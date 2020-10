Neden Vajinismus Oldum?

İlişkiye girme hakkında çok sayıda yanlış veya eksik bilgileriniz olabilir. Bu durum ilişkiye girmenize engelleyebilir. Yanlış kurgu ve düşünce içinde ilişkiye girmek de, problemli cinsel ilişki deneyimlerine neden olup, sizi ilişkiye girme konusunda tedirgin eder. Her ilişki denemenizde aynı süreç tekrarladıkça da bu sizi ilişkiden soğutabilir.



1. Cinsel ilişkide kadının canı çok yanar, acı duyar



Halbuki ilişkiye girmek keyif verici bir olaydır ve vücut endorfin yani mutluluk hormonu salgılar. Normal bir ilişkide ağrı, acı olmaz ve çoğu kadın tam olarak ilişkiye girdiğini anlamayabilir bile.



İlk gece ilişkiye girmekle ilgili çevrenizden, ilk gece ilişkisinin zor, ağrılı, cinsel ilişkiye girme anında yırtılma sesi duyulduğu anlatılabilir. Bu duyumlar yanlış ve hatalı ilişkiye giren çiftlerin, olumsuz tecrübelerinin yansıması, ve abartılmasıdır.



Size ilk gece korkularınızı yenmeniz için; kas gevşetici, sakinleştirici ilaçlar veya alkol almanız önerilebilir. Hatta "kızlık zarının alınması gerekiyor" denilebilir. Vajinismusu yenmeniz için yukarıda önerilen yöntemlerin hepsi size zaman ve moral kaybı olarak geri döner. Bu önerileri uygulayarak ilişkiye giremeyen insanlar, zamanla eşini çok sevmesine rağmen, eşinden vajinismus yüzünden boşanmayı dahi düşünebilir. O yüzden lütfen vajinismusu görmezden gelmeyin, zamanla düzelir diye ertelemeyin. Hayatınızın ve evliliğinizin seyircisi değil, yöneticisi olun.



Bir fikir vermesi için vajinismusu yaşamış kadınların deneyimleri



3 yıl önce vajinismusu yenen çiftin şu anki düşünceleri



Öğretmen Bilge Hanım: "İlişkiye girme düşüncesi, öleceğim düşüncesiyle aynıydı. Şu an da gülüyorum bu saçma düşünceye..."



Biyoloji Öğretmeni Nil Hanım'ın vajinismus tedavisi hakkındaki yorumları



Temelinde ilk gece korkusuyla birde erkeklere karşı koruma iç güdüsü gelişti. Özümde zaten çok pimpirikli biriyim. Canım çok tatlıdır. Kulaktan dolma yanlış bilgilerle bugüne geldim. Evlenen arkadaşlarımı dinledim. Bunun çok acı verici, iğrenç bir şey olduğunu söylediler. Kanamanın olduğunu, hatta bazen kasılmadan dolayı çiftlerin yatakta kilitli kaldıklarını. Buna benzer daha bir sürü şeyler Evliliğimin ilk zamanlarında gebe kalmak istemiyordum. Gebe kalma korkusu da beni oldukça germişti.



Oysa vajinismus tedavisinden sonra ilk seansa girmeden önce mektupta yazdıklarım aklıma geliyor da şuan yazarken kendime gülüyorum. Ne kadar yanlış bilgilerim, korkularım varmış İlk gece ağrı, acı, yanma, aşırı kanama, kitlenme gibi inanın bana herkesin olduğu gibi benimde canım çok kıymetlidir. Bu korkular beni iyice gerip vajinismus hastası yaptı. Vajinismusu yendikten sonra anladım ki acıma, yanma, kilitlenme ve benim için en korkutucu kanamada yok Eşime diyorum ki, hadi olmadı mı daha. Eşim ise çoktan olduğunu söyledi "Bu muymuş vajinismus" dedim ve çok mutluyum?



Neden, niye niçin ilk gece ilişkiye girmekten korkarız ki?



İlişkiye girmekle ilgili yanlış düşünce kalıplarına, biyoloji öğretmeni olsanızda sahip olabilirsiniz. Doğru tedavi yaklaşımları ile ilişkiye girmeyi başardıktan sonra eşinize hadi olmadımı diye sorarken, eşiniz ise çoktan ilişkiye girmiş olduğunuzu söylerken, siz kendinizi "Bu muymuş?" diye sorgularsınız.



Vajinam çok dar / eşimin penisi büyük



"İlişkiye girmek imkânsız oysa penisin görüntüsü anatomisi size fazla büyük gibi gelmesi sizin vajinismus için bir nedeniniz gibi görülebilse de, vajinismusun penisin iriliği ile bir ilişkisi yoktur. Unutmayın ki ayrıca erkekte sertleşmemiş bir penis hiçbir zaman vajinaya giremez doğaya aykırı bir durumdur. Vajinismusta sizin elinizde olmadan kasılmanız kendinizi kenetlemeniz sonucu penisin vajene girmesine olanak olmaz. Yetişkin bir kadın vajeninden rahatlıkla 3500 gr bebek doğurabilir esnemesi genişlemesi elastikiyeti çok rahat olmakta ve fazla olmakta hatta o yüzden de vajinanın daraltma ameliyatları talep etmektedirler. O yüzden de, vajina tamamen sertleşmiş ve kalınlaşmış bir penisin girebileceği yapıdadır.



Avukat Sema Hanım'ın vajinismus ile ilgili düşünceleri



Vajinismus olmam için hiçbir nedenim yoktu. Çocukken bana cinsellik konusunda abuk sabuk öğütler veren baskıcı bir ailemde yoktu. Cahil bir insan değildim. Hele küçük kızların bile cinsel ilişki yaşadığı bu dönemde, bu işi beceremeyecek kadar beceriksiz hiç değildim. Tabiki bende fiziki bir problem olduğunu düğündüm. Evet evet kesinlikle benim vajinam normalden çok küçüktü yada eşimin penisi çok büyüktü. Diğer ihtimale inanmak istemedim.



İlişkiye girmeyi ertelemeyip devamlı denersek vajinismustan kurtulabiliriz



Oysa ilişkiye girmekle ilgili yanlış doğru ve eksik bilgilerinizi düzeltmeden, ilişki denemelerinizde cinsel birleşmeye devam etmek, zorlamak vajinismusu düzeltmez ve yaşamış olduğunuz tablonun tekrarlaması da sizi ilişkiye giremeyeceğiniz yönünde sizin bir eksiğiniz veya anatomik olarak bir anormalliğiniz olduğuna inandırabilir. Erkek olarak eşinizi ilişkiye zorlamanın da kendi başınıza vajinismusu yenmenin bir faydası olmaz daha da ilişkiye girmekten ürkütebilir. Vajinismusla ilgili korkularına yeni korkular katabilir.



Gülşen Hanım'ın vajinismus ve vajinismus tedavisi ile ilgili yorumları



Vajinismus hastalığı nedeniyle çok severek evlenen çift, bazı şeylerin eksikliğini hissediyordu. Evlilikleri vajinismus nedeniyle anlamını yitirmiş görüyorlardı. Bebek sahibi olmak, onlar için hayaldi. Oysa şimdi hayallerine kavuştular. Kliniğimize geldiklerinde, vajinismus nedeniyle evliliklerini sorguluyorlardı.



Özel afrodizyak hap cinsel arzuyu artırıcı ilaçlar vitaminler almak, gevşemek için kas gevşeticiler almak hacı hocaya gitmek alkol almak seks filmleri izlemek dinlemek gibi şeyler vajinismusu tedavi etmeye yardımcı olur.



Oysa bütün yukarıdaki unsurlar vajinismusu kendi başlarına tedavi edemez.



Vajinismus tedavisi istanbul - Havva Öğretmen vajinismus ve vajinismus tedavisi ile ilgili yorumları

3 yıldır vajinismus yüzünden denemediğim yöntem kalmadı. Artık umudu kesip, kendimi bu şekilde kabul etmeye başlamıştım. Meğer hep yanlış tedavi yöntemleri denemişim. Doğru bildiğim yanlışlara yenilerini eklemişim.



Vajinismus kendiliğinden geçer



Bir çok vajinismus tedavi merkezi, vajinismusilişkiye girememe korkusu kendi kendine düzelmez mutlaka vajinismus tedavisi alın desede, kişi kendi kendine vajinismusu yenebilirim ? diye düşünür ve yenebilir de. Ama ama istek ve çabalarınıza rağmen vajinismusu yenemiyorsanız da vajinismusla yaşamak yerine mutlaka vajinismus için destek almak önemli. Vajinismusla geçireceğiniz süre sizden eşinizden evliliğinizden götürmekte o yüzden de tedaviye ne kadar çabuk başlanırsa da sağlıklı cinsel ilişki hayatınızda o kadar erken başlamış olur. Vajinismusla yaşayıp üzülmeyin vajinismusu kendi başınıza yenemiyorsanız da uygun bir vajinismus tedavisi ile vajinismus sizi üzmeden ilişkiye girememe probleminizi yenin, vajinismusunuzla yüzleşin. Çünkü vajinismusla beklemek, sizi eşinizden ayırabilir, vajinismus yüzünden boşanabilirsiniz. Tıpkı aşağıdaki gerçek bir vajinismus öyküsü gibi...



Vajinismus Tedavisi Amerika - Merlin'in vajinismus hakkında yorumları



Vajinismus sorununu uzun inkar aşamasından sonra kabullendim. Kocamdan ayrıldım ve daha sonra aşık oldum. Vajinismusu çözmeye itecek bir aşktı. Sevişmenin başlangıcında herşey iyidi, güzeldi ama o duvar yokmu o duvar, oraya geldik mi duruyordu olay. Sebebini bir türlü anlayamıyordum. Ben koskoca eğitimli, özgür kadın neden ilişkiye giremiyordum ki. Baskıcı bir ailem yoktu, tecavüze de uğramamıştım, tecrit değildim, neydi peki sorun... Evet vajinismus sorunumu çözdüm. Newyork'a geldiğimde sevgilimle ilişkiye girebildim. Önemli olan düşünmemek, hesaplamamak. Tutku ve doğa hallediyor kendiliğinden. Aktif bir seks hayatım olduğuna hala inanamıyorum gibi komik cümleler kuruyorum.



Vajinismusu olan ilişkiye giremeyen kadınlar cinselliğe soğuk bakarlar



Oysa vajinismus hastalığı olan kadınların büyük bir kısmı cinsel ilişkiye girmekle ilgili isteklidir fakat cinsel birleşmeyi tam olarak gerçekleştirememek zamanla cinsel isteksizlik cinsel soğuma yapar. Zamanla cinsellikten kaçmak için türlü bahaneler üretebilir hale gelebilmektedir.



8 aylık evli çift vajinismus hastalığı nedeniyle sorun yaşıyorlardı. Ayrılmayı düşünüyordu, içlerinde giderek zayıflayan evlilikleri ve vajinismus nedeniyle tedavi olamayacağını düşünüyordu. Evliliğinin başlarında vajinismus olduğunu kabul etmiyordu. Daha önce ilk gece korkuları yoktu. Vajinismus yüzünden evlilikleri, ayrılmaya gidecekken şuanda çok mutlular.



İlişkiye girememe korkusu, vajinismusun tedavisi yoktur



Vajinismusu kendi başınıza yenmek durumunda ilişkiye girme korkunuzu yenemiyorsanız size uygun tecrübeli merkezlerden vajinismus tedavisi alıp çok kısa surelerde vajinismusu yenersiniz.



Vajinismus Tedavisi Danimarka - Sibel hanımın vajinismusla ilgili düşünceleri



Vajinismus yüzünden öyle bir duruma geliyor ki insan, ben gerçekten iyileşemez miyim? Diğer kadınlardan gerçekten hem fiziksel hem ruhsal olarak farklıyım galiba. Eşim acaba benim için doğru insan mı diye düşünüp duruyorsun ve aslında bilinç altında kendine zarar verip pasifleşiyorsun. Uygun bir vajinismus tedavisinden sonra, ben niye bu kadar senedi bu eziyeti vajinismusu çektim. Bu muydu dedim.



Vajinismusu yenmek çok uzun süre gerektirir



Oysa size uygun anlaşılır ve tatmin edici bir tedavi ile vajinismustan çok kısa sureler içinde 3-4 kere 2-5 gün içinde kurtulabilirsiniz.



Vajinismus Tedavisi Hollanda- Selda hanımın vajinismus tedavisi ile ilgili görüşleri



2 senedir yaşadığım ülke Holanda'da vajinismus tedavisi aldım, hiçbir ilerleme olmadı. Zaman geçtikçe daha fazla yıkılıyordum, artık pes etmiştim. İyileşeceğimi ümit bile edemiyordum. Vajinismus yüzünden ağır bir depresyondaydım. Uygun bir vajinismus tedavisinden sonra senelerce çektiğim vajinismusu 4 günde yenmiştim.



Vajinismusu olan bütün kadınlar daha önce cinsel tacize uğramış kadınlardır



Oysa ilişkiye girememe korkunuzun vajinismusun kişiyle ilgili duygusal ve veya anatomik nedenleri vardır. Vajinismus yaşayan kadınların bazılarıma hiçbir neden bulamaz bir anlam veremez hatta vajinismusu kendilerine yakıştırmaz kabul etmeyebilir. Sonuçta herkesin vajinismusla ilgili kendine has nedenleri olabildiği gibi vajinismus için bir nedeni de olmayabilir.

Vajinismus Tedavisi İstanbul - Editör Esin hanımın vajinismus vajinismus tedavisi ile ilgili görüşleri

Eşininin hayalini yıllarca kurmuş bir kadın olarak vajinismusu kendime asla yakıştıramadım. İlişkiye girememe sorunumu kabullenmem aylarımı aldı. 10 ay vajinismus yüzünden ağladım. Vajinismusu yendikten sonra eşimle okadar mutluyuz ki...



Kızlık zarı alınması operasyonu hymenoktomi vajinismus ilişkiye girememe korkumu sonlandıracaktır.



Oysa ki bu durum cok nadirdir. Vajinismus hastalığı yaşayan kadınların yüzde 10 dense de yüzde 3?5 gibisinde anatomik nedene bağlı vajinismus söz konusudur o yüzden de çoğu vajinismus vakası gereksiz ve nedensiz özensiz kızlık zarı ameliyatı olmaktadır. Gereksiz zaman ve para moral kaybına neden olmaktadır. Mutlaka vajinismus probleminizde jinekolojik kızlık zar muayenenizi yaptırın kızlık zarıyla ilgili tecrübesiz değerlenmelerde sizi sıkıntıya sokabilir o yüzden de tedavi almanıza rağmen vajinismus yenemiyorsanız da 2. hatta 3. tecrübeli yerlerden görüş ve öneri almayı göz ardı etmeyiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Avukat Buse hanımın vajinismusla ilgili yorumları



İlk gece korkularını yaşadığıma inanamıyordum. Bir çok kadının rahatlıkla yaptığını şeyleri ben yapamıyordum. Eşim sabırlıydı ve bir süre sorun yokmuş gibi davranıyordu ama zamanla eşiminde cinsel anlamda benden uzaklaştığını gördükçe üzüntüm daha da artıyordu. sonunda eşime haksızlık ettiğimi düşünüp ondan ayrılmak istediğimi söyledim. zaten eşimde artık vajinismus hastalığımı çözemeyeceğimi söylüyordu... Ben sorunumun fiziksel olduğunu düşünmeye başladığım için, kızlık zarımın alınması konusunda bir operasyon geçirdim. Şimdi düşünüyorum da ne kadar gereksiz ve saçma bir şey yapmışım. İşin kötüsü buna gerek olmaksızın sorunun çözülmesi gerektiğini biliyorsunuz ama hakikaten ozaman size teklif edilen herşeye umut bağlıyor ve kabul ediyorsunuz. Oysa vajinismusu yendikten sonra bana çok uzak gelen bebek hayalleri kuruyoruz. Eşimle yeni evlendiğimizi hissettiğimiz için alyanslarımızı dahi değiştirdik.



Vajinismus tedavisinde mutlaka eş partner zorunluluğu vardır



Oysa çok mantıklı bir yaklaşım değil çünkü vajinismus probleminizi eşiniz erkek arkadaşınız anlamayıp kabul etmeyebilir. Ya da sizin yanınızda olmak istese de işinden veya özel nedenlerinden dolayı yanınızda olamayabilir veya boşanma eşiğinizde olabilirsiniz ki birçok hastanız İstanbul vajinismus tedavi merkezimize bu durumda gelip vajinismusu tedavilerini alıp vajinismusu yenip yuvalarını beraberliklerini kurtarmışlardır. Ayrıca vajinismus yüzünden eşinizden boşanmış erkek arkadaşınızdan ayrılmış olabilirsiniz yeni bir ilişkiye hazır olamadığınız ve aynı sureci yaşayacağınız içinde ilişkiye başlamaktan kaçabilirsiniz. Bu durumları yaşamamak için vajinismus tedavisine tek gelebilirsiniz



Vajinismus tedavisi malatya Esra hanımın vajinismus ve vajinismus tedavisi ile ilgili yorumları



Vajinismus hastalığı nedeniyle 14 ay boyunca giderek artan problemlerle uğraşıyorlardı. Evlilik ilişkisi zamanla yerini başka şeylere bırakıyordu. Karıkocalık ilişkilerini yaşamayıp, sohbetleri bitmişti. Vajinismus hastalığı sadece cinsel yaşantısını değil sosyal hayatını da kötü etkiliyordu. Eşiyle ilişkiside ayrılma noktasına gelmiş ve kendine son bir kez şans vermişti. Vajinismus tedavisinden sonra anladım ki vajinismusla yaşamak çok zor. Oysa bu hastalığı yenmek çok kolay...



Eşim yok partnerim yok vajinismus tedavisi olmaz ayrıca vajinismus yüzünden eşinizden boşanmış erkek arkadaşınızdan ayrılmış olabilirsiniz yeni bir ilişkiye hazır olamadığınız ve aynı sureci yaşayacağınız içinde ilişkiye başlamaktan kaçabilirsiniz.

Bu durumları tekrar yaşamamak için vajinismus tedavisine tek gelebilirsiniz. Almış olacağınız vajinismus tedavisi, sizi olası bir birlikteliğinizde, sorunsuz ilişkiye girmeye hazırlayacaktır. Yanlış doğrularınız ve davranışlarınız nedeniyle yaşamış olduğunuz olumsuz ilişkiye girme deneyimleriniz yerine doğru, bilinçli, korkusuz ve rahat ilişkiye girmeye hazır olarak cinsellik hayatınıza yeni bir beyaz sayfa açabilirsiniz.



İstanbul - Yönetici Bekar Emine hanımın vajinismus tedavisi ile ilgili yorumları



34 yaşındayım ve bekarım. Ne kadar mevkii sahibi olsamda, ikili ilişkilerde vajinismusun hastalığının vermiş olduğu öfke nöbetlerinden dolayı başarısız oluyordum. Bastırılmış duygular, örf ananelerle yetiştiğimden, kendimi fiziksel ve ruhsal olarak eğitilmeden, tanıtılmadan büyütülmüştüm. İlişkiye girmekle ilgili hep bir endişe ve tedirginlik, kulaktan kulağa aktarılan eksik ve yanlış bilgiler. Cinselliği henüz yaşayamadan, tam olarak bilmeden, aşırı acıyla korkulacak bir duyguymuş gibi anlatılması ilişkiye girmeyi imkansız kılıyordu. Ön sevişme ne kadar arzulu ve tutkulu da olsa tam bir cinsel ilişki sağlanamıyordu. İlişki sırasında kasılmalar titremeler, ağlama krizleri....



Vajinismuslu hasta gebe kalamaz



Oysa çok küçük bir ihtimalde olsa dışa boşalan spermler vajina içine kaçabilir kişi mucizevî bir şekilde gebe kalabilir. Annede olabilir.



Muayene olabiliyorum hatta normal doğum bile yaptım ama ilişkiye giremiyorum o yüzden vajinismus değilim



Oysa nadirde olsa bu durumda olan kişiler bulunmakta ve istediği halde eşiyle ilişkiye girememektedir ki biz bu duruma vajinismus demekteyiz.



Eşimde sertleşme sorunu var ilişkiye giremiyoruz, bende sorun var deniyor



Çok nadir olarak erkekte sertleşme ereksiyon problemi nedeniyle ilişkiye girilememekte ve erkek kadını suçlayabilmektedir. Genelde bu çiftler birçok yere gitmemde tedaviler almakta sorunları devam etmektedir problemi yanlış değerlendirerek boşa zaman ve para kaybetmekte bu süreçte kadın hazır olsa da ilişkiye girilememekte sonunda problem ya görünmezden gelinir yâda boşanma aşamasında durum netleşir. Nadir de olsa bu tarz vakalarla da kliniğimize gelen hastalarımız mevcut.



