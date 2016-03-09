İlk Gece Korkularını Sadece Siz mi Yaşıyorsunuz?

Vajinismus problemiyle karşılaşan kadınlar genelde ilişkiye girememe durumunun sadece kendilerinde olduğunu düşünür ve vajinismus hastalığını kendi içinde yaşar ve kimseyle paylaşmazlar. Vajinismus sorunu ile hep yaşayacaklarını düşünürler. Bazen de kişiler vajinismus tedavisi almış olmalarına rağmen ilişkiye girememe sorunu devam etmektedir. Yanlış ve yetersiz vajinismus tedavileri sonucu kişi haliyle kendine güvenini kaybeder.



Her cinsel ilişkye girme denemesinde aynı süreci yaşayınca, iyice umutsuzluğa ve karamsarlığa düşebilmektedirler. Oysa ilk gece korkularını yenip ilişkiye girbildekden sonra kadınlar ve eşleri için hayat çok daha zevkli olmakta, omuzlarından ağır bir yükün kalktığını hissetmektedirler.



Vajinismus tedavi merkezimiz İstanbul'a vajinismus hastalığını yaşayan çoğu kadın sadece kendinde olduğunu düşünerek gelmektedir. Unutmayın ne sadece tek siz vajinismus hastalığını taşıyorsunuz ne de ilk gece korkularınızla yaşamaya mahkumsunuz.



Tamamen iradeniz dışında gelişen bu vajinismusdan az bir gayretle kurtulabilirsiniz. Vajinismus tedavi merkezimizde vajinismusu yenen hastalar vajinismustan kurtulduktan sonra "ben başardıysam herkes başarır" demektedirler. Başarılı bir ilişkiye girdikten sonra, tepkileri bunca zamandır çekmiş olduğum sıkıntı, bu muymuş demektedirler.



Cinsel ilişki anında acı çeken kadınların büyük bir kısmı daha önce edindikleri cinsellik ve cinsel ilişki ile ilgili bir takım yanlış doğruların, eksik bilgilerin neticesinde ilişki sırasında korku ve endişelerine bağlı kasılmaları sonucunda, ilişki sırasında ağrı ve acı duyarlar. Başarısız ilişki denemelerinin ardından da ağrılı cinsel ilişki ile ilgili araştırmalarda bulunurlar. Kendilerine bir türlü vajinismusu yakıştıramazlar. Oysa ki istediğiniz halde eşinizle cinsel ilişkiye giremiyorsanız, eşinizde bir sertleşme/ereksiyon problemi yoksa bu sizin vajinismus olduğunuzu gösteren bir durumdur. Bu tablo devam ettikçe geçen süre sizi olumsuz şekilde etkilemektedir. Vajinismus probleminizi görmezden gelerek zamana bıraktığınızda, daha sonra vajinismus probleminizi çözdüğünüzde bir hata yaptığınızı da anlamaktasınız.



Vajinismus probleminizin kendi kendine geçmesini beklemek size zaman kaybettirir. Eşiniz bu devrede anlayışlı ve sabırlı olabilir, bu da sizi vajinismus probleminizi önemsememenize neden olabilir. Oysa ki vajinismus problemi istediğiniz zaman çok kısa süreler içersinde çözebileceğiniz bir hastalıktır. Hatta daha önce başaramadığınız cinsel ilişkiye girmeyi başardığınız zaman tam olarak inanamamaktasınız. "Vajinismus bu muydu?" demektesiniz. Bu durum bile sizin ilişkiye girmekle ilgili yanlış doğrularınızın olduğunun göstergesidir. Doğru doğrularınızla vajinismus çözülebilir bir hastalıktır, unutmayın.



Vajinismustan kurtulduktan sonra hastalarımızın yorumları



Vajinismus olmam için hiçbir nedenim yoktu. Vajinismusu görmezden gelerek zamana bıraktım ama geçen zaman beni yıpratıyordu. Vajinismus tedavisi alırken birçok kadınında vajinismus hastası olduğu gördüm. En yakınlarına bile söylenemeyen, kimseyle paylaşılamayan vajinismusu görmezden gelerek önemsemeseniz de sizi kemiren bir durum.



(Avukat Tülin Hanım'ın vajinismusla ilgili yorumları)



Vajinismus hastalığını yaşayan kadın, bu durumun sadece kendisinde olduğunu düşünürken, sürekli bir gün olacak diye geçirdiği zaman zarfında psikolojisi iyiden iyiye bozulmakta, vajinismus ve vajinusmus un getirdiği problemler yüzünden kendilerini mutsuz, hayattan zevk almadan hatta geleceğe yönelik hiçbir plan yapamamaktan şikayet etmektedirler. Oysa başarılı bir vajinismus tedavisinden sonra, vajinismusu çözdükten sonra artık gelecekle ilgili planlar yapabilmekte ve birçok aile için önemli olan bebek hayalini kurabilmektedirler.



Vajinismus problemlerinin içinde kendiniz bazen adım atamayabilirsiniz ama eşiniz yada yakınlarınız size yardımcı olmak amaçlı tedaviye yönelik yönlendirebilir ve bu durumdan yararlanmayı bilmelisiniz çünkü artık kendinize olan özgüveninizi yitirmiş olabilirsiniz, doğru adımlarınızı eksik yada yanlış atabilirsiniz.



(Hemşire Çiğdem Hanım'ın vajinismus tedavisi ile ilgili düşünceleri)



Vajinismus problemini zamana bırakıp, vajinismusla yaşarken eşiniz bunalıma girebilir, kendi başınıza çözemeyip sonuç alamazsanız ertelemeye devam eder ve bu kısır döngüyü yaşarsınız. Oysa vajinismus probleminizin nedeninin cinsel ilişkiyle ilgili bilgi eksikliğinin, yanlış doğrularınızın, anlamsız korkularınızın olduğunu görürsünüz.



Vajinismusu çözmek size o an dünyanın en zor şeyi olarak gelebilir oysa vajinismusu çözdükten sonra nekadar kolaymış dersiniz ama bilgisizlik ve anlamsız korkular insanı vajinismusa itiyor.



(Öğretmen Ayşe Hanım'ın vajinismus tedavisi ile ilgili düşünceleri)



Vajinismusu incelediğimizde eşinizi severek evlenmişsinizdir ama evliliğinizin başında vajinismus kabusunuz olur. Hatta bunla ilgili çözüm için kızlık zarınızla ilgili operasyonda olabilirsiniz ama herşey düzelecek derken vajinismus probleminiz devam eder. işte ozaman hayattan ve kadın olmaktan nefret ettiğiniz duygu yoğunluğunu yaşarsınız.



Eşiniz size hep destek olsa bile o da zamanla vajinismustan olumsuz etkilenmektedir. Oysa vajinismusla yaşamak yerine uygun bir vajinismus tedavisi aldıktan sonra eşinizle birlikte mutlu bir şekilde yaşayabilrisiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Öğretmen Ayfer Hanım'ın vajinismus tedavisi ile ilgili düşünceleri



Vajinismus olduğumu öğrendiğimde hayattan ve kadın olmaktan nefret ettiğim duyguları yoğun yaşıyordum. Vajinismus yüzünden kızlık zarı operasyonu bile olmuştum ama vajinismus problemim devam ediyordu. Bu konuyu kimseyle paylaşamamak beni daha da yıpratıyordu. Cinsel anlamda saplantı ve korkulu yaşantım vardı. Oysa ki vajinismus tedavisinden sonra eşimle çok mutluyuz.



Herkes evliliğinin başlarında gülerken, mutluyken vajinismus yüzünden evliliğimiz kabus gibiydi. İlk başlarda ilk gece korkusunu sadece basit bir korku gibi düşünüp zamanla bunun farklı birşey olduğunu fark ettim.Vajinismus adını koyduktan sonra çözüm arayışındaydık. Eşim bana karşı anlayışlıydı, vajinismusu çözebileceğime inanıyordu ama ben çözebileceğime inanmıyordum. Oysa ki kısa süreler içersinde vajinismusu istanbul'da bırakıp memleketime döndüm.



(Gökçenur Hanım'ın vajinismus tedavisi ile ilgili düşünceleri)



Daha önce bulunduğunuz ülkede vajinismus tedavisi alıp çözememiş olabilirsiniz, kenidinizden ümidi kesip ağır depresyonda olabilirsiniz. Oysa ki size uygun bir vajinismus tedavisi ile vajinismusu çözer senelerce çektiğim eziyetten sonra "bu muymuş?" dersiniz. bile şaşırabilir. Hatta daha önce vajinismus nedeni ile ne yapabilirim diye araştırırken size şaka gibi gelebilen vajnismus probleminden kısa süreler içersinde kurtulup Hollanda'ya vajinismussuz dönebilirsiniz.



Hollanda'da vajinismus tedavisi almış olmama rağmen vajinismus problemimi yenemedim. Zaman geçtikçe de iyileşme ümidimi yitirdim. Vajinismus yüzünden ağır depresyona girdim. Kısa sürelerde vajinismusun çözüleceğine inanmadım, şaka gibi geldi. Oysa Hollanda'dan gelerek çok kısa süreler içersinde vajinismusu istanbul'da yendim. Senelerce çektiğim eziyetten sonra "vajinismus bu muymuş" dedim.



(Vajinismus Tedavisi Hollanda - Öğretmen Selda Hanım'ın vajinismus tedavisi ile ilgili düşünceleri)



Vajnismusu tek kendinizin yaşadığınızı düşünüp, üzülürsünüz ve hastalığınızı unutmak için kendinizi başka işlere verirsiniz. Hatta vajinismus olup nadirenden olsa gebe kalıp, anne olmuş olabilirsiniz ama evliliğinizde vajinismus hastalığınız devam ettikçe, hep birşeylerin yarım ve eksik kaldığını düşünürsünüz. Vajinismus hastalığınızı yendikten sonra kendinize kızarsınız. "Niye bukadar bekledim" diye...



Severek evlenmiştim ama ilk gece korkum nedeniyle ilişkiye girememiştik. Kafama sokulan o yanlış bilgiler yüzünden vajinismus olmuştum. Vajinismusla ilgili tedaviler almış olmama rağmen sorunum devam ediyordu. Mucizevi bir şekilde hamile kalmışttım ve dünyalar tatlısı bir oğlum olmuştu. Ama ilişkimizde sorunlar devam ediyordu. Benim gibi nice insan varmış. Ben birtek bu hastalığı, vajinismusu sadece kendimin yaşadığını düşünüp kahroluyordum.Benim eşime ve önce bir kadın olarak kendime bu durumu yaşatmaya hiç hakkım yoktu.



Vajinismusu yendikten sonra kendimi yeni gelin gibi hissediyordum. Sanki eşimle yeniden evlenmiştik. Bir evlilikte olmazsa olmazı başardık ve çok mutluyuz.



(Seher Hanım'ın vajinismus yorumları)



İlk gece korkularınız size vajinismus olarak dönmeden, sizi sevdiğinizi daha fazla üzmeden, doğru tedavi yaklaşımları ile çok kısa süreler içinde yeneceğinizi bilmeli ve kendi başınıza yenemiyorsanız da destek almadan çekinmeyin.



Vajinismus ile ilgili görüşleri bize yazabilirsiniz



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı



Kaynak: www.vajinismusklinik.com