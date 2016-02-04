Sevdiğinizle evlendiniz ve eşinizle birlikte olmayı arzulamanıza rağmen ilk gece korkularınız neticesinde balayınızı sorunlu geçirir ve probleminizi görmezden gelerek zamanla vajinismusla tanışırsınız.

Vajinismusla tanışan çift mutlaka zaman içinde başka sorunlarıda taşımak zorunda kalacak ve çiftin zamanla duygusal olarak da aralarının açıldığı ve soğuklulğunda girmesi ile evliliklerini sorgular hale geldiğini görecektir. Eninde sonunda da ya vajinismuslu kadın daha fazla eşine haksızlık yapmak istemeyip ayrılmayı isteyecektir ya da erkek daha fazla vajinismuslu eşini taşıyamacaktır. En son aşamasında ise eşler, ayrılmayı hatta boşanmayı düşünürler. Dr. Saygın olarak karşılaştığım sorulardan bir tanesi de "Vajinismus boşanma nedeni midir?" diye sorulmaktadır. O yüzden ilk gece korkularını görmezden gelmeyin, geçen süre sizi vajinismusla tanıştırır, eşler geçen sürede birçok problemle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu nedenle de eşlerin cinsel ilişkiye girememe sorununu görmezden gelmesi, kadının ilk önce kendisine, kocasına ve doğal olarak da evliliklerini yıpratır.

Vajinismus Hastalığı Tek Başına Boşanma Nedeni midir?

Soruya net yanıt vermek için avukat hastalarımızın bize verdiği bilgileri, size konu hakkında bir fikir vermesi için aktarıyorum. Yalnız son ve net değerlendirmeyi uzman avukatlarınızla yapmanızı öneriyorum.

Yargıtayın vajinismus hastalığı yaşayan çiftler için değerlendirmesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2002/1552 E, 2003/2680 K, 20. 03. 2003 T. Sayılı vajinismusla ilgili değerlendirmesin de, evlenmenin sosyal ve duygusal nedeninin yanında eşlerin cinselliğe ilişkin fiziki durumlarının normal yapıda ise, psikolojik sebeplere bağlı evlilik birliği çerçevisinde ilk gece korkularına bağlı zamanla gelişen vajinismus nedeniyle cinsel ilişkiye giremeyen çiftlerin evlilik birliğini temelinden etkilediğini bildirmiştir.

Eşlerin ortak hayatları devam ederken normal bir sürede cinsel ilişkiye giremeyerek ilişkinin gerçekleştirilememesi, eşlerin birbirine karşı negatif düşüncelerin oluşmasına ve birlikte evlilik yaşamının sürdürülmesinde isteksizliğe neden olmaktadır.

Eğer kadın vajinismusla ilgili tedaviyi kabul edip ve vajinismusla ilgili tedavisi devam ederken, bu nedenle boşanma davası karara bağlanamaz. Bunun yanısıra vajinismus tedavisi sürerken kocanın vajinismus hastalığına bağlı boşanma davası açması hastalıkta ve sağlıkta devam etmesi gereken evlilik birliğinin yükümlülüklerini ihlal ettiği anlamına gelir ve kadına tazminat ödemek zorunda kalabileceği söylenmektedir. Evlilik kurumu çiftlerin sadece duygusal ve sosyal bağlılığını değil cinsel bağlılığını da kapsayan bir kurumdur.

Bir doktor ve konuyla ilgili birçok çiftin vajinismus hastalığını tedavisini düzenlemiş birisi olarak çiftleri uyarmak isterim, biz vajinismus hastalığını zamanla çözeriz demek ve yaşanılan sorunları görmezden gelmek en başta kadını ve beraberliğinizi yıpratmaktadır.

Erkekler kadını üzmemek adına cinsel ilişkiye girememe durumunu benimseyip vajinismusu zamana bırakınca, kadınlar da "Kocam zaten anlayışlı beni cinsel ilişkiye zorlamadı, sorunun uzadığı için uyarmadı!" diye düşünmekte ve vajinismusla geçen süre içinde eşini suçlayabilmektedir.

Bu zaman diliminde vajinismusun kadına öğrettiği öğrenilmiş çaresizlik neticesinde de eşinden soğuyabilmekte hatta eşini, babası gibi görebilmektedir. Bu duygu durumunu kocasıyla paylaşınca da, eşinin tedavi olması için başvuran eşler bulunmaktadır. Bunun yanında kocalar çeşitli duygusal faktörlerden dolayı-cinsel isteksizlik, cinsellikten soğuma, karısının kendisini istemediğini düşünme ,hatta öyle düşünmediğini bildiği halde bazen de bu hisse kapılabilmekte ve eşlerini aldatabilmektedir. Böyle bir durumda çiftler evliliklerini bir kez daha sorgulayıp, görmezden geldikleri veya ihmal ettikleri vajinismus hastalığını yenmek için tedavi almaya başlarlar biraz buruk, biraz endişeli, biraz kırık...

Bütün bu aşamaların sonunda ise gelinen nokta vajinismusun son durağı boşanma olabilmektedir. Bu nedenle de Doktor Saygın Micozkadıoğlu olarak bir çok vajinismus hastasının en yakından yaşadıklarını gözlemlemiş birisi olarak vajinismus hastalığınızı görmezden gelmeyin. Eğer kendi başına vajinismusu yenenlerden değilseniz, vajinismus tedavisi konusunda tecrübeli ve güvenilir vajinismus tedavi merkezlerinden destek almanız gelecek günlerinizi daha huzurlu ve keyifle geçirmek adına önemlidir.





Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı