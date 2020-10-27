Coronalı Günlerde Vajinismus

İstemenize rağmen ilişkiye girememe durumuna vajinismus diyoruz. Bu durumda kadının elinde olmadan ilişki anında istemeyerek kendini kasması, eşini itmesine neticesinde sağlıklı bir ilişki gerçekleşmez. Vajinismusla geçirilen süre en başta kadını eşini ve evliliği yıpratır. İstenmenize rağmen defalarca aynı tablo tekrarlanınca çift zamana bırakır ve görmezden gelir.

Eğer yoğun bir tempo ve koşuşturmalı bir işte çalışıyorsa vajinismus hastalığı iyice görmezden gelinebilir. Hayat mücadelesi, günlük koşuşturmayla haftalar aylar yıllar geçer ve vajinismus sorunu iyice görmezden gelinir. Ta ki çocuk ne zaman soruları bunaltana kadar yâda yaşlar ilerledikçe gebe kalma olasılığının azalacağını anladığında.

Korona virüs bütün dünyayı insanlığı çok faklı bir şekilde etkiledi. Birçok olaya farklı acıyla bakmamızı neden oldu. İnsanların arkadaşlarıyla, işleriyle, çevreleriyle olan ilişkilerini etkilediği gibi kesinlikle eşleri ile olan ilişkilerini de etkiledi.Vajinismus sorununu yaşayan çiftler de bu durumdan etkilendi. Özellikle yoğun iş temposu içinde olup sorunu görmezden gelen çiftler pandemi döneminde evdeki kalındığı zaman diliminde durumları ile yüzleştiler. Bu yüzleşme vajinismus hastalığını yenmeleri için bir adım atmaları gerektiğini hatırlattı. Çok sayıda bu problemi yaşayan çiftler, özellikle yoğun iş temposunda çalışan kadınları daha fazla bir şekilde farkındalığını artırıp çözüm için arayışa itti. Sonuçta vajinismus nedeniyle kendini diğer kadınlardan farklı hisseden kişiler corona virüsü nedeniyle verilen ara zaman diliminde sorunları için adım attı ve çözdü.

Unutmayın ki vajinismus hayatınızı ve yaşam kalitesini düşürür onla geçirdiğiniz süre sizin keyifle geçireceğiniz zamandan çalmakta. Vajinismus uygun tedavi yaklaşımları ile kısa sürede yenilebilir o yüzden de beklemeye üzülmeye değmez.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kaynak: http://www.vajinismusklinik.com