Vajinismus İçin 5 Öneri

Vajinismus nedeniyle, istediğiniz halde ilişkiye giremiyorsunuz ve kendi başınıza çözmek istemektesiniz. İlk gece korkularınızı yenemeyip profesyonel bir destek aramaktasınız yada her ikisini de yapıp, hala vajinismus probleminizi taşıma durumunda olabilirsiniz ve ne yapmanız konusunda artık bir fikriniz yoktur. Doktor Saygın olarak size mutlaka faydasının olacağını düşündüğüm 5 önemli önerim olacaktır.

1. Vajinismusu bazı kadınlar duymamış olabilir ve bir fikri yoktur ya da kendine yakıştıramaz. Bu nedenle zaman kaybedip kendilerine,eşlerine sıkıntı yaşatır. Bu nedenle içinde bulunduğunuz durumunuzu netleştirin. Adını koyun, İstediğim halde ilişkiye giremiyorum, kurtulmak için nasıl bir yol izlemeliyim? diye cevabını aramak gerekir.

2. Kendi başınıza vajinismusu yenmek isteyip, çözemediyseniz de, ilk gece korkularınızı zamana bırakmayın, çünkü zamanla vajinismusu kabul edip, eşiniz siz ve vajinismusunuz birlikte yaşarsınız. Vajinismusla yaşarsanız da, birçok şeyi de yavaş yavaş kaybetmeye başlarsınız. Başta özgüveninizi kaybeder ve buna bağlı olarak da, hayat kaliteniz azalır. Geçen zamanla birlikte sizin yaşınıza bağlı olarak da vajinismus yüzünden gebe kalma olasılığınız düşmektedir. Çünkü 35 yaştan sonra hızla yumurtalık rezervleriniz azalmaya başlar ve siz vajinismusu çözmüş olsanız bile bu sefer de azalmış yumurtalık rezerviniz nedeniyle bebek sahibi olmak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

3. Vajinismus da birçok şey önemlidir ama unutmayın başrol zamana aittir. Vajinismusla geçen süre sizi yıpratır, bezdirir, soğutur ve hastalığınızı kabullendirir. Belki de ayırır, boşanmaya götürebilir. O yüzden de vajinismusu yenmek için bir planınız, bir stratejiniz olmalı. En önemli ilk adım, nadir de olsa anatomik bir nedenden dolayı olabilir. Kızlık zarınız da kalınlık varsa ve ilişkiye girmenizi engelleyecek bir yapıda ise siz ne yaparsanız yapın, vajinismusu kendi başınıza çözmek isteyip, gerekli çabaya rağmen ilişkiye girme probleminizi çözemezsiniz. O yüzden de vajinismus hastalığın da mutlaka bir jinekolojik muayenenizi olup kızlık zarı hymen hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.

4. Klinik tecrübelerim nedeniyle şu uyarı da yapmak isterim ki, kızlık zarı kalın olmadığı halde, kişiyi rahatlatmak amaçlı, gereksiz hymenoktomi operasyonları da size zaman ve para kaybettirir çünkü sorun, gereksiz yapılan kızlık zarı ameliyatları sonucu da hala devam etmektedir. Bu durum da vajinismus hastalığınıza bir de moral bozukluğu eklenir. Bazen de tersi olur, yanlış değerlendirilir. Ya da gerçekten kızlık zarı sıkıntılı kalınca olmasına rağmen normal yapı denilmiştir. Bu halde de anatomik olarak kişinin eşiyle ilişkiye girmesi mümkün değilken, kadın ilişkiye giremediği için kendini suçlayacak, eşi yıpranacak sırf eksik ve hatalı değerlendirmeler sonucu. O yüzden de mutlaka güvenilir tecrübeli yerlerde değerlendirilmenizin yapılması önemlidir. Hatta bazen de vajinismus sorununuz tedavilerinize rağmen aksamaktaysa ve probleminiz hala devam ediyorsa da bu konuda tecrübeli ikinci bir hekim tarafında jinekolojik muayeneolmak ve görüş almanızın gerekebileceğini de unutmayın.

Vajinismus hastalığını yaşarken sizin özgüveninizi kaybettirir ve bir an gelir ki işinizi, mesleğinizi hatta çok sevdiğiniz eşinizden boşanmayı bile düşünürsünüz. Oysa ki vajinismus problemiyle yaşamak yerine çok az bir gayretle hem vajinismusu yener, hem de anneliğe adım atarsınız.

5. İlk gece korkularınızı yenmek, vajinismus dan kurtulmak siz istedikten sonra doğru yaklaşımlarla mümkündür. Sizin için en önemli şey, az da olsa vajinismusu yenmek için sadece sözde kalmayan çaba ve gayretlerinizdir. Az bir çabanız vajinismusu yenmek için en önemli unsur ve ilk gece korkularınızı yenmeye götüren anahtardır.

Vajinismusu yenmek yerine bebek sahibi olmak için yan yollarda yardımcı üreme teknikleriyle bebek sahibi olmaya çalışmak size zaman kaybettirir bebek sahibi olsanız da, olamazsanız da. Çünkü yardımcı üreme teknikleriyle şansınız yaver gider ve anne olursanız vajinismuslu bir annesinizdir. Süre kaybınız daha da artmıştır ve bebek nedeniyle daha uzaklaşılmaktadır problemi çözmeye. Vajinismusu çözmeden ve yardımcı üreme teknikleri ile gebelik elde edemezseniz zaman kaybına, maddi kayıplar eklenir.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı