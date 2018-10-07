İlk Gece Ağrı Duymamak İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Kadınların bir kısmı, ilk gece ilişkiye girmekle ilgili bir takım yanlış duyum ve bilgiler nedeniyle ilk ilişkilerinde ağrı, acı, aşırı kanama gibi endişe duymalarına yol açan ruh durumu ile karşı karşıyadır. O nedenle ilk gece korkularını yenmek için dikkat etmeleri önemli bilgi ve tavsiyeleri şu şekilde belirtebiliriz.

Vajinismus tedavi merkezimize gelen danışanlarımızın en sık sorduğu soru, ilk defa cinsel ilişkiye girileceği zaman mutlaka ağrı ve kanama olur mu?

İlk defa cinsel ilişkiye girmeyi düşündükleri an, daha önce çevrelerinden duydukları,eksik ve yanlış deneyimlerin neticesinde ,ilk gece ilişkiye girmekle ilgili kaygı duymaktadır.Halbuki kadın sevdiği kişiyle yeterli ön sevişme ve uyarılmaya bağlı olarak vajinanın yeterli salgısı ve ıslanması, ilişkiye sorun yaşamadan, acı duymadan,kolayca cinsel ilişkiyi gerçekleştirir.

Bunun yanında ilk defa cinsel ilişkiye girme anında, kızlık zarı çok kanaması ile ilgili düşünülen tedirginlikse anlamsızdır. Çünkü kızlık zarın özelliğinde damarının ve sinirinin olmamasıdır. Kanama olacak olsa bile bu pembemsi az bir miktardır nedeni de zar yapısı difüzyon yolu ile beslenir o nedenle kanama olsa bile çok az memberanöz yapıdan gelendir. Sinirde olmadığı için acı ilişkide olmaz. Burda kanama ve ağrının olmasının nedeni kasarak ve kuru yeterli ıslanma olmadan ve zorlayarak girilmesine bağlı gerçekleşir. Çünkü bu durumda dokular yırtılır ve cinsel ilişkide ağrı, acı kanama duyulur. Bu tarzda cinsel ilişkiye girenlerin yaşadıklarını çevrelerine aktaraması diğer kadınların ilk ilişkinin mutlak bir şekilde acı, ağrı, kanama duyulması şekline döner. Sonuçta kişi, kanamasının yoğun olacağı, bu nedenden müdahale edilmesi için hastaneye götürüleceğini düşünebilir. Sonuçta ilişkiye giremezler girerse de bu şartlarda aynı sorunu yaşarlar. Unutmayın ki yeterli ıslanmanın olmaması, vajenin kuru kalması, cinsel ilişkide acı ve ağrı olmasına tahrişlere bağlı da mukazal yırtılmaya bağlı da kanamalara neden olur.

Sonuçta kişi cinsel ilişki sırasında acı ağrı duyar, bu ağrı sonucunda kendini kasar, bacaklarını kapar, kasılır, kitlenir. Endişeye kapılıp eşini eliyle iter, ilişkiyi sonlandırmak ister.

Erkek, eğer kadın tam olarak hazır hissetmeden, cinsel ilişki için zorlaması ile vajinal yapıda zedelenme, tahrişler ve kanamalar olabilir. Oysa ki, yeterli uyarılmasına bağlı ıslanması olan bir kadın, ilişkiye girerken hiçbir sıkıntı duymaz hatta keyif alır doğanın gereği. İlişki sırasında kanaması olmayabilir, olsa bile çok az olur.

Kadın eğer kendini kasıp ve endişelenerek, ilk gece korkularının devam etmesine neden olur ve vajinismusla tanışır.

Vajinismusu yaşıyanların bir kısmında ender de olsa kızlık zarına bağlı ,anatomik nedenli vajinismus dur.Kızlık zarının kalın, esnek olmaması,kızlık zarının bölmeli olması, ilk cinsel ilişki anında sıkıntıya neden olur. Bu nedenden de anatomik nedenli bir vajinismusla karşı karşıya kalınıp kalınmadığını belirlemek için kadın doğum muayenesi, sizin vajinismusu ve ilk gece ile ilgili endişelerinizi ortadan kaldırmak için son derece önemlidir.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

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