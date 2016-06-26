İlişkiye girmekle ilgili kulaktan dolma bilgiler nelere yol açar?

İlk gece ile ilgili kulaktan dolma bilgiler cinsel ilişki anında strese neden olabilmektedir. O yüzden de kadınların cinsellikle ilgili doğru bilgi almaları özellikle cinsel hayatlarının yıpranmaması açısından önemlidir..

Bir kadın doğum uzmanı ve vajinismusla ilgili özel olarak tedavi veren bir doktor olarak ,bu duruma yol açan ana etkenin kadınlar cinsel organlarınıi anatomik yapılarını ve işlevlerini tam net olarak bilmemeleri, ve ilişkiyle ilgili yanlış duyumların ilk gece korkuları, sürecinde vajinismusa yol aşmalrıdır o yüzden de mutlaka kadınlar konuyla ilgili kurumlardan bilgi ve eğitim almalı çünkü:

1. Başkalarının ilk gece ilişkiyle ilgili düşüncelerinden oluşan kulaktan dolma bilgiler, kadınlarda bilgi kirliliğine neden olarak stres yaratıyor.

Doğru yerden doğru bilgi alan kadınların ilk cinsel ilişki deneyimleri çok daha keyifli ve sağlıklı olabilmektedir.

Kadınlar sürece dair ne kadar çok şey bilirse o kadar ilişki için hazır olabilmektedir.

2.Cinsel ilişkinin fizyolojik olarak bedende nasıl gerçekleştiğini bilirse, ilişkiyle ilgili beklentilerine paralel olarak bedenleriyle uyum içinde olurlar.

3. Cinsellikle ilgili alınacak eğitimlerde , endişe ve korkularına, kafalarındaki sorulara mutlaka yanıt bulacaktırlar.Çünkü herkesin kendine göre birtakım endişeleri hikayeleri olabilmekte ama sonuç kadının kendi anatomik yapısını tanımaması fizyolojik kısmı hakkında bir fikir sahibi olmaması ve bilmediği bir şey den korkmasıdır.

4. “O yüzden bilmek o bölgeyi tanımak çok önemlidir.

Doğru bilgi ve ilişki sırasında doğru hareketleri yapmayı öğrenmek ilişkiyi son derece kolaylaştırır ve zevkli kılar.

5. Yanliş inanışların ve duyumların yaşanması ilişkiye tedirgin başlanmasına bağlı gelişmekte ilişkiye hazır olmadan yeterli ıslanması olmadan kuru bir vajen ve kasılması sırasında erkeğin ilişki için zorlaması gereksiz travmalara yol açıp, ağrı kanama, acı, oturamama ve bazen de müdahale gerektirecek travmalara yol açabilir.

Böyle bir süreç de girilen ilişki doğal olarak her kadında korku endişe yaratıp bir sonraki ilişki denemelerinde de aynı olayları yaşayacağına inanarak kasılmasına buda doğal olarak vajinismusa yol açar .6Sonuçta cinsel ilişkinin tamamen hayatın çok doğal bir parçası olduğunu ve bundan keyif almak, üremek üzere bir durum geliştiği ni bilmek önemlidir.

İLK GECE KORKULARINA YOL AÇAN KULAKDAN DOLMA BİLGİLER

Sevdiğiniz adamla birlikte olmak istiyorsunuzdur ama cinsel ilişkiye girmekle ilgili korku ve endişeleriniz bilinmeyenleriniz size mutluluk verecek anlardan uzaklaştırıp, kendinizi eksik, başarısız hissettiren bir döneme sürükleyebilir.

Halbuki siz çok istemenize rağmen tamamen iradeniz dışında, elinizde olmadan gelişen bir durumdur ve birlikte olduğunuz kişiyi de olumsuz etkilenmektedir.

İlk ilişkiye girmekle ilgili farklı endişe ve korkularınız olabilir.

Tıpkı aşağıdaki hastalarımız gibi...

Ayse hanım - Bankacı / İstanbul – Vajinismusla yaşarken hissettikleri

6 Aylık evliyim.Eşimle beraber olma noktasına geldiğimizde kendimi inanılmaz derecede kasıyorum.

Buda birlikteliği imkansız hale getiriyor.

O'anda eşimin penisinin büyüklüğü ve benim vajinamın küçüklüğü düşüncesi,kasılmalarımdaki birinci evre.Bu birinci evre dolayısıyla acı çekeceğim düşünceside ikinci evreyi oluşturuyor.Böylece eşim bana yaklaştığı anda onu itmeye,kendimi de geri çekmeye başlıyorum.Acıyacak önyargısı ile yaklaştığımdan olmalı ki,gerçekten acı çekiyorum.Birlikteliğin devam etmesine izin veremiyorum.Buda beni kahrediyor.Hayatımın en güzel günlerinin berbat olmasını istemediğim için buradayım.Allah izin verirse vajinismusu halledeceğimi düşünüyorum.

1 Vajinanın anatomik yapısının ilişki için uygun olmadığını düşünürler,

2 İlişki anında kasarlar ,eşlerini iterler,

3 Bazıları gerçekten acı ağrı çeker yada çekeceklerini düşünürler

4 İlişkiyi başarılı şekilde sonlandıramamak kişiyi derin bir şekilde üzer,

Eda hanım - Mimar / İstanbul - Vajinismusla yaşarken hissettikleri

Evlenmeden önce var olan canım acıyacak kitlenme olacak korkusu Aşamayacağım duruma geldiğimde vajinismusla baş etmeye karar verdim.Kendimce denediğim hiçbir şey beni bu korkudan alıkoyamadı.Aslında çok doğal bir şey olduğunun ve nerdeyse herkesin hiçbir şey yok hiç can yakmıyor söylemesine rağmen sanki öldürecek bir acıyla karşılaşma ihtimali psikolojimi ileri derecede etkiledi.Çözmek için buradayım.

5 Cinsel ilişki anında kitli kalabilirim düşüncesi içinde olabilir,

6 Aslında ilişkinin çok doğal bir şey olduğunu bilmelerine rağmen sanki çok büyük bir acı ve kanama ile karşı karşıya kalabileceğini düşünebilir,

Hande hanım - Öğretmen / İstanbul - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları

Aslında gayet doğal olduğunu kendime defalarca söylesem, tamam artık yapabilirim dediğim noktada bile sürekli karşılaştığım duygular; canımın çok yanacağı,parçalanma hissi,çok kan geleceği,bunun beraberinde aşırı panik heyecan, kalp çarpıntısı, tüm vücudumda kasılma ağlama krizi, büyük üzüntü, hiç başaramayacağımı düşünme

7 Cinsel ilişkiye girememe sonucunda büyük üzüntü ve ağlama krizleri olabilmekte

8 Cinsel ilişkiye girmeyi hiçbir zaman başaramayacağına inanmak ve bir ömür boyu vajinismusla yaşayacağını sanmak

Ayse hanım - Ev hanımı / Bursa - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları

İlişki esnasında hissettiklerimi tarif etmek benim için zor. Çünkü bunları sesli olarak bile kendime söyleyemem sanki. Şuan bile gerildim. Şuan doğal olmayan bir şeymiş gibi hissediyorum.

İçime girecek olan şey canımı yakmasının yanında tırnağımla etim arasına bıçak girmesiyle aynı hissi yaşatacak gibi.Hep gibi diyorum.Çünkü hiç o kadar yaklaşmadık o ana.

Herkesin yaşadığı, her gün yaşadığı ve çok zevkli olan bir şeyin benim için bu kadar zor ve olağan dışı olması cidden tarifi zor.Ama buradayım ve her şeyin düzeleceğine inanıyorum.Çünkü bunu çok istiyorum.

9 Herkesin yaşadığı zevkli olan bir şeyin kendileri için bu kadar zor ve olağan dışı olması tarifi zor olarak değerlendirirler

Özge hanım - Hemşire / Sakarya - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları

İlişki yaşamadan önce vajinismus hastalığını en yakın akrabalarımdan duymuştum.Fakat bende vajinismusu yaşıyacağımı tahmin bile etmemiştim.İlk gecemizde kasılma oldu fakat ben stresten dolayı olmadı diye düşünmüştüm.Fakat daha sonradan ilişki denemelerimiz oldu ama yine olmadı. Kasılmalar dahada çok arttı ve zorla yapmaya çalıştık fakat yüksek ağrılar ve 2,3 gün az miktarda leke şeklinde kanamalar oldu.Çünkü ilişkiye girmektense ölmeyi tercih ediyordum okadar zor ve korkuluydu benim için.Doktora gittim genital muayene olmak istedim belki yara vardır o yüzden olmuyor ,yüksek derecede ağrı oluyor diye fakat doktor hanım alttan muayene edemedi dokunduğu anda sıçramalar oluyordu.Bu yüzden muayene başarısızlıkla sonuçlandı.Evlendikten sonra internetten ilişki sırasında neden ağrı oluyor derken vajinismus olduğumu öğrendim.Sevindim çünkü tedavisi olduğunu öğrenmiş oldum.Eşim başkalarının sözü dinleyerek beni psikoloğa götürdü, tedavide bana parmak egzersizi verdi,fakat yine başarısız oldum.Bunu çözüp bende diğer insanlar gibi sağlıklı ilişki yaşamak istiyorum.

10 Vajinismusu duymuş ama kendi başıma geleceğini tahmin bile etmezler gelince de o kadar zor bir durum olarak değerlendirirler .

Almanya'dan Meltem hanımın vajnismusla ilgili yorumları

Ben Almanyadan Meltem.2,5 yıllık evliyim.

Evlendiğim günden bu güne kadar ilişkiye girmeyi erteleyerek geçti. Sebebini tam olarak bilmediğim bir nedenle kendimi bir türlü rahat bırakamıyordum.Şiddetli kasılmalar oluyordu ve eşimi istemeden itiyordum. Boşanmaya kadar olumsuz etkisi olmuştu.Araştırmalar sonrası vajinismus denen bir hastalığın olduğunu keşfettim.Yaptığım testler ve gözlemlerim sonucunda bende bir vajinismus hastasıydım.Ama daha fazla ertelemeden tedavi olmaya karar verdim.

11 Vajinismusu tanımazlar vakit kaybederler çünkü neden korktuklarını bilemiyebilirler.

12 Vajinismusu yenemezsem eşinen ayrılma düşüncesi, boşanma fikri olabilimektedir.

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Vajinismus ile ilgili görüşleri

Kaynak: www.vajinismusklinik.com