Vajinismus anatomik nedenli de olabilir!

Cinsel ilişkiye girmek isteyip de girememe sorunu yaşıyorsanız, ilişki anında acınız oluyor ve sonrasında da kendinizi kitliyor veya canınız yanmadan kendinizi kapatıp, acı duyacağınızı düşünerek erkeği itiyor ve cinsel ilişkiye giremiyorsanız vajinismus hastalığı ile tanışmışsınızdır.

Bu durum da soru işaretleri oluşur. "problem ne?" Vajinanın anatomik bir sorunu nedeniyle mi veya psikolojik bir sebep mi?

Problem ne olursa olsun, önce bir jinekologa başvurmanızdır. Çünkü yanlış tanı, sizi yanlış tedavilere ve sonuçlarla götürür. Maddi ve manevi kayıplar olarak ilişkinizi mutlaka etkiler.

Vajinismusta ağrılı cinsel ilişki, kızlık zarının kalınlığına bağlı olarak ilişkiye girme derecesini engelleyecek şekilde olma durumudur yani; anatomik nedenli %10 denmesine rağmen klinik deneyiminize bağlı olarak kesinlikle daha da düşük bir oranda % 5 gibidir.

Sonuçta kızlık zarınız da ya da vajen yapınıza bağlı anatomik bir engelle karşılaşma olasılığı oldukça düşüktür. Ama sorununuzun değerlendirilmesi ve çözümü için ilk adım bir kadın doğum uzmanı tarafından yapılacak jinekolojik muayenedir.

Genellikle iyi niyetli yaklaşımlar, ya da yanlış değerlendirmeler sonucu kızlık zarı ile ilgili anatomik bir neden olmadığı halde kişiyi psikolojik olarak rahatlatacağını düşünerek gereksiz yere kızlık zarı alınma operasyonu yapılır. Bu durum kadının vajinismusla ilgili hastalığını çözmediği gibi, bu probleme maddi ve manevi yük getirir. Kişi zaman ve moral kaybeder, ilişkiye girmekle ilgili korku ve endişesinin derinliği artar, bu moral kaybı kadının özgüvenini olumsuz etkiler.

Kızlık zarı ile ilgili vajinismus hastalarımızın bir kısmının tecrübelerini size fikir vermesi amaçlı paylaşıyoruz.

Vajinismus Hastası Ayşe Hanımın Tecrübeleri

Ben 6 aylık evliyim. 6 yıllık birliktelik üzerine eşimle severek evlendim. Rahatsızlığımın farkındaydım ama okumuş mühendis olmuş biri olarak bu problemi yasayan tüm arkadaşlarım gibi kendime yakıştıramadım. Balayımın 3. gününde vajinismus olduğumu kabul ettim ve tedavi için internetten araştırmaya başladım. Bunun psikolojik olduğunu ve bir cinsel terapist ile asabileceğime inanarak. 6 ay boyunca tedavi gördüm. Gerek maddi, gerekse manevi olarak esimle bozguna uğradık. Problemin gerçekten beynimizde olduğu doğruydu ama bu çözümün sadece psikolojik olmadığını artık çok netti. Esim artık didardan yârdim ile çözülemeyeceğini akısına bırakmamız gerektiği soyluyordu. Tamamen inancını yitirmişti. Bürgün, bunu çözen bir suru kadın varken ben mahkum olmayacağım dedim. Araştırmaya başladım ve internette Kayra Bera ile karşılaştım.

Daha önceki jinekolojik muayenelerimden krizlik zarımın kalın olduğunu ve ameliyat olmam gerektiğini öğrendim ve bu operasyonu reddettim. Evet ameliyatta benim için kısmi çözüm olabilirdi ama kesin çözümüm bu değildi buncuda bildiğim için tercih etmedim. Şuan diyorum ki iyi ki reddetmişim. Gerçekten tüm kara bulutlarım dağıldı. Toplam 5 seansta bu illetten kurtuldum hemze operasyona ihtiyacım kalmadan. Sadece ilk seansta tüm bakisi acım değişmişti. Yapabileceğime olan inancım artık tamdı. 2-3-4-5. seansın bitmesi ile sonuca yaklaşmaktaki heyecanım giderek artıyordu. Esimle paylaştığımda pek inancı yoktu. Âmâ o da hâkliydi çok kez ona umut verip hayal kırıklığına uğratmıştım. Ama bu sefer farklıydı. Sonucu görünce zaten kendisinde inanacaktı bana. Seans bittikten birkaç gün sonra Saygın Bey'i aradım. Deneyebileceğimizi söyledi. Esimle ilişkiyi denedik ve ikimizde gerçekleştiğine inanamadık . Acı yoktu! Kan yoktu! her şey kolay ve basitti.

Artık Mutluydum !

Eskiden esimden köse bucak kaçar. Devamlı bana kızgın olduğunu düşünür. Kendimi berbat hissederdim. Ama şuan kendimle de esilmede baritim. :) Evliliğim değil sadece hayatim kurtuldu. İçimde birerlerde eksik olan özgüvenim yerine geldi. Ben evliliğime o gün başladım. Tüm kotu günler artık geri kaldı. :)

Vajinismus Tedavisi Avusturya - Habibe Hanımın Vajinismus tedavisi hakkındaki yorumları

Bugün bu mektubu yazıyor olmanın anlamı benim için çok büyük ben 17 yaşında evlendim ve 3,5 yıldır evliyim. Vajinismus olmanın ne demek olduğunu sadece vajinismus olan biri anlayabilir. Ben 3,5 yıl boyunca bir kabus yaşadım. Herkes bizi en mutlu ve örnek bir çift olarak görüyordu, oysa biz gece olduğunda örnek veya mutlu bir çiftten başka her şeydik. Eşim bana çok destekledi yalnız zaman zaman laf çarpmalar, denemelerimizin sonuçlanmaması vs.. beni kahrediyordu. En kötüsü ben bir kadın değildim sanki Ben kesinlikle herkesten herkesten farklıydım. Ben hiçbir şey beceremeyen kadınlığı bile olmayan bir varlıktım sanki. Çevremde, arkadaşlarla aynı ortamda sanki eşim hep beni onlarla kıyaslıyordu. Her zaman beni farklı kadınlarla kıyasladığını düşünürdüm. Eşime defalarca beni bırakmasını söyledim. O beni bırakmayacağını ve bu sorunu kesinlikle çözeceğimizi söylerdi. Fakat ben asla inanmadım. Vajinismusu yenmek için birçok şey denemedim. Kızlık zarımı operasyon ile aldırdım olmadı, farklı reçeteler uyguladım olmadı. Hepsi maddi ve manevi zararlar getirdi. Defalarca ağladım, bunalıma girdim dua ettim. Yenemedim bir türlü dedim ya, beni kimse anlayamaz. Vajinismusu eğer ben yendiysem, herkes yener. Çünkü ben asla yapamazdım. Eşim bana yaklaştığı zaman titremeye başlardım, hemen titrerdim ve çok korkardım. Taa ki Dr Bey beni iyileştirene kadar Bu yüzden Dr. Beye ne kadar teşekkür etsem azdır. O benim hayatımı mutlu yaşamama vesile oldu. Çok teşekkür ederim.

Genelde bu aşamada çiftler sorunu çözemeyeceğini düşünebilir ve ayrılmayı konuşabilirler. Klinik tecrübelerimizle de zaten uygun ve doğru cerrahi girişimle, kişideki gerçek neden anatomik ise, bu operasyondan sonra vajinismus problemini yenmektedirler.

Yalnız unutulmamalı ki yine tersi durumlarda vardır. Gerçekten de kızlık zarı kalın olup bu durumun atlanmasına bağlı, gereksiz yere tedaviler alıp, zaman ve moral kayıpları hatta boşanmaya bile neden olan bir durum da söz konusudur. Kızlık zarı ilişkiye girmeye imkan vermeyecek kadar kalın olup, kızlık zarınız normal denmekte, kişi tedavi de olsa elinden gelen çaba ve enerjiyi gösterse de vajinismus tedavisi alıp çözemeyince de, insanlar ayrılabilmektedir.

O yüzden mutlaka kızlık zarı ile ilgili anatomik nedenlere bağlı, septa, perde, vajinal septa, kalınlık, yüksek kenarlı olmasına bağlı durumunuzun olup olmadığını sorgulayın. Eğer size kızlık zar yapınızla ilgili, normal bir yapınız var denilip, vajinismusla ilgili tedavinize başlanmış ama siz hala sıkıntılar duyuyor ve kendiniz anatomik bir neden ile ilgili bir şüphe duyuyorsanız da hiç düşünmeden 2'nci gerekirse 3'ncü bir görüş almaktan çekinmeyin. Çünkü bu durumun atlanması sizin ne yaparsanız yapın sorunu çözmenize engeldir. Zaman, para ve moral kaybettir. Yaşınız geçer, anne baba olmanızı engelleyebilir, hatta sizi sevdiğinizden ayırabilir. Tıpkı Aylin Hanım gibi...

Vajinismus Hastası Aylin Hanımın Yorumları

Ben 15 aylık evli ve mesleği Psikolojik Danışmanlık olan eskiden vajinusmus diye bir hastalığı olup bunu yenmiş biriyim :)

15 aylık evliliğimizin 1 ayında farkettim bu rahatsızlığı. Aslında yıllardır kadın doğum ile ilgili konuşmalardan bile kaçan ben 3. 5 yıllık sevdiğim insanla evlendiğimde anladım tüm hastalık davranışlarını. Ve balayındaki çaresiz ve umutsuz günlerimin ardından 1. ayımın haftasında işyerimden ağlayarak Saygın Bey'in sitesini gezerken aradım Saygın Bey'i ve onun telefondan gelen muhteşem pozitif enerjisiyle hemen randevu aldım. Görüşmeye gittiğimde her şey güzeldi. Başlayalım derken ailesel ve maddi nedenlerden dolayı " neyse ya belki de hallederiz " dedik. Saygın Bey'in görüşmede bile söylediği bir kaç cümle beynime kazınmıştı. hem Tedaviyi çok ayrıntılı ve yorucu da bir şey zannettiğimden evimde yalnız olamamak beni erteletti. Lakin olmadı. . . Görüşmeden sonra bile denemeler biraz devam etse de baktık olmuyor bıraktık gitti bu mevzuyu ve ister istemez soğumaya başladık birbirimizden. Eşim o kadar sabırlı bir insan ki beni bu konuda hiç terslemedi. Küçük düşürmedi. Fakat ben eksikliğimin farkındaydım gece rüyalarımda bu konuyla ilgili şeyler görüyor. gündüzleri arada dalıyor. bazen sessizce ağlayarak uyuyor, hatta artık stres ve sıkıntıdan omuz sırt ve bacaklarıma somatik ağrılar girmeye başlıyordu. Eşime karşı eziktim sanki. Üzgündüm ve ona isterse bir kadınla beraber olabileceğini bile söylemiştim. nihayetinde her erkek bir şeyler yaşamak ister ve ben ona bu haksızlığı yapamazdım. Tabi ki gitmedi bir yere ama ben bu sorunu hem eşime hem kendime yediremedim daha fazla ve 13. ayımda ilk seans için tekrar randevu aldım ve gittik. ilk seansta olması gerekenler olmadı tabii bana çünkü kızlık zarım normalden daha kalınmış ve bir operasyon geçirmem gerekiyormuş. O an başıma kaynar sular döküldü sanki. Saygın Bey tabii ki bu seçimi bize bıraktı ben ağlasam da 'madem başladık bu işe bitireceğiz' dedim ve vakit kaybetmeden ufak da olsa bir operasyon geçirdim. Şimdi hatırlıyorum da o günlerim bende tatlı bir anı olarak kalacak. :)

Operasyondan bir ay sonra ilk seansa başladım. Saygın Bey beni psikolojik olarak o kadar rahatlattı ve gerçekten yanlış bildiğim bilgilerin doğru olanlarını gösterdi ki 'aaaa' dedim 'gerçekten öyle mi'. Olamazdı. . Şimdiye kadar benim duyduklarım yanlış mıydı?cinsellikle ilgili tüm bilgilermi çöpe atmalıydım. . . . Veee şimdiye kadar hiç vajinasına bakamayan, bu sıkıntılarım sırasında kendimi aşmak için bakmaya çalışırken ağlayarak vazgeçen ben bi anda ebe oldum sanki :) Önce Saygın Bey'in pozitif enerjisi sonra verdiği bilgileri özümsemem ve nihayetinde verdiği ödevleri İSTEYEREK yapmam bu işi tam 3 haftada başarabilmemi sağladı. Zaten eğer ilk seanstan 2. seansa yüzünüz gülerek geliyorsanız bu işi bitirmişsiniz demektir.

Nihayetinde Evliliğimizin tam 15. ayını doldurduğumuzda bu kabustan uyanmış olduk eşim ve ben. Gözlerimde yaşlar yüzümde gülücükler uçuşurken eşimin mutluluğunu gözlerinde görmem muhteşemm bir duyguydu. Burda okuyordum da inanmıyordum. "gerçekten oldu mu " diye sormak. . . evet bende sordum mutluluktan uçarken. O kadar korktuğum şey 13 ay boyunca ağlayıp kabuslarıma giren şey meğer bu kadar kolaymış. Meğer hiç de duyduğumuz anlatılanlar gibi değilmiş. Onların hepsi efsaneymiş. Ve her insanın bu özel anı sadece kendinde saklı bir hazineymiş. Hele bu hazineye sevdiğiniz size her an destek veren eşinizle ulaşıyorsanız ve kendinizin gerçekten her kadın gibi normal biri olduğunuza ve her sorunun üstesinden geleceğinize inanıyorsanız.

Ben bu sorunumu aştım artık hatta eskiden bir doğum muhabbetinin ilk cümlelerinde ortam değiştiren ben şimdi bir çocuk sahibi olmak istiyorum hayırlısıyla ve hatta İNŞALLAH normal doğum yapmak. Çünkü kadınlığımla ilgili birçok şeyi öğrendim ben ve özümsedim. . . Kullanmaya bile başladım

Eşimle bir gün sizi mutlaka ziyarete geleceğiz. . . Kendinize dikkat edin siz daha çok kişiye lazımsınız :)

Unutmayınız ki vajinismuslu hastalar olumsuz bir ruh hali içindedirler. Hele bu hastalar vajinismusla herhangi bir tedavi alıyor ve başarısız oluyorlarsa, toplumun en küçük birimini oluşturan aile kurumu inanılmaz bir şekilde yıpranmaktadır. Bu yüzden vajinismusta yaşanan her adım, her basamak çok önemlidir. Yanlış adımla başlar ve yanlış bir yönlendirme yapılırsa, ailenin temel düzenini bozmaya boşanmaya kadar götürebilir.

Ayrılma nedeniniz ne olursa olsun emin olun ki, vajinismusun çok büyük bir etkisi olmaktadır. Çünkü sizi birbirinize karşı kırdırır, sağırlaştırır ve duyarsızlaştırır ki, evlilikte iletişimin bu şekilde olması da sonunu getiren baş faktördür. Vajinismus için boşanmaya değmez. Çünkü doğru yaklaşımla çözülebilir bir sorundur. Kızlık zarı operasyonu gerekliyse de kadın doğumcu tarafından yapılan ağrısız, basit cerrahi bir işlemdir. Hastanede yatmanıza, iş gücü kaybınıza yol açmaz.

Bu operasyon oldukça basit ve kolay olmakla birlikte yeterli cerrahi müdahaleyi yapmak önemlidir. Basit bir çentik yeterli olmayabilir ve vajinal kontrol yapılmalıdır. Nadiren de olsa vajende, kist, septa söz konusu olabilir. İşlem en ufak soruya pürüz kalmayacak bir şekilde sonlandırılmalıdır.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Doğum Uzmanı

