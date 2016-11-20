İlk Gece Korkuları Psikolojinizi Nasıl Etkiler

Vajinismusu görmezden gelip kendinizi kadın gibi görmezsiniz eşinizinde sizden zamanla uzaklaştığınızı görünce üzüntünüz artar.

Eşim inanılmaz sabırlıydı ve bir süre bu sorun yokmuş gibi davrandık ama ben kendimi bir kadın gibi hissetmiyordum ve eşimin de cinsel anlamda bana karşı uzaklaştığını gördükçe üzüntüm daha da artıyordu.

Vajinismus; başarısız ilişki denemeleri sonucunda kendinizden utanmanıza neden olur.

Ben eşimle üniversitede öğrenim görürken tanıştım ve yaklaşık 8 yıllık bir flört döneminden sonra eşimle büyük bir aşkla yuva kurduk. Ama evlenmeden önce zaten kendisini hissettiren vajinismus belasının bende ne kadar kuvvetli bir şekilde kendini gösterdiğini evlendikten sonra iyice görmüş oldum.Bu sorunu yaşadığıma inanamıyordum çünkü eşimle severek evlenmiştim ve tabularla büyütülen bir kız değildim.Başarı bursu ile mezun olduğum özel liseden birinci dilimde yer alan bir fakülteye girmiş ve daha sonra uluslararası alanda yüksek lisansımı da tamamlamıştım.Hayatımda isteyip de başaramadığım hiç bir şey olmamıştı ama eşimle birleşmeyi istediğim halde bunu yapamıyordum! Tabi soluğu bir jinekoloğun yanında aldık. Ben muayene dahi olamadım! O kadar utanıyordum ki kendimden anlatamam. Bir çok kadının rahatlıkla yaptığı şeyleri ben yapamıyordum.

Vajinismus nedeniyle çocuk sahibi olamayacağınıza inanır ve sorununuzu tüp bebek tedavisiyle çözmeye çalışırsınız.

Bildiğiniz gibi eşimle birlikte aslında çocuk sahibi olmak konusunda (tabi doğal olmayan yollar ile) yardım almayı düşünürken son şansımız olarak ve aslında itiraf etmeliyim ki çözüm bulacağıma da inanmayarak gelmiştik kliniğinize. İyi ki gelmişim yoksa inanıyorum ki hala ilk gece korku sorunumu çözememiş ve belki de şu an sıkıntılarla dolu bir tüp bebek tedavisi görüyor olacaktım.

Uygun gelmeyen başarısız vajinismus tedavilerinden sonra derin bir depresyona sürüklenebilirsiniz.

Bir kaç kez … başvurdum ve bu konuda yardım aldım ancak uzun uzun süren seanslar ve konuşmalar hiç bir işe yaramamıştı. Ben gittikçe derin bir depresyona sürükleniyordum. Ailelerimize yalan söylemek zorunda kalmak ve daha da kötüsü kendimden nefret etmek o kadar acı vericiydi ki! Vajinismus yüzünden kendinizden nefret edersiniz. Çocuk yüzünden ailenize yalan söylersiniz Hayatımda ilk kez bu denli çaresiz hissediyordum kendimi. İnanın çoğu gece gizlice hıçkırıklarla ağlardım.Sonunda eşime haksızlık ettiğimi düşünüp ondan ayrılmak istediğimi söyledim.Zaten aramızda bu hususta devamlı tartışma yaşıyorduk zira eşim de artık benim bu sorunu çözemeyeceğime inanmaya başlamıştı. Dile kolay tam 6 sene geçmişti evliliğimizin üzerinden ve artık bir evlat sahibi olmak istiyorduk.

Eşinize haksızlık ettiğinizi ve vajinismus yüzünden boşanmayı düşünürsünüz.

Ben sorunun fiziksel olduğunu düşünmeye başladığım için kızlık zarının alınması konusunda bir operasyon geçirmeye karar verdim. Şimdi düşünüyorum da ne kadar da gereksiz ve saçma sapan bir şey yapmışım. İşin kötüsü buna gerek olmaksızın sorunun çözülmesi gerektiğini biliyorsunuz ama hakikaten o zaman size teklif edilen her şeye umut bağlıyor ve kabulleniyorsunuz. Tabi sonuç değişmedi ben yine aynı sorunu yaşamaya devam ettim, bunun üzerine yine parmak tedavisi veya anestezik ilaç tedavilerini içerir bir dizi tedavi yöntemi daha uygulandı.

Sonuç hep aynı:koskocaman bir hiç! Bir nebze olsun hiç bir işe yaramıyordu.

Vajinismus tedavisi olarak gereksiz kızlık zarı (hymenoktomi) operasyonu olup hala ilişkiye eşinizle giremiyor ve vajinismusu eşinizle birlikte kabullenirsiniz kendinizi yarım kadın gibi hissedersiniz.

Ben de eşim de bu durumu kabullendik ve bu sorunu çözemesek dahi birbirimizi sevdiğimize ve ayrılmak istemediğimize karar verip tüp bebek veya vs yollar ile çocuk sahibi olmayı aklımıza koymuştuk.Ama ben hep kendimi yarım bir kadın gibi hissedecektim. İnternette bana tüp bebek konusunda yardımcı olacak bir uzman ararken nasıl olduysa şans eseri sizin sayfanıza ulaştım ve okuduğum hastalarınızdan gelen mektuplar beni çok etkiledi. Ama ben bu konuda o kadar yılgın ve umutsuzdum ki ve artık sayısını hatırlamadığım kadar çok tedavi yoluna başvurmuştum ki artık beni kimse bu sorunu çözeceğime inandıramazdı.8 yıldır evliydim ve öncesinde 8 senedir de eşimle flört etmiştim.Bunca zamandır çözülemeyen bir problem benim için kesinlikle çözülemezdi ve ben noktayı koymuştum.Kız kardeşime sizden ve sizin sayfanızdan bahsettim ve gelen hasta mektuplarından.Kardeşim konuyu eşimle paylaşmamı ve bir de size başvurmamızı, çözüm alamasam dahi kaybedecek bir şeyim olmadığı konusunda beni ikna etmeye çalıştı. Onun anlamadığı şey artık benim kaybedecek zamanım olmadığı ve en önemlisi ümitlenip tekrar yaşayacağım o büyük hayal kırıklığı için gücüm kalmadığıydı. Sonunda" en azından doktor beyle telefonda görüş"dedi ve benim de ilgimi çeken şey internet sayfanızda iletişim numarası olarak kendi telefonunuzu vermiş olmanızdı .Aslında kendi telefonunuz olmadığını düşünmüştüm ama aradığımda siz çıkınca bir hayli şaşırdım.Şimdiye kadar görmediğim bir empati ve anlayışla konuştunuz benimle.Bana kendileriyle konuşabileceğimi söylediğiniz hastalarınızın telefon numaralarını verdiniz.Bunu yazarken çok utanıyorum ama telefonu kapattıktan sonra yaşadıklarımdan dolayı artık tüm inancımı ve güvenimi yitirdiğim için sizin bana verdiğiniz numara sahiplerinin dahi gerçek kişiler olmadığını ve bu sorunu çözebileceğiniz konusunda ise mesleğiniz gereği iddialı olduğunuzu düşündüm.Ancak bugüne kadar gerçekleştirilen tüm vajinismus tedavi yöntemlerine inanmayan eşim bana verdiğiniz telefon numaralarının sahibi olan hastalarınızla konuşmamı istedi.Ben de onu kırmamak adına onları aradım.Benim için ikinci sürpriz o insanlar gerçek olduğu ve gerçekten benim gibi sorun yaşadıkları ve çözmüş olduklarıydı. Ama ben hala benim bu sorunu çözeceğime inanmıyordum. Eşime konuştuğum kişilerden bahsedince bana sizin yanınıza gelmemiz konusunda ısrarcı oldu ve yanınıza geldik.

Vajinismus hastalığınızı kesinlikle çözemeyeceğinize inanır, çözümü tüp bebekte ararsınız.

Bilmiyorum hatırlıyor musunuz doktor bey ama ben size benim sorunumu kesinlikle çözemeyeceğime inandığımı ve bana tüp bebek konusunda yardımcı olup olamayacağınızı sormuştum ilk görüşmemizde.Ama siz öylesine iyi anlıyordunuz ki beni ve neler hissettiğimi ve öylesine bir yakınlık gösterdiniz ki gerçekten size çok büyük bir haksızlık ettiğimi düşünüp çok utandım o gün.Hasta mektuplarınızda sizin hakkınızda söylenenlerden daha da fazlasıydınız. Öncelikle gösterdiğiniz yakınlık ve samimiyet için çok teşekkür ediyorum size.Hayatımda tanıdığım en zeki insanlardan biri olduğunuzu söylemeliyim zira sizi dinlemediğim anlarda bana dinlemediğimi söyleyerek beni şaşırttığınız çok oldu:) Beni yüreklendirdiniz ve daha ilk seansta karamsarlığımı ve ilk gece korkularımı üzerimden attım ve uyguladığınız 4 seans boyunca psikolojik olarak da yenilendim ve güçlendim!Sanki başka biriydim artık, zaten sorunu çözdüğümüzü gördüğüm 4. seanstaki mutluluğumu anlatamam ama inanır mısınız hala acaba eşimle birleşme gerçekleştirebilecek miyiz diye düşünüyordum.

Vajinismusu yenip eşinizle ilişkiye girdiğinizde bile hala inanamazsınız. Gerçekten oldumu oldu mu diye defalarca sorarsınız. İlişkiye girdiğinize inandığınızda ise mutlulukdan ağlarsınız.

Sizin söylediklerinizi uyguladıktan sonra eşimle ilk denememizde 8 yıldır bir kambur gibi taşıdığım vajinusmus belasından kurtulduğumu gördüm!!!!İnanamıyordum eşime defalarca gerçekten birleşip birleşemediğimizi sordum!Hiç bir acı hiçbir zorluk hissetmemiştim.İnanın o an gözyaşlarına boğuldum!Şu an bu satırları yazarken de gözyaşlarıma hakim olamıyorum!Yaşadığım mutluluğun tarifi yok! Birden fazla kez birleşme yaşadık ve ben kendime inanamıyorum.

Vajinismusu yendikden sona kendinizi mutlu huzurlu kadın eş olarak hissedersiniz!

Yıllardır kendimi hiç hissetmediğim kadar mutlu, huzurlu, kadın ve eş olarak hissediyorum!Eşimle çocuk hayalleri kuruyoruz ve eskiden bana çok uzak olan bu hayal şimdi hiç değil!Belki inanmayacaksınız eşimle yeniden evlendiğimizi hissettiğimiz için alyanslarımızı dahi değiştirdik!:)) Yepyeni bir hayatımız var şimdi! Sevgili doktorum iyi ki sizi tanıdım ve iyi ki kliniğinize gelmişim!Keşke sizi çok daha önce tanısaydım!Size teşekkür etmek çok yetersiz!Siz bana yeni bir hayat sundunuz! Sizin hayatınızda da herşeyin hakkettiğiniz kadar güzellikler, mutluluklar ve başarılar içinde olmasını diliyorum!Bu maili size duygularımı aktarmak, teşekkür etmek ve benim durumumda olan hastalarınızla yaşadıklarımı da paylaşmak amacıyla yazıyorum! Umarım en yakın zamanda sizinle çocuk beklediğimize dair de o mutlu haberi paylaşacağım! Ve eğer erkek çocuğumuz dünyaya gelirse izniniz olursa sizin isminizi vermek istiyoruz! Her şey gönlünüzce olsun!Bizi mutlu ettiğiniz kadar dilerim siz de mutlu olun! Eşim ve ben sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz!.....

İnsanlardan kaçarsınız, Kendinize olan güveniniz azalır. Kimsenin "Çocuk düşünmüyor musunuz?" sorularına tabi olmamak için onlarla görüşmezsiniz. Kendinizi bir kadın olarak yarım hissedersiniz.

Ben niye bu kadar beceriksiz ve korkağım. Herkes ilişkiye girebiliriken, ben niye giremiyorum cümlelerini kendinize sorarsınız. Eşinize karşı mahçupluk hissedersiniz...

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kayra Bera Kadın Sağlığı