İlk Gece Korkunuz Anatomik Nedenli Olabilir mi?

Eşinizle birlikte olmak istiyorsunuzdur fakat ilişkiye girmekle ilgili korku ve endişeleriniz yüzünden ilişkiye giremiyorsunuzdur. Bu durum kendinizi yetersiz ve başarısız hissettiren bir sürece götürebilir. Oysaki siz çok istemenize rağmen tamamen iradeniz dışında, elinizde olmadan gelişmekte vajinismus Eşiniz de bu durumdan oldukça olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. İlk ilişkiye girmekle ilgili farklı endişe ve korkularınız olabilir. İlk gece korkusu nedenleri sorulduğunda herkesin bir hikayesi olmakla birlikte birkaç örnek verecek olursak aşağıda vajinismus merkezimize gelen hastalarımızın yorumları size bir fikir vermekle beraber nadiren de olsa kalın kızlık zarları nedeni veya kızlık zarında septum vs gibi nedenlerde size ilk gece korkularınızı oluşturabilir.

Ayşe hanım - bankacı :

İsmim ayşe 30 yaşındayım. Eşimi 9 yıldır tanıyorum ve çok seviyorum. Üniversitede tanıştık ve ben her geçem gün onu daha çok sevdim. Evlenirken çok heyecanlıydım. Kafamda hiçbir korku yoktu, ama hep güveniyordum. Fakat ilk denememizde anladım ki nasıl başa çıkacağım canım nasıl yanacak, hasta gibi yatmam gerekecek, ne kadar kanamam olacak vs. İlk girişim olduğu için geçiştirdik. 1, 5 yıl geçti hiç başaramadık. Eşimin hakkını ödeyemem sabırlı ve anlayışlı davrandı. Artık anne baba olma düşüncesini konuşmaya başladık. Evliliğimizi daha çok güçlendirmek istiyorum. Onun olmak istiyorum. Bu kadar keşke ertelemeseydik. Boşa gitti zamanımız demek istiyorum. Ama öyle. Umarım hayat bize bolca tadını çıkarma fırsatı verir.

Beril Hanım - öğretmen:

32 yaşındayım. 22 günlük evliyiz. Yaklaşık 3 yıllık bir sevgililik dönemimiz oldu. İlk geceye kadar her şey çok güzeldi. Sevgililik döneminde yakın olmuştuk ama ilişkiye girecek kadar değil, yolda yürürken, duş alırken vs kendimi özellikle özel bölgesi kasıyordum. İlişki esnasında kasacağımı hiç düşünmemiştim. Eşimle ilişki esnasında bacaklarımı açamıyorum, kendimi sıkıyorum, eşimi itiyorum, gözlerim doluyor korkudan ellerim titriyor, içime bir şey gireceği düşüncesi beni çok ürkütüyor. Hassas bir bölge olduğunu ve acı çekeceğimi düşünüyorum. Eşimi çok seviyorum ama onu bu haksızlığı yapmak istemiyorum ve bu sorundan biran önce kurtulmak istiyorum. Hem kendim hem eşim için ve mutluluğumuz için.

Melike Hanım - ev hanımı:

Nedenini bilmediğim korkularım var. Korku var ama tam olarak tarif edemiyorum. Aslında yeni oluşan korkular değil. Ortaokul ve liseye devam ederken hatta üniversite hayatım boyunca veya doğum konuşulurken hep tedirgin oldum. Cinsel birliktelik veya doğum konuşulurken bile kendimi kasıyor, bacaklarımı sıkıyordum. Anlatılanları sanki kendi canım acıyor gibi dinliyordum. Halen de cinsel ilişkiyle ilgili çok rahat konuşabildiğimi, dinleyebildiğim söylenemez. Sanırım zarara uğrayacağımı düşündüğüm için tedirginim ve kasılıyorum. Canımın acımasından ya da bilgisizliğimden, tecrübesizliğimden dolayı da böyle düşünüyor olabilirim. Bir şeyler doğru anlatılsa, abartılmasa ilişkiye girmekle ilgili baştan bu korkularım türemezdi. Bazen doğru kişilerden doğru bilgiler almadığım için de bu kaygımın olduğunu düşünüyorum. Annem ya da bir büyüğüm ergenliğe girdiğim andan itibaren her hangi bir bilgi vermedi. Arkadaş ortamında anlatılan ilk gece hikayeleri sanırım bu kaygılarımı hep alttan alttan besledi ve bu noktaya geldim. Korku ve kaygılarımı çözebilmek için buradayım. Şimdiden teşekkür ederim.

Arzu Hanım - İletişim uzmanı:

Vajinamın içinde bir şeyler var aynada baktım o yüzden penisin giremeyeceğini düşünüyorum girse de acıma ve yanma olacak hatta yırtılacak. Penisin kalın, vajinamın da küçük olduğunu zor gireceğini düşünüyorum. O an nefes alamıyorum ilişki anında korkuyorum refleksle eşimi itiyorum. Bir kere ilişkiye girdik çok acıdı batma oldu daha çok korktum kendimi çok kasıyorum. Delinecek zannediyorum. Vajinamın diğer kadınlardan farklı olduğunu düşünüyorum. Penisi görünce daha çok korkuyorum. Sert olunca delecek zannediyorum demirden farkı yok diyorum. Ne kadar acıya dayanabilirim desem de ilişkiye izin veremiyorum. Herkes ölümden döndüm diyor. Bir tanıdığımda ilk geceyi yırtılma olmuş aşırı kanamadan hastaneye götürmüşler; ondan çok korktum. İlk ilişkiye girdiğimde sanki içimden bir şey yırtıldı. Çok korktum bir daha yapmak istemedim. Vajinadaki deliğin küçük olduğunu zannediyorum. İnsanlar bana ne kadar acımıyor desem de fayda etmiyor. İnşallah iyi olurum. İlişkiye gireceğim zaman korkmayacağım yapabileceğim desem de o an eşimi itiyorum kaçıyorum. Yarın yaparız deyip erteliyorum. Kısacası patlama, yırtılma, delinme olacak zannediyorum.

Seher hanım – Bankacı:

6 Aylık evliyim. Eşimle beraber olma noktasına geldiğimizde kendimi inanılmaz derecede ilişki anında kasıyorum. Bu da birlikteliği imkansız hale getiriyor. O anda eşimin penisinin büyüklüğü ve benim vajinamın küçüklüğü düşüncesi, ilişki sırasında kasılmalarımdaki birinci evre. Bu birinci evre dolayısıyla acı çekeceğim düşüncesi de ikinci evreyi oluşturuyor. Böylece eşim bana yaklaştığı anda onu itmeye, kendimi de geri çekmeye başlıyorum. Acıyacak önyargısı ile yaklaştığımdan olmalı ki gerçekten ilişki anında acı çekiyorum. Birlikteliğin devam etmesine izin veremiyorum. İlişkiye giremiyorum. Bu da beni kahrediyor. Hayatımın en güzel günlerinin berbat olmasını istemediğim için buradayım. Allah izin verirse vajinismus hastalığımı halledeceğimi düşünüyorum.

Nermin Hanım:

2, 5 yıllık evliyim. 23 yaşındayım. Bu kabusumu aslında nişanlıyken fark ettim. Korkumu, endişemi. Çok tutkulu bir ilişkimiz vardı evlendiğimiz günün gecesinin de güzel olacağını düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı. İlk geceden benim için hüsran başlamıştı. O an bacaklarım tamamen kitlenmişti, kitleniyor. İçime bir şeyin girecek olmanı beni çok ürkütüyor. Bunu yapmak istemiyorum aslında olacak diyorum ama bunu başaramıyorum. Sonuç her defasında ağlayarak son buluyor. Eşimin anlayışı aslında beni bu zamana kadar geri attı.

Tuğçe Hanım:

Ben Tuğçe 28 yaşında 2, 5 yıllık evliyim. Bu problemden dolayı o kadar kötü bir psikolojiye girdim ki, dün gece bile boşanmak için eşimle görüştüm. Ama bu sadece bu seferlik değil, benim bütün hayatımı etkilediğinden vajinismusun çözümlenmesini istiyordum. Hayatıma tek devam etmek zorunda kalsam bile bunu yenmem gerekiyordu. Eşimle beraber olacağım sırada sanki vajinamda hiçbir giriş yok, oraya herhangi bir şeyin girişi imkansız, girerse parçalanacakmış gibi hissediyorum, kasıldığımı anlayıp kendimi gevşetmeye çalıştığımda eşimi iterken kendimi buluyorum, sonrasında ağlama krizleri, sinir bozuklukları derken yine kendime küsmüş asla böyle bir şey yapamayacağımı düşünen bir benle ortada kalıyorum.

Vajinismus cinsel ilişkiye girememek, sorununu yaşıyorsanız öncelikle, gerçek anlamda tanınız konmalı. Tanım, eşinizle istediğiniz halde cinsel ilişkiye girememe durumu, ilişki esnasında canınız yanıyor ve daha sonra bacaklarınızı kapatıyorsanız veya canınız yanmadan bacağınızı kapatıp, acıyacağını düşünerek eşinizi itiyor ve cinsel ilişkiye giremiyorsunuz.

Sonuçta hem eşiniz hem sizde soru işaretleri oluyor. Acaba problem ne? Anatomik nedenli mi yoksa psikolojik mi?

Problem kaynağınız ne olursa olsun ilk yapmanız gereken, güvenebileceğiniz bir kadın doğum doktoruna gitmeniz bu çok önemli ilk adımda yanlış yaklaşımla, yanlış sonuçlarla size maddi ve manevi kayıplar olarak evliliğinize olumsuz bir şekilde yansıyacak şekilde geri döner.

Vajinismusta ağrılı cinsel ilişki, kızlık zarının kalınlığı, anatomik problemi % 10 denmesine rağmen kesinlikle daha da azdır. Klinik deneyim ve istatiklerimize göre bu oran %2-3 civarındadır. Gerçekten de kızlık zarınızda ya da anatomik bir engel oldukça nadirdir. Ama problemin değerlendirilmesi ve çözümü aşamasında en önemli ve ilk adım güvenilir, tecrübeli bir jinekolog- kadın doğum uzmanı tarafından yapılacak muayenedir.

Kadın doğum doktorlarının bu nazik konu ile gelen hastalara daha fazla yardımcı olmaları gerekmektedir.

Bu vajinismus ağrılı cinsel ilişki problemi ile geldiğini belirten hasta normal jinekolojik muayene yapılan hastalardan çok daha hassas ve korkak, çekinik bir durumdadır ve size genelde çok kötü bir ruh durumunda gelirler. Bu yüzden yapacağınız değerlendirmeyi bunları göz önünde bulundurarak yapmanız vajinismus belirtisi olan hastanın daha sonraki jinekolojik değerlendirmeye bakışını etkileyecek çok önemli bir ayrıntıdır.

Genelde yapılan iyi niyetli yaklaşımlar, ya da hatalı değerlendirmeler sonucu kızlık problemi olmadığı halde gereksiz hymenoplasti kızlık alınma operasyonu, kişinin problemini çözmediği gibi vajinismus problemine ise gereksiz bir yük getirir, maddi ve manevi kayıplara yol açar. Kişi zamanını kaybeder, moralini kaybeder, korku ve endişenin derinliği artar, daha da eksik ve aciz hisseder, bu moral kaybı kişinin özgüvenini iyice düşürür.

Genelde bu aşamada boşanmayı bile düşünürler. Klinik deneyimlerimizde zaten usulüne uygun ve doğru cerrahi girişimle, kişideki gerçek neden buysa, bu işlemden sonra bu sorun kolaylıkla aşılmaktadır.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

http://www.vajinismusklinik.com