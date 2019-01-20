Vajinismus ve Evlilik Öncesi

Vajinismus, istenmesine rağmen ilişkiye tam olarak girilememesi durumudur. Vajinismusu kadın evlenmeden öncede ve ilk cinsel ilişki deneyimi yaşamadan önce hissedebilir. Burda kadının cinsel ilişkiye, cinselliğe karşı düşünce yapısı bize bir fikir verir. Karşı cinsle ilişkiye girme ile ilgili çekinceleri, korkuları ,önyargıları, bakış açısı kişinin kendisi hakkında fikir verebilir.

Cinsel ilişkiye girme aşamasında, ön sevişebilir fakat elinde olmadan kasılmalar, eşini itme, ilişki sırasında kendini geri çekebilir.

Cinsel ilişki sırasında kanamasının olacağını, ağrı olacağını düşünerek, ilişkiye tam olarak izin vermez.

Cinsel ilişkiden çok korkar ve ön sevişme bile tam gerçekleşmez.

Her cinsel ilişkiye girmek cinsel ilişkiye girme denemesine dönüşür.

Eşiyle cinsel ilişkiye girmeyi ister ama devamlı erteler, cinsel ilişkiden kaçınır.

Cinsel ilişki penisin çok az kısmının girmesi şeklindedir ve orda kalır, daha ileri gidemez.

Vajinal jinekolojik muayeneden tedirgin olur ve muayene olamaz.

Bazen de olsa muayene olur ama cinsel ilişki durumunda kasılır ve ilişki tam olmaz..

Cinsel ilişkiye kısmı yanı tam olarak giremeyip, dışa boşalmayla gebe kalabilir, hatta normal doğum bile gerçekleşebilir.

Yukarıdaki belirtiler sizde de varsa vajinismus konusunda bilinçli olup, sizi ve evliliğinizi yıpratmadan en başta vakit kaybetmeden çözüm yollarını aramanız önerilir. Uygun tedavilerle vajinismus çözülebilir bir hastalıktır.



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı

