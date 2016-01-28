İlk Defa Cinsel İlişkiye Girildiğinde Acı ve Kanama Yaşanır mı?

Kadınlar ilk cinsel ilişkiye girecekleri o an, daha önce çevrelerinden duydukları cinsel ilişkiye girmekle ilgili bir takım yanlış ve eksik bilgiler neticesinde, ilk cinsel deneyimlerinde ister istemez endişe içinde olabilmektedir.



Öncelikle ilk gece ilişkiye girerken kanamanın ve acının olacağına inanması, ve bu durumun şiddetiyle ilgili tedirginliği vardır.



Oysa ki kadın arzuladığı ve ilişkiye girmek istediği biriyle iken, yeterli ön sevişme ve uyarılmaya bağlı olarak, vajinanın yeterli ıslanmasıyla, partneri ile herhangi bir problem yaşamadan, acı hissetmeden hatta tam olarak ilişkiye girdiğini anlamadan kolay bir şekilde birlikte olabilmektedir.



İlk cinsel ilişkiye girme anında, kanamayla ilgili duyulan endişe gereksizdir. Çünkü kızlık zarı, damarı ve siniri olmayan bir dokudur. Eğer kadının kızlık zarı normal bir yapıda ise, zarın esnekliğine bağlı olarak kanaması olmayacak veya çok azı belli belirsiz bir kanama oluşabilir. Eğer kızlık zarı ile ilgili, kalın ve anatomik bir problem varsa o zaman kanama fazla olmaktadır. Zaten o da ilişkiye girmede sorun çıkartır. Sağlıklı bir cinsel yaşantıyı engeller.



İlişkide kanamanın çok olmasının nedeni ise, kadının çevresinden ilk gece ile ilgili duyduğu, çok kanamasının olacağı, kanamasının yoğunluğuna bağlı hastaneye gitmesi gibi duyumlarla, kadınlar endişe duyarak, ilk gece korkularına yenik düşerler. Oysa ki, yeterli uyarılmayla birlikte kadının vajinal yapısı, ilişki için hazır hale gelir. Problem yaratan durum ise, yeterli ıslanmanın olmaması ve kuru olması, cinsel ilişkinin kalitesini etkileyerek ağrıya, buna bağlı kadının pelvik kas gurubunu kasması, vajenin ilişkiye girmekle ilgili kuru ve dar kalmasına yol açması ve erkeğinde ilişki için zorlaması sonucu kanama, acı, ağrı oluşmasına yol açar.



Kuru bir vajen, yeterli uyarıyı alamayan bir kadın, cinsel ilişki sırasında acı,yanma hisseder, bacaklarını kapar, kasılır ve daha büyük bir problemin olacağını düşünerek korkuya kapılıp eşini iter. Bu sırada partnerin ilişki için zorlamasına bağlı olarak vajen dokusunda yırtılma ve kanamalar gelişebilir.



Bu nedenle unutulmamalıdır ki ,yeterli uyarılmayı ve ıslanmayı sağlamış bir kadın, partneriyle ilk defa ilişkiye girerken herhangi bir ağrı çekmez, kanaması olmaz, olsa bile fark edilmeyebilir veya çok az olur. İlk gece ile ilgili aşırı kanamalar usulüne uygun olmayan ilişkiye girme durumlarında oluşmaktadır. O yüzden de kendini kasarak ve endişelenerek, ilişkiyle ilgili sorun yaşayacağını düşünerek, ilişkiye girildiğinde yeterli ıslanma olmaz dolayısıyla ağrılı ilişki yaşanır. İlk gece korkularının devam etmesi ise kişiyi vajinismusa götürür.



Vajinismusu taşıyan kadınlar geçen süre içinde vajinalarıyla ve kızlık zarlarıyla ilgili endişe duyarlar. Kısmen de kızlık zarıyla ilgili anatomik nedenli vajinismus görülebilir. Kızlık zarının kalın ve esnek olmaması yada kızlık zarının septalı olması, ilk cinsel ilişki esnasında problem çıkartır. Bu nedenle kişinin ruhen olarak rahatlaması ve gerçekten anatomik nedenli bir vajinismusla karşı karşıya kalınıp kalınmadığını anlamak için jinekolojik muayene, sizin vajinismusu ve ilk gece korkularınızı yenmeniz açısından oldukça önemlidir. O yüzden de vajinİlk defa cinsel ilişkiye girildiğinde acı ve kanama yaşanır mı? Vajinam çok dar veya küçük diye düşünen yanlış düşünmektedir.



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

www.vajinismusklinik.com