastalığı olan kadınlar çoğunlukla cinsel ilişkiye girmekle ilgili isteklidir fakat cinsel birleşmeyi tam olarak yaşayamamak zaman içinde kişide cinsel isteksizlik ve cinsel soğuma yapar.

7. İlişkiye girememe korkusunun tedavisi yoktur



Vajinismusu kendi başınıza yenmek durumunda ilişkiye girme korkunuzu yenemiyorsanız profesyonel kliniklerden tedavi alıp çok kısa surelerde vajinismustan kurtulabilirsiniz.

8. Vajinismusu yenmek çok uzun süre gerektirir



Size özel, anlaşılır ve profesyonel bir yaklaşımla vajinismustan 3-4 seansta kurtulabilirsiniz.

9. Vajinismusu olan bütün kadınlar daha önce cinsel tacize uğramış kadınlardır

İlişkiye girememe korkunuzun kişiyle ilgili duygusal ve veya anatomik nedenleri vardır. Vajinismuslu bayanların bir kısmında hiçbir neden olmaz, bir anlam vereme ve vajinismusu kendilerine yakıştırmazlar. Sonuçta herkesin vajinismusla ilgili kendine has nedenleri olabildiği gibi vajinismus için bir sebebide olmayabilir.

10. Kızlık zarının çıkartılması yani hymenoktomi, ilişkiye girememe korkunuzu sonlandıracaktır



Halbuki bu olasılık çok nadirdir. Vajinismus hastalığı yaşayan kadınların %1-2'sinde anatomik nedenli vajinismustur. Bu yüzdende çoğu vajinismus hastası, nedensiz kızlık zarı operasyonu olmaktadır. Bu durum zaman, para ve moral kaybına yol açar.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu