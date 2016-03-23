Vajinismus Hastalığınızı Yenmek İçin 5 Tavsiye

Vajinismus hastalığı nedeniyle, eşinizle istediğiniz halde ilişkiye giremiyorsunuz. Probleminizi kendi başınıza yenmek istemektesiniz ve ilk gece korkularınızdan kurtulamayıp profesyonel bir tedavi aramaktasınız veya her iki durumu deneyip, vajinismus hastalığından kurtlamamışsınız. Bu durumda da ne yapmanız gerektiği konusunda artık bir fikriniz de kalmamıştır. Vajinismus tedavisi veren bir doktor olarak size kesinlikle faydasının olacağını bildiğim 5 önemli tavsiyem var.



1. Vajinismus sorununu bazı çiftler hiç duymamış olabilir ve konuyla ilgili hiç bir fikri yoktur ya da vajinismusu kendine konduramaz. Bundan dolayı zaman kaybedip hem kendilerine hem de eşlerine sıkıntı yaşatır. Bu neden le de önce içinde bulunduğunuz durumunuzu netleştirin. Teşhisinizi hala korkularınızla ı koyun,İstediğim halde cinsel ilişkiye giremiyorum ve vajinismusu yenmek için ne yapabilirim? Sorusunu kendinize sorun. Bu çok önemlidir. Çünkü ilk adımın atılması demektir.



2. Kendi başınıza vajinismusu yenmek isteyip, aylar geçmesine rağmen hala ilk gece korkularınızla yaşıyorsanız, korkularınızı kesinlikle zamana bırakmayın, çünkü zamanla siz vajinismusu kabul edip, eşiniz siz ve vajinismusunuzla birlikte yaşarsınız. Vajinismusla yaşarsanız da, birçok şeyi zaman içinde yavaş yavaş kaybetmeye başlarsınız. Önce özgüveninizi kaybedersiniz, hayat kaliteniz azalır. Geçen süre ile birlikte, sizin yaşınıza bağlı olarak da vajinismus nedeniyle hamile kalma olasılığınız azalmaktadır. Çünkü 35 yaştan sonra hızla yumurtalık rezervleriniz azalmaya başlar ve siz vajinismusu yenmiş olsanız bile bu sefer de azalmış yumurtalık rezerviniz nedeniyle bebek sahibi olmak için uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.



3. Vajinismusta birçok şey önemlidir, ama unutmayın başrol zamana aittir. Vajinismusla geçen süre sizi yıpratır, bezdirir, soğutur ve eninde sonunda hastalığınızı kabullendirir. Belki de ayırır, boşanmaya götürebilir. O yüzden de vajinismusu yenmek için bir planınız, bir stratejiniz olmalı. En önemli ilk adım, nadir de olsa anatomik bir nedenden dolayı olabilir. Kızlık zarınız da kalınlık varsa ve ilişkiye girmenizi engelleyecek bir yapıda ise siz ne yaparsanız yapın,vajinismusu kendi başınıza çözmek isteyip, gerekli çabaya rağmen ilişkiye girme probleminizi çözemezsiniz. O yüzden de vajinismus hastalığın da mutlaka bir jinekolojik muayenenizi olup kızlık zarı hymen hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir.



Klinik tecrübelerim nedeniyle şu uyarı da yapmak isterim ki, kızlık zarı kalın olmadığı halde, kişiyi rahatlatmak amaçlı, gereksiz hymenoktomi operasyonları da size zaman ve para kaybettirir çünkü sorun, gereksiz yapılan kızlık zarı ameliyatları sonucu da hala devam etmektedir. Bu durum da vajinismus hastalığınıza bir de moral bozukluğu eklenir. Bazen de tersi olur, yanlış değerlendirilir. Yada gerçekten kızlık zarı sıkıntılı kalınca olmasına rağmen normal yapı denilmiştir. Bu halde de anatomik olarak kişinin eşiyle ilişkiye girmesi mümkün değilken, kadın ilişkiye giremediği için kendini suçlayacak, eşi yıpranacak sırf eksik ve hatalı değerlendirmeler sonucu. O yüzden de mutlaka güvenilir tecrübeli yerlerde değerlendirilmenizin yapılması önemlidir. Hatta bazen de vajinismus sorununuz tedavilerinize rağmen aksamaktaysa ve probleminiz hala devam ediyorsa da bu konuda tecrübeli ikinci bir hekim tarafında jinekolojik muayene olmak ve görüş almanızın gerekebileceğini de unutmayın.



Size bir fikir vermesi için Şenay Hanım'ın tecrübelerini paylaşıyoruz:



Bu bir teşekkür mektubundan çok daha fazlası. Bu mektubu yazabilmek. Çoğu zaman bunun olabileceğine kandım inancımı yitirirken şimdi bu mektubu yazabilmek. Tam 5 yıla sığmış bir kâbustan uyanmak. 5 yıl boyunca hayatımın en merkezinde olan vajinismus problemini şimdi çözebilmiş olmak kelimelere sığdırılamayacak bir mutluluk. Bu 5 yıl süresinde en mutlu olduğum anlarda bile mutluluğumu gölgeleyen bu sorundan kurtulmanın ne demek olduğunu anlatmak gerçekten çok zor. Bu mektubu yazabilmemi sağlayan Saygın Beyle ne kadar teşekkür etsem az kalacaktır. Hayatımın sonuna kadar minnetle anacam. Benim hikâyem biraz daha farklıydı. Anatomik bir sıkıntının sebebiyle, yani kızlık zarının kalın olması sebebiyle yaşanıyordu. Tabi bunu buraya gelince öğrenebildim. Daha önce 2 farklı jinekologa muayeneye girmiş olmama rağmen onların fark etmediği Saygın Beyin ise 3 dkda fark ettiği bir sebeple; bunun için operasyon geçirmem gerektiğini söyledi. Tamam dedim, düşünmedim bile o güveni sağlıyordu zaten. Sonrasında tedaviye devam ettik ve bu noktaya gelebildim. Bana hiç zaman kaybettirmedi. Benim için en önemli şey buydu. Yanlış bir tedaviye, zaman kaybına dayanabilecek bir psikolojim yoktu. Operasyon sonrasında tedavi süreci inanılmaz kolaydı. Teşhisinin ne kadar doğru olduğunu böylece bir kez daha anlamış oldum. Bu süreçte tam bir pişmanlığım oldu. Keşke, keşke daha önce gelseydim buraya. 5 yıl beklemeden, bunca zaman bu sıkıntıyı yaşamadan bu sorunu yaşayanlara yapabileceğim en büyük tavsiye budur sanırım. Beklemeyin, beklemeden başlayın vajinismus tedavisine. Saygın bey?in tedavisine güvenin ve inanın. Gün içinde aklıma gelip, mideme ağrılar saplayan bir sorunum yok artık. Buna hala inanamıyorum. İkinci adım olarak, bu tedaviye başlamamın ama sebebi olan bebek sürecine gireceğiz inşallah. Umarım onu da yazmam ve onun için de Saygın Bey'e bir kez daha teşekkür etmek şansım olur inşallah.



4. İlk gece korkularınızı yenmek, vajinismustan kurtulmak siz istedikten sonra doğru yaklaşımlarla mümkündür. Sizin için en önemli şey, az da olsa vajinismusu yenmek için sadece sözde kalmayan çaba ve gayretlerinizdir. Az bir çabanız vajinismusu yenmek için en önemli unsur ve ilk gece korkularınızı yenmeye götüren anahtardır.



5. Vajinismusu yenmek yerine bebek sahibi olmak için yan yollarda yardımcı üreme teknikleriyle bebek sahibi olmaya çalışmak size zaman kaybettirir bebek sahibi olsanız da, olamazsanız da. Çünkü yardımcı üreme teknikleriyle şansınız yaver gider ve anne olursanız vajinismuslu bir annesinizdir. Süre kaybınız daha da artmıştır ve bebek nedeniyle daha uzaklaşılmaktadır problemi çözmeye. Vajinismusu çözmeden ve yardımcı üreme teknikleri ile gebelik elde edemezseniz zaman kaybına, maddi kayıplar eklenir.



SONUÇ: Yeter ki vajinismusu yenmek isteyin, kendi başınıza vajinismusu yenemiyorsanız da vajinismus sizi yenmeden adım atın.



Vajinismus ile ilgili görüşlerinizi bize yazabilirsiniz



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu



Kaynak: www.vajinismusklinik.com