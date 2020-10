İlk gece sendromu, ağrı ve kanama olur mu?

Kadın doğum uzmanı olarak sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de "İlk gece ilişkiye girildiğinde ağrı veya kanama olur mu?"



Kadınlar ilk cinsel beraberliklerini yaşayacakları an, daha önce çevrelerinden edindikleri bir takım yanlış duyumlara bağlı, ilk gece ilişkiyle ilgili tedirgin ve kaygılı olabilmektedir. Öncelikle ilk gece ilişkiye girerken mutlaka kanamanın ve ağrının olacağını düşünmesi ve bunun şiddetiyle ilgili endişeleri vardır.



Aslın da normal de kişi arzuladığıi biriyle iken, yeterli ön sevişme ve uyarılmaya bağlı olarak vajinanın yeterli ıslanmasıyla, eşiyle hiçbir sorun yaşamadan ve ağrı duymadan kolay bir şekilde birlikte olur.



İlk cinsel ilişkiye girme anında, kanamayla ilgili duyulan endişe panik gereksizdir. Çünkü kızlık zarının özelliğinde(damarı ve siniri olmayan bir dokudur)



Peki niye oluyor?



Kadının etrafından duyduğu çok kanamasının olacağı, kanaması nedeniyle hastaneye götürüleceği gibi duyumlarla kadınlar kaygı hissederek ilk gece korkularına yenik düşerler ve iişkiye hatalı başlarlar yeterli ıslanma ve hazırlık olmaz tedirginliklede bacaklarını kapatabilir buda yaşanan sıkıntılara yol açar. Oysa normal ortam ve şartlarda yeterli uyarılmayla birlikte kadının vajinal yapısı, ilişkiye hazır hale gelir. Sıkıntı yaratan durum ise yeterli ıslanmanın olmaması ve kuru olması, ilişkinin kalitesini etkileyerek ağrılara neden olur.



Kuru bir vajen yeterli uyarıyı alamayan bir kadın cinsel ilişki esnasında ağrı hisseder, bu ağrının sonucu da bacaklarını kapar, kasılır ve daha büyük bir sıkıntının olacağını hissederek endişeye kapılıp eşini iter. Eğer bu sırada eşin ilişki için zorlamasına bağlı olarak dokuda yırtılmalar ve kanamalar oluşabilir. O yüzden unutulmamalıdır ki yeterli uyarılmayı ve ıslanmayı sağlamış bir kadın, partneriyle ilk defa ilişkiye girerken hiçbir ağrı çekmez, kanaması olmayabilir, olsa da fark edilmeye bilir veya çok az olur. İlk gece ile ilgili yoğun kanamalar usulüne uygun olmayan ilişkiye girme durumlarında oluşmaktadır. O yüzden de kendini kasarak ve endişelenerek, korkularak ilişkiyle ilgili problem yaşayacağını düşünerek ilişkiye girildiğinde yeterli ıslanma olmaz dolayısıyla ağrılı ilişki yaşanır. İlk gece korkularının devam etmesi sizi vajinismusa taşır.



Vajinismusu yaşyan kadınlar geçen süre içinde vajinalarıyla ve kızlık zarlarıyla ilgili endişe duyarlar. Kısmen de kızlık zarıyla ilgili anatomik nedenli vajinismus görülebilir. Kızlık zarının kalın ve esnek olmaması yada kızlık zarının septalı olması, ilk cinsel ilişki esnasında problem çıkartır. Bu nedenle kişinin ruhen olarak rahatlaması ve gerçekten anatomik nedenli bir vajinismusla karşı karşıya kalınıp kalınmadığını anlamak için jinekolojik muayene, sizin vajinismusu ve ilk gece korkularınızı yenmeniz açısından oldukça önemlidir. Bunun yanında vajinam çok dar veya küçük diye düşünen kişi tamamen yanlış bir kurgu yapmaktadır.Unutmayınız ki o dar diye düşündüğünüz bölgeden bebekler doğmaktadir.Esnekliği müsaade etmektedir o yüzden de dar bir vajenim var diye düşünmek doğru bir yaklaşım değildir.



Vajinismus şikayeti ile başvuran danışmanlarımızın düşüncelerinide size bir fikir vermesi amacıyla paylaşıyoruz



Sümeyye Hanım - Bankacı / İstanbul - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



6 Aylık evliyim.Eşimle beraber olma noktasına geldiğimizde kendimi inanılmaz derecede kasıyorum. Buda birlikteliği imkansız hale getiriyor. Oanda eşimin penisinin büyüklüğü ve benim vajinamın küçüklüğü düşüncesi,kasılmalarımdaki birinci evre.Bu birinci evre dolayısıyla acı çekeceğim düşünceside ikinci evreyi oluşturuyor.Böylece eşim bana yaklaştığı anda onu itmeye,kendimi de geri çekmeye başlıyorum.Acıyacak önyargısı ile yaklaştığımdan olmalı ki,gerçekten acı çekiyorum.Birlikteliğin devam etmesine izin veremiyorum.Buda beni kahrediyor.Hayatımın en güzel günlerinin berbat olmasını istemediğim için buradayım.llah izin verirse vajinismusu halledeceğimi düşünüyorum.



Eda Hanım - Mimar / İstanbul - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



Evlenmeden önce var olan canım acıyacak kitlenme olacak korkusu

Aşamayacağım duruma geldiğimde vajinismusla baş etmeye karar verdim.Kendimce denediğim hiçbir şey beni bu korkudan alıkoyamadı. Aslında çok doğal bir şey olduğunun ve nerdeyse herkesin hiçbir şey yok hiç can yakmıyor söylemesine rağmen sanki öldürecek bir acıyla karşılaşma ihtimalı psikolojimi ileri derecede etkiledi.Çözmek için buradayım.



Hande Hanım - Öğretmen / İstanbul - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



Aslında gayet doğal olduğunu kendime defalarca söylesem, tamam artık yapabilirim dediğim noktada bile sürekli karşılaştığım duygular; canımın çok yanacağı,parçalanma hissi,çok kan geleceği,bunun beraberinde aşırı panik heyecan, kalp çarpıntısı, tüm vücudumda kasılma ağlama krizi, büyük üzüntü, hiç başaramayacağımı düşünme v.s.



Melek Hanım - Kuaför / İzmir - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



Nasıl başlasam bilemiyorum, vajinismusu dolaylı olarak okuyor ve biliyordum aslında başıma geleceğini de biraz da olsa hissediyordum.Çünkü küçükken cinsel ilişkinin kadın vajinasına büyük bir şey girerek(penis) olduğunu öğrendiğimde şok olmuştum. İlişkiye girmenin mümkün olmayacağını düşündüm. Halada biraz öyle hissediyorum.Eşimle sevgiliyken çok güzel bir cinsel hayatımız vardı(ilişkiye girmeden) fakat evlenip artık bu aşamaya geleceğimizi düşünmek ve farkına varmak beni ve cinselliğimizi etkiledi.İlişkimiz zedelenmedi,büyük problemler yaşamadık fakat evlilikten beklenen bir cinsel yaşamımızın olmadığını bilmek üzücü.Çok fazla deneme yapmadık çünkü ben o aşamaya bile yaklaşmak istemedim hep sonra sonra..Bir şeyin içime gireceği hissi beni rahatsız ediyor ve orda öyle bir boşluk yokmuş gibi hissediyorum,olsa bile çok dar bir yerden sonra o darlıkta acı verecekmiş gibi geliyor.İçimi doldurma hissini,düşüncesini rahatsız edici buluyorum. Bir ara denediğimizde ittirdiğim halde sanki vajina yokmuş hissimi doğrularcasına giremedi bu beni korkuttu.Ayrıca denerken asla aşağıya yatıp bacaklarımı açamıyoruz,titremeye başlıyorum.Eğer ben yukardaysam(kontrol bendeyse)deneme çalışması yapabiliyorum.İnşallah buraya gelenler gibi bende bu durumu aşarım.



Hilal Hanım - Ev hanımı / Bursa - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



İlişki esnasında hissettiklerimi tarif etmek benim için zor. Çünkü bunları sesli olarak bile kendime söyleyemem sanki. Şuan bile gerildim. Şuan doğal olmayan bir şeymiş gibi hissediyorum. İçime girecek olan şey canımı yakmasının yanında tırnağımla etim arasına bıçak girmesiyle aynı hissi yaşatacak gibi.Hep gibi diyorum.Çünkü hiç o kadar yaklaşmadık o ana. Herkesin yaşadığı, her gün yaşadığı ve çok zevkli olan bir şeyin benim için bu kadar zor ve olağan dışı olması cidden tarifi zor. Ama buradayım ve her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Çünkü bunu çok istiyorum.



Özge Hanım - Hemşire / Sakarya - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



İlişki yaşamadan önce vajinismus hastalığını en yakın akrabalarımdan duymuştum.Fakat bende vajinismusu yaşıyacağımı tahmin bile etmemiştim.İlk gecemizde kasılma oldu fakat ben stresten dolayı olmadı diye düşünmüştüm.Fakat daha sonradan ilişki denemelerimiz oldu ama yine olmadı.Kasılmalar dahada çok arttı ve zorla yapmaya çalıştık fakat yüksek ağrılar ve 2,3 gün az miktarda leke şeklinde kanamalar oldu.Çünkü ilişkiye girmektense ölmeyi tercih ediyordum okadar zor ve korkuluydu benim için.Doktora gittim genital muayene olmak istedim belki yara vardır o yüzden olmuyor ,yüksek derecede ağrı oluyor diye fakat doktor hanım alttan muayene edemedi dokunduğu anda sıçramalar oluyordu.Bu yüzden muayene başarısızlıkla sonuçlandı.Evlendikten sonra internetten ilişki sırasında neden ağrı oluyor derken vajinismus olduğumu öğrendim.Sevindim çünkü tedavisi olduğunu öğrenmiş oldum.Eşim başkalarının sözü dinleyerek beni psikoloğa götürdü, tedavide bana parmak egzersizi verdi,fakat yine başarısız oldum.Bunu çözüp bende diğer insanlar gibi sağlıklı ilişki yaşamak istiyorum.



Şebnem Hanım - Mühendis / Tekirdağ - İlk Gece Korkularıyla ilgili yorumları



Vajinismus tanışalı 22 ay oldu.İlk aşamalarda eşimle birlikte olma fikri bile benim gerilememe neden oluyordu.Çıplaklık rahatsız ediyordu,bacaklarımı sımsıkı kapatıp eşimi itiyordum.Sonra,birkaç ay geçtikten sonra en azından çıplaklığa alışabildim.Cinsel anlamda birleşmeyi nerdeyse 6-8 ay sonra denedik,fakat maalesef daha denemenin başındayken bile kasıldım,bacaklarımın iç kısımlarının bile kasıldığını hissediyordum.Bu aşamayı geçmek biraz zaman aldı.Yavaş alıştığım ama yol aldığımı düşündüğüm için bu sorunu erteledim.Fakat hazır hissettiğimi zannettiğimde bile yaşadığım korku,gerginlik çok yüksek aşamadaydı.Çok acıyacağını ister istemez aklımdan çıkaramıyorum.Cinsel birleşme aşamasında çok büyük bir baskı,acı hissediyorum.Bunun bir sorun olduğunu kabullendikten sonra da güvenilir,iyi bir uzman arayışına girdim.Çünkü bu benim için çok hassas bir konuydu ve herhangi bir doktor olamazdı.Dr.Saygın Beyi internette bulduktan ve bu sorunu yaşayanların paylaştıklarını okuduktan sonra hiçbir zaman kaybetmeden randevu aldım.Şuanda ilk seansıma da girmek üzereyim.Umarım her şey iyi olacak.



İlk gece korkularınız yüzünden evliliğinizin seyircisi olmayın



Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu



Vajinismus ile ilgili görüşleri bize yazabilirsiniz



Kaynak: www.vajinismusklinik.com