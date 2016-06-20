Vajinismus Nedenleri nelerdir?

durumu olan, vajinismus birçok nedenle ortaya çıkabilir. En sık kadının; cinsel birliktelik ile ilgili eksik ve yanlış bilgi sahibi olmasına bağlı ilk gece korkusu sonucu yaşandığını gözlemliyoruz.

İlk cinsel birliktelikte ilişkinin çok ağrılı olması, taciz, psikolojik nedenler, usulüne uygun yapılmayan jinekolojik muayeneler, dini ve katı inanışlar, aşırı kuralcı ve katı bir ortamda olmak, katı ahlak kuralları, yanlış tabu ve inanışlar, cinselliğin ayıp, günah gibi kavramlarla öğrenilmiş olması, cinsellik ve ilk cinsel ilişkiyle ilgili algılanmış yanlış yorumlar, bilgiler, vajina ve penis ile ilgili yanlış eksik bilgiler ve buna bağlı gelişen bilinçaltına yerleşen, cinsel ilişkinin imkansız olmasına inanma durumudur.

Katı toplumlarda kızlık zarı kavramının çok önemli olması ve kızlık zarının bakireliğin evlenene kadar mutlak surette korunması gereken bir olgu olduğu fikriyle büyüyen kızlarda vajinismusa yatkınlık daha kolay gelişir.

Ayrıca daha önce vajinismus olmayan, sonradan gelişen vajinismusta söz konusudur, buna ikincilvajinismus yada sekonder vajinismus denir.

Bu durum yani seconder vajinismus özellikle zor bir doğum, jinekolojik zor müdahaleler, düşük, kürtaj, kaba ve zorlayıcı jinekolojik muayenelerden sonra gelişebilir.

Sonuçta neden ne olursa olsun önemli olan vajinismuslu kadının, deneyimli ve tecrübeli merkezlerde uygun vajinismus tedavisini alarak kolayca çözülebilecek bir problem olduğunu bilmesidir.

Bununla birlikte %5 oranında vajinismus fiziksel nedenlere bağlı olabilmektedir. Bunlar ,

1- Anatomik engeller, vajinanın tam gelişmesini sağlayamaması, vajina duvarında perde olması, kızlık zarının kalın olması,

2- Vajinal iltihaplar, akıntılar PIH Pelvik inflamatuar hastalık,

3- Bartholin absesi ve kisti gibi nedenler.

SON SÖZ : VAJİNUSMUSDA, BU YANLIŞ DÜŞÜNCE KALIBINI BEYNİNİZDE TAŞIYARAK , ÇÖZÜM ÖNCESİNDE , ENGEL SİZSİNİZ, NE ZAMAN BU YANLIŞ DÜŞÜNCE KALIBINI DOĞRU DÜŞÜNCE KALIBI İLE DEĞİŞTİRMEYE KALKARSANIZ BU SEFER ENGELSİZSİNİZ!!!!!!



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

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