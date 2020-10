İlk Gece Korkularınız Size Neler Yaşatır?

İlk gece korkusu, birlikte olmak istiyorsunuz, evlenmişsiniz ama cinsel ilişkiye giremiyorsunuz. İlişkiye girme korkusu, diğer zaman diliminde de sizi bırakmazsa lütfen görmezden gelmeyin siz bir vajinismus sorunuyla yaşamaktasınız.



Vajinismus hastalığınızın karşınıza çıkartacağı problemlerle, ilişkinizi sürdürmeniz pek kolay olmaz. İlk gece korkularınızla yaşar ve ilişkiniz bu şekilde devam edecek olursa bu durum en başta sizi ve eşinizi yıpratır ve mutlaka karşınıza ev, aile ortamı, iş çevrenizde karşınıza çıkar. O yüzden de ya size uygun bir vajinismus tedavisi alarak bu hastalığı yenmelisiniz, ya da vajinismusla yaşayıp ilişkinizi yorar ve hatta sevgiliyseniz sevdiğinizden ayrılır, evliliğinizde ise boşanabilir durumu gelebilirsiniz. O yüzden de vajinismus gerçekten çok sinsi bir hastalıktır. Beraberliğinizi gereksiz şekilde yorar yıpratır.



İlk gece korkusu yaşamanızın çesitli nedenleri olabilir:



•Katı toplum, ahlak anlayışı

•Cinsellikle ilgili yanlış inanışlar, ayıp, günah gibi suçluluk uyandırıcı kavramlar

•Daha önce yaşamış olduğunuz cinsel ilişkiler

•Kızlık zarının mutlaka korunması gereken bir değer olduğu ve cinsellik hakkında yanlış öğretiler.

•Cinsellikle ilgili ve erkek arkadaşlarla ilgili kurallar

•Taciz, tecavüzler

•Ahlaki, dini yanlış yönlendirmeler

•Cinsellikle ilgili eksik bilgiler Çocukluktan kalan cinsellik ve cinsel birliktelikle ilgili korkular yanlış düşünceler

•Daha önce yapılmış jinekolojik müdahale ve işlemler nedeniyle sonradan gelişen cinsel ilişkiye girmekle ilgili korkular



Eşinizle, sevdiğinizle birlikte olmak istiyorsunuzdur ama ilk ilişkiye girmekle ilgili korku ve endişeleriniz size keyif verecek anlardan uzaklaştırıp kendinizi yetersiz, başarısız hissettiren bir sürece götürebilir. Oysa ki siz çok istemenize rağmen tamamen iradeniz dışında, elinizde olmadan gelişen bir durumdur ve bundan birlikte olduğunuz ve sevdiğiniz kişi de oldukça olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. İlk ilişkiye girmekle ilgili farklı endişe ve korkularınız olabilir.



Vajinismus tedavi merkezimize vajinismus nedeniyle başvuran danışanlarımızın ilk gece korkusu ile ilgili yorumlarını size bir fikir verebilmesi amaçlı paylaşıyorum ve okumanızı öneririm.



Vajinismus hastası Berrin (26 bankacı) hanımın ilk gece ile ilgili yorumları



•Acı hissi, canımın yanacağı hissi

•Yine yapamayacağım korkusu, yine cinsel ilişkiye giremeyip eşime ve kendime mutsuzluk vereceğim düşüncesi

•Evlenmeden önce eşimle cinsel uyum üzerine problem yaşamaktan korkuyordum,. evlilik sonrası cinsel birliktelik olmadığından hala devam ediyor.

•Cinsel ilişkiye girmek ile ilgili korkularım; her ne kadar cinsel ilişkinin doğal bir şey olduğunu bilsem de can acısı korkum var galiba.

•Vajinismus tedavi sürecinde başarılı olup, sonra gerçek hayata geçirme aşamasında yine cinsel ilişkiye girememekten korkuyorum.

•Cinsel ilişkiye girerken konsantrasyon problemi çektiğimi düşünüyorum ve bundan da kurtulamama endişem var.

•Bazen cinsel ilişkiye girememe sorunlarının eşime karşı olan duygularıma zarar getirmesine izin verdiğimi düşünüyorum, buna engel olamamakta korkutuyor.



Vajinismus hastası Eczacı Aysel (Almanya) hanımın vajinismusla ilgili düşünceleri:



Nerden geliyor bilmiyorum, Beynimle mi?, Geçmişimle mi? İlk gece korkularım özetlersem; acıyacak diye korkuyorum, beğenilmemekten korkuyorum, tecrübesizlikten korkuyorum, bağlanmaktan korkuyorum, eşimin tecrübesizliğinden korkuyorum.



Vajinismus hastası Didem (Ev hanımı) hanımın duyguları



Evlendiğimizin ilk gecesinden itibaren kasılmalarım yüzünden cinsel ilişkiye giremiyorduk. Bilinçaltındaki korkular nedeni ile cinsel ilişkiye girememek benim açımdan süpriz değildi fakat eşim bayağı şaşırdı, bir gün sonra balayına gittik, orda hallederiz diye düşündük fakat yine cinsel ilişkiye giremeyip yine hayal kırıklığı yaşadık. Sonrasında bir çok kez cinsel ilişkiye girme denememize rağmen ilk gece korkuları nedeni ile başarısızlıkla sonuçlanıyordu ve benim korkumda büyüyordu tabii. Eşim bir gün olacak diye beni ve kendini avutmaya çalışıyordu fakat ben onun kadar iyimser değildim.



Vajinismus hastası Emel (Balıkesir) hanımın düşünceleri:



İlk gece korkularım hakkında; 3 aylık evliyim, Mesleğim ebe hemşireyim. Eşimle 2 yıllık flört döneminden sonra birbirimizi severek evlendik. Bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadık, tek sorunumuz vajinismus oldu. Evlenmeden önce böyle bir sorunumun olduğu hiç aklıma gelmezdi. İlk gece ile ilgili hiçbir korkum yoktu fakat evlendikten sonra böyle bir sorunun olduğunu farkettim. ilk başlarda kabullenemedim.



Vajinismus hastası Muhasebe Emel (Samsun) hanımın düşünceleri ise:



Vajinismus bizim kabusumuzdu. Beş yıllık evliydik ve eşimle cinsel ilişkiye giremiyordum. Vajinismusun dünyadaki en zor şey olduğunu ve asla kurtulamayacağımı düşünüyordum. Bir çok doktor durumumuza çözüm bulamamış ve teşhis dahi koyamamışlardı, üstüne birde rahatsızlığın eşimde olabileceğini söylemişlerdi. bunun üzerine hem eşim boşa tedavi gördü hemde zaman kaybettik.



Vajinismus hastası Öğretmen Nur Hanım'ın durumu:



Her sorunu aşabileceğimizi düşünerek birbirimizi severek ve bir ömür geçirmek için evlenmiştik. Evliliğimin ilk haftasında ilk gece korkusu karşımıza çıkmıştı. Bu durum nedeniyle ikimizde çok mutsuzduk, vajinismus kabus gibi üzerimize çökmüştü. Kafamda kurduğum şehir efsaneleri vardı. bunlar cinsel ilişkiye giren çiftlerin kitlenme öyküleri, kanamanın çok olacağı ve kanamadan dolayı hastaneye gitmek durumunda kalmak gibi gibi...



Vajinismus hastası 10 yıllık evli Avukat Ayşe Hanım'ın yorumları:



10 yıldır ilk gece korkusunu yaşıyorum ancak sebebini bilmediğim bir nedenden korkuyordum. Korkudan ziyade tedirgindim.



Vajinismus hastası 5 yıllık evli Funda (muhasebe) hanımın düşünceleri:



3 yıllık evliyim. Her gecem ilk gece korkusu nedeniyle bana ve eşime zehir olmuştu. 2. evliliğimi yapana kadar vajinismusun bir hastalık olduğunu düşünemedim ta ki aynı vajinismus problemleri ile karşılaşana kadar. Hiçbir şey beni vajinismus un üzdüğü kadar üzmemişti.



Sümeyye hanım - Bankacı / İstanbul - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları:



8 Aylık evliyim.Eşimle beraber olma noktasına geldiğimizde kendimi inanılmaz derecede kasıyorum. Buda birlikteliği imkansız hale getiriyor. Oanda eşimin penisinin büyüklüğü ve benim vajinamın küçüklüğü düşüncesi,kasılmalarımdaki birinci evre.Bu birinci evre dolayısıyla acı çekeceğim düşünceside ikinci evreyi oluşturuyor.Böylece eşim bana yaklaştığı anda onu itmeye,kendimi de geri çekmeye başlıyorum.Acıyacak önyargısı ile yaklaştığımdan olmalı ki,gerçekten acı çekiyorum.Birlikteliğin devam etmesine izin veremiyorum.Buda beni kahrediyor.



Eda Hanım - Mimar / İstanbul - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



Evlenmeden önce var olan canım acıyacak kitlenme olacak korkusu aşamayacağım duruma geldiğimde vajinismusla baş etmeye karar verdim. Kendimce denediğim hiçbir şey beni bu korkudan alıkoyamadı.Aslında çok doğal bir şey olduğunun ve nerdeyse herkesin hiçbir şey yok hiç can yakmıyor söylemesine rağmen sanki öldürecek bir acıyla karşılaşma ihtimalı psikolojimi ileri derecede etkiledi.



Hande hanım - Öğretmen / İstanbul - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



Aslında gayet doğal olduğunu kendime defalarca söylesem, tamam artık yapabilirim dediğim noktada bile sürekli karşılaştığım duygular; canımın çok yanacağı,parçalanma hissi,çok kan geleceği,bunun beraberinde aşırı panik heyecan, kalp çarpıntısı, tüm vücudumda kasılma ağlama krizi, büyük üzüntü, hiç başaramayacağımı düşünme v.s.



Hilal Hanım - Ev hanımı / Bursa - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



İlişki esnasında hissettiklerimi tarif etmek benim için zor. Çünkü bunları sesli olarak bile kendime söyleyemem sanki. Şuan bile gerildim. Şuan doğal olmayan bir şeymiş gibi hissediyorum. İçime girecek olan şey canımı yakmasının yanında tırnağımla etim arasına bıçak girmesiyle aynı hissi yaşatacak gibi.Hep gibi diyorum.Çünkü hiç o kadar yaklaşmadık o ana. Herkesin yaşadığı, her gün yaşadığı ve çok zevkli olan bir şeyin benim için bu kadar zor ve olağan dışı olması cidden tarifi zor.



Özge Hanım - Hemşire / Sakarya - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



İlişki yaşamadan önce vajinismus hastalığını en yakın akrabalarımdan duymuştum.Fakat bende vajinismusu yaşıyacağımı tahmin bile etmemiştim.İlk gecemizde kasılma oldu fakat ben stresten dolayı olmadı diye düşünmüştüm.Fakat daha sonradan ilişki denemelerimiz oldu ama yine olmadı. Kasılmalar dahada çok arttı ve zorla yapmaya çalıştık fakat yüksek ağrılar ve 2,3 gün az miktarda leke şeklinde kanamalar oldu.Çünkü ilişkiye girmektense ölmeyi tercih ediyordum okadar zor ve korkuluydu benim için.



Doktora gittim genital muayene olmak istedim belki yara vardır o yüzden olmuyor ,yüksek derecede ağrı oluyor diye fakat doktor hanım alttan muayene edemedi dokunduğu anda sıçramalar oluyordu.Bu yüzden muayene başarısızlıkla sonuçlandı.Evlendikten sonra internetten ilişki sırasında neden ağrı oluyor derken vajinismus olduğumu öğrendim.Sevindim çünkü tedavisi olduğunu öğrenmiş oldum.Eşim başkalarının sözü dinleyerek beni psikoloğa götürdü, tedavide bana parmak egzersizi verdi,fakat yine başarısız oldum.Bunu çözüp bende diğer insanlar gibi sağlıklı ilişki yaşamak istiyorum.



İlk gece korkularınız size vajinismus olarak dönmeden, sizi sevdiğinizi daha fazla üzmeden, doğru tedavi yaklaşımları ile çok kısa süreler içinde yeneceğinizi bilmeli ve kendi başınıza yenemiyorsanız da destek almadan çekinmeyin.



Vajinismus ile ilgili görüşleri bize yazabilirsiniz



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı



Kaynak: www.vajinismusklinik.com