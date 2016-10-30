İlişkiye Girememe Sorununuz Anatomik Nedenli de Olabilir.

Cinsel ilişkiye girmek isteyip de girememe problemini yaşıyorsanız, ilişki anında acınız oluyor ve sonrasında da kendinizi kitliyor veya canınız yanmadan kendinizi kapatıp, acı duyacağınızı düşünerek eşinizi itiyor ve cinsel ilişkiye giremiyorsanız vajinismus hastalığı ile karşı karşıyasınızdır.

Bu durum da kendinize sorun ne? Diye sorar "Vajinadan kaynaklı anatomik bir nedenle mi yoksa psikolojik bir sorun mu ?

Sorun hangisi ile ilgili olursa olsun, ilk adım kadın doğum doktorunun anatomik bir nedenli olup olmadığının değerlendirmesidir. Eksik ve hatalı tanılar yanlış tedaviler , zaman ve moral kayıplarına neden olur.

Vajinismus ta ağrılı cinsel ilişki, kızlık zarın kalınlığına bağlı olarak ilişkiye girmeyi engelleyecek yada ağrılı bir şekilde girmeye neden olur. Kızlık zarının kalınlığı ile ilgili anatomik nedenli %10 gibi görülmektedir.

Hymen, kızlık zarınız ve ya vajen anatomisine bağlı bir sorunla karşılaşma olasılığı düşüktür. Ama vajinismusunuzun değerlendirilmesi ve çözümü için ilk adım bir kadın doğum uzmanı tarafından yapılacak jinekolojik muayenedir.

Bunun yanında gereksiz nedenli kızlık zarı operasyonları yapılabilmektedir. Kişiyi rahatlatacağı düşünülerek, yada hatalı değerlendirmelere bağlı gereksiz hymen kızlık zarı çıkartılma ameliyatı yapılır. Bu tablo kadının ilişkiye girememe sorununu çözmediği gibi, maddi ve manevi sorunları artırır. Kadın zaman ve moralini yitirir, ilişkiye girmekle ilgili kaygısı artar, sonuçta kadınlar özgüvenini kaybeder.

Kızlık zarı ile ilgili vajinismus hastalarımızın bir kısmının deneyimlerini size fikir vermesi amaçlı paylaşıyoruz.

Ceren hanım mühendis - istanbul

Merhaba,

Ben altı ayıik evliyim. 6 yıllık birliktelik üzerine esimle severek evlendim. Rahatsizligimin farkinda idim ama okumus muhendis olmuş biri olarak bu problemi yasayan tum arkadaslarim gibi kendime yakistiramadim. Balayimin 3. gununde vajinismus oldugumu kabul ettim ve tedavi icin internetten arastirmaya basladim. Bunun psikolojik oldugunu ve bir cinsel terapist ile asabilecegime inanarak . 6 ay boyunca tedavi gordum. Gerek maddi, gerekse manevi olarak esimle bozguna ugradik. Problemin gercekten beynimizde oldugu dogruydu ama bu cozumun sadece psikolojik olmadigini artik cok netti. Esim artik disardan yardim ile cozulemeyecegini akisina birakmamiz gerektigi soyluyordu. Tamamen inancini yitirmisti. Birgun, bunu cozen bir suru kadin varken ben mahkum olmayacagim dedim

Daha onceki jinekolojik muayenelerimden kizlik zarimin kalin oldugunu ve ameliyat olmam gerektigini ogrendim ve bu operasyonu reddettim. Evet ameliyatta benim icin kismi cozum olabilirdi ama kesin cozumum bu degildi bunuda bildigim icin tercih etmedim. Suan diyorumki iyi ki reddetmisim. Gercekten tum kara bulutlarim dagildi. Toplam 5 seansta bu illetten kurtuldum hemde operasyona ihtiyacim kalmadan. Sadece ilk seansta tum bakis acim degismisti. Yapabilecegime olan inancim artik tamdi. 2-3-4-5. seansin bitmesi ile sonuca yaklasmaktaki heyecanim giderek artiyordu. Esimle paylastigimda pek inanci yoktu. Ama o da hakliydi cok kez ona umut verip hayal kirikligina ugratmistim. Ama bu sefer farkliydi. Sonucu gorunce zaten kendiside inanacakti bana :). Seans bittikten birkac gun sonra Saygin Bey'i aradim. Deneyebilecegimizi soyledi. Esimle iliskiyi denedik ve ikimizde gerceklestigine inanamadik . Aci yoktu! Kan yoktu! hersey kolay ve basitti.

Artik Mutluydum !

Eskiden esimden kose bucak kacar. Devamli bana kizgin oldugunu dusunur. Kendimi berbat hissederdim. Ama suan kendimlede esimlede baristim. :) Evliligim degil sadece hayatim kurtuldu. Icimde biryerlerde eksik olan ozguvenim yerine geldi. Ben evliligime o gun basladim. Tum kotu gunler artik geri kaldi. :)

Vajinismus Tedavisi Avusturya - Habibe Hanımın Vajinismus tedavisi hakkındaki yorumları

Bugün bu mektubu yazıyor olmanın anlamı benim için çok büyük ben 17 yaşında evlendim ve 3, 5 yıldır evliyim. Vajinusmus olmanın ne demek olduğunu sadece vajinusmus olan biri anlayabilir. Ben 3, 5 yıl boyunca bir kabus yaşadım. Herkes bizi en mutlu ve örnek bir çift olarak görüyordu, oysa biz gece olduğunda örnek veya mutlu bir çiftten başka herşeydik. Eşim bana çok destekledi yalnız zaman zaman laf çarpmalar, denemelerimizin sonuçlanmaması vs beni kahrediyordu. En kötüsü ben bir kadın değildim sanki Ben kesinlikle herkesten herkesten farkliydım. Ben hiçbir şey beceremeyen kadınlığı bile olmayan bir varlıktım sanki. Çevremde , arkadaşlarla aynı ortamda sanki eşim hep beni onlarla kıyaslıyordu. Herzaman beni farklı kadınlarla kıyasladığını düşünürdüm. Eşime defalarca beni bırakmasını söyledim. O beni bırakmıyacağını ve bu sorunu kesinlikle çözceğimizi söylerdi. Fakat ben asla inanmadım. Vajinusmusu yenmek için birçok şey denemedim. Kızlık zarımı Op. ile aldırdım olmadı, farklı reçeteler uyguladım olmadı, farklı reçeteler uyguladım olmadı. Hepsi maddi ve manevi zararlar getirdi. Defalarca ağladım, bunalıma girdim dua ettim. Yenemedim bir türlü dedimya, beni kimse anlayamaz. Vajinusmusu eğer ben yendysem, herkes yener. Çünki ben asla yapamazdım. Eşim bana yaklaştığı zaman titremeye başlardım, hemen titrerdim ve çok korkardım. Taki Dr Bey beni iyileştirene kadar Bu yüzden Dr. Beye nekadar teşkkür etsem azdır. Obenim hayatımı mutlu yaşamama vesile oldu. Çok teşekekkür ederim.

HABİBE/AVUSTURYA

Genelde bu aşamada çiftler sorunu çözemeyeceğini düşünebilir ve ayrılmayı konuşabilirler. Klinik tecrübelerimizle de zaten uygun ve doğru cerrahi girişimle, kişideki gerçek neden anatomik ise, bu operasyondan sonra vajinismus problemini yenmektedirler.

Yalnız unutulmamalı ki yine tersi durumlarda vardır. Gerçekten de kızlık zarı kalın olup bu durumun atlanmasına bağlı, gereksiz yere tedaviler alıp, zaman ve moral kayıpları hatta boşanmaya bile neden olan bir durum da söz konusudur. Kızlık zarı ilişkiye girmeye imkan vermeyecek kadar kalın olup, kızlık zarınız normal denmekte, kişi tedavi de olsa elinden gelen çaba ve enerjiyi gösterse de vajinismus tedavisi alıp çözemeyince de, insanlar ayrılabilmektedir.

O yüzden mutlaka kızlık zarı ile ilgili anatomik nedenlere bağlı, septa, perde, vajinal septa, kalınlık, yüksek kenarlı olmasına bağlı durumunuzun olup olmadığını sorgulayın. Eğer size kızlık zar yapınızla ilgili, normal bir yapınız var denilip, vajinismusla ilgili tedavinize başlanmış ama siz hala sıkıntılar duyuyor ve kendiniz anatomik bir neden ile ilgili bir şüphe duyuyorsanız da hiç düşünmeden 2'nci gerekirse 3'ncü bir görüş almaktan çekinmeyin. Çünkü bu durumun atlanması sizin ne yaparsanız yapın sorunu çözmenize engeldir. Zaman, para ve moral kaybettir. Yaşınız geçer, anne baba olmanızı engelleyebilir, hatta sizi sevdiğinizden ayırabilir.

AYŞE HANIM TEKİRDAĞ

Ben 15 aylık evli ve mesleği Psikolojik Danışmanlık olan eskiden vajinusmus diye bir hastalığı olup bunu yenmiş biriyim :)

15 aylık evliliğimizin 1 ayında farkettim bu rahatsızlığı. Aslında yıllardır kadın doğum ile ilgili konuşmalardan bile kaçan ben 3. 5 yıllık sevdiğim insanla evlendiğimde anladım tüm hastalık davranışlarını. Ve balayındaki çaresiz ve umutsuz günlerimin ardından 1. ayımın haftasında işyerimden ağlayarak Saygın Bey'in sitesini gezerken aradım Saygın Bey'i ve onun telefondan gelen muhteşem pozitif enerjisiyle hemen randevu aldım. görüşmeye gittiğimde her şey güzeldi. Başlayalım derken ailesel ve maddi nedenlerden dolayı " nese yaa belki de hallederiz " dedik. Saygın Bey'in görüşmede bile söylediği bi kaç cümle beynime kazınmıştı. hem Tedaviyi çoook ayrıntılı ve yorucu da birşey zannettğimden evimde yalnız olamamak beni erteletti. Lakin olmadı. . . Görüşmeden sonra bile denemeler biraz devam etse de baktık olmuor bıraktık gitti bu mevzuuyu ve ister istemez soğumaya başladık birbirimizden. Eşim o kadar sabırlı bir insan ki beni bu konuda hiç terslemedi. Küçük düşürmedi. Fakat ben eksikliğimin farkındaydım gece rüyalarımda bu konuyla ilgili şeyler görüyor. gündüzleri arada dalıyor. bazen sessizce ağlayarak uyuyor, hatta artık stres ve skıntıdan omuz sırt ve bacaklarıma somatik ağrılar girmeye başlıyordu. Eşime karşı eziktim sanki . Üzgündüm ve ona isterse bir kadınla beraber olabileceğini bile söylemiştim. nihayetinde her erkek birşeyler yaşamak ister ve ben ona bu haksızlığı yapamazdım. Tabi ki gitmedi bir yere ama ben bu sorunu hem eşime hem kendime yediremedim daha fazla ve 13. ayımda ilk seans için tekrar randevu aldım ve gittik. ilk seansta olması gerekenler olmadı tabii bana çünkü kızlık zarım normalden daha kalınmış ve bir operasyon geçirmem gerekiyormuş. O an başıma kaynar sular döküldü sanki. Saygın Bey tabii ki bu seçimi bize bıraktı ben ağlasam da 'madem başladık bu işe bitireceğiz' dedim ve vakit kaybetmeden ufak da olsa bir operasyon geçirdim. Şimdi hatırlıyorum da o günlerim bende tatlı bir anı olarak kalacak. :)

Operasyondan bir ay sonra ilk seansa başladım. Saygın Bey beni psikolojik olarak o kadar rahatlattı ve gerçekten yanlış bildiğim bilgilerin doğru olanlarını gösterdi ki 'aaaa' dedim 'gerçekten öle mi'. Olamazdı. . Şimdiye kadar benim duyduklarım yanlış mıydı . cinsellikle ilgili tüm bilgilermi çöpe atmalıydım. . . . Veee şimdiye kadar hiç vajinasına bakamayan , bu sıkıntılarım sırasında kendimi aşmak için bakmaya çalışırken ağlayarak vazgeçen ben bi anda ebe oldum sanki :) Önce Saygın Bey'in pozitif enerjisi sonra verdiği bilgileri özümsemem ve nihayetinde verdiği ödevleri İSTEYEREK yapmam bu işi tam 3 haftada başarabilmemi sağladı. Zaten eğer ilk seanstan 2. seansa yüzünüz gülerek geliyorsanız bu işi bitirmişsiniz demektir.

Nihayetinde Evliliğimizin tam 15. ayını doldurduğumuzda bu kabustan uyanmış olduk eşim ve ben. gözlerim de yaşlar yüzümde gülücükler uçuşurken eşimin mutluluğunu gözlerinde görmem muhteşemm bir duyguydu. Burda okuyordum da inanmıyordum. "gerçekten oldu mu " diye sormak. . . evet bende sordum mutluluktan uçarken. O kadar korktuğum şey 13 ay boyunca ağlayıp kabuslarıma giren şey meğer bu kadar kolaymış. meğer hiç de duyduğumuz anlatılanlar gibi değilmiş. Onların hepsi efsaneymiş. Ve her insanın bu özel anı sadece kendinde saklı bir hazineymiş. Hele bu hazineye sevdiğiniz size her an destek veren eşinizle ulaşıyorsanız ve kendinizin gerçekten her kadın gibi normal biri olduğunuza ve her sorunun üstesinden geleceğinize inanıyorsanız. . .

Benim işim insanların, çocukların beyinlerine yerleştirdikleri olumsuz duyguları ortadan kaldırıp yerine doğrularını koymak. . . Bu işte yeterince başarılı olduğuma da inanıyorum. . . Ama beyin kendinizinse bunu size başka birinin yapması gerek. Ve o insanlar önce sevgili eşim muhteşem desteğiyle ve sonra artık hayatımda gerçekten çoook önemli yere sahip olan Saygın Bey . . . desteği, bilgisi, donanımı, sabrı, anlayışlılığı, güleryüzlülüğüyle. . .

Ben bu sorunumu aştım artık hatta eskiden bir doğum muhabbetinin ilk cümlelerinde ortam değiştiren ben şimdi bir çocuk sahibi olmak istiyorum hayırlısıyla ve hattaa İNŞALLAH normal doğum yapmak. . . çünkü kadınlığımla ilgili birçok şeyi öğrendim ben ve özümsedim. . . Kullanmaya bile başladım ;)

Saygın Bey;

Verdiğiniz tüm değerli bilgiler için , bana doğru cinsel bilgiler öğrettiğiniz için, ağladığımda mantıklı teselli edip, gayret ettğimde moral verdiğiniz için, samimiyetiniz ve yakın duruşunuz için çook teşekkür ederim. Allah gönlünüzdeki tüm hayırlı şeyleri nasip etsin inşallah. . . Allah sizden razı olsun !. . .

Ve Mine Hanımın da samimi davranışları, kliniği bize kendi evimiz gibi hissettirmesinden dolayı müteşekkirim. Bu başarı da onun katkısı da yadsınamaz. Muhteşem bir ekipsiniz. :)

Eşimle bir gün sizi mutlaka ziyarete geleceğiz. . . Kendinize dikkat edin siz daha çok kişiye lazımsınız :)

Unutmayınız ki vajinismuslu hastalar olumsuz bir ruh hali içindedirler. Hele bu hastalar vajinismusla herhangi bir tedavi alıyor ve başarısız oluyorlarsa, toplumun en küçük birimini oluşturan aile kurumu inanılmaz bir şekilde yıpranmaktadır. Bu yüzden vajinismusta yaşanan her adım, her basamak çok önemlidir. Yanlış adımla başlar ve yanlış bir yönlendirme yapılırsa, ailenin temel düzenini bozmaya boşanmaya kadar götürebilir.

Ayrılma nedeniniz ne olursa olsun emin olun ki, vajinismusun çok büyük bir etkisi olmaktadır. Çünkü sizi birbirinize karşı kırdırır, sağırlaştırır ve duyarsızlaştırır ki, evlilikte iletişimin bu şekilde olması da sonunu getiren baş faktördür. Vajinismus için boşanmaya değmez. Çünkü doğru yaklaşımla çözülebilir bir sorundur. Kızlık zarı operasyonu gerekliyse de kadın doğumcu tarafından yapılan ağrısız, basit cerrahi bir işlemdir. Hastanede yatmanıza, iş gücü kaybınıza yol açmaz.

Bu operasyon oldukça basit ve kolay olmakla birlikte yeterli cerrahi müdahaleyi yapmak önemlidir. Basit bir çentik yeterli olmayabilir ve vajinal kontrol yapılmalıdır. Nadiren de olsa vajende, kist, septa söz konusu olabilir. İşlem en ufak soruya pürüz kalmayacak bir şekilde sonlandırılmalıdır.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Doğum Uzmanı

Kaynak: