Vajinismus Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Cinsel ilişkiye girememe nedeniyle problem yaşayan kadınların bir kısmı, vajinismus muyum? Tam emin değilim, vajinismus belirtilerinin bende birkaçı var, acaba vajinismus muyum ? diye kendilerini sorgulayabilirler.



Vajinismus klinik olarak, size bir fikir vermesi için hazırladığımız Vajinismus muyum? Testine bir gözatarak vajinismusla ilgili durumunuz hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz.



VAJİNİSMUS MUYUM?



1-Eşi ya da erkek arkadaşı ile cinsel ilişkiye girmekten korkma ve cinsel ilişkiye girememe

2-Cinsel ilişkinin kısmen gerçekleşmesi,penisin sadece bir kısmının vajinaya girmesi

3-Cinsel ilişkinin ağrılı ve zor olması,keyifsiz ve sıkıntı vermesi

4-Vajina içine parmak sokamama

5-Vajinanın içine tampon yerleştirememesi

6-Vajinal ultrason yaptıramamak

7-Kadın Doğum la ilgili muayeneleri yaptıramamak,jinekolojik masaya yatamama

8-Medikal tedavi amaşlı vajinal krem fitil ovul yerleştirememesi



Yukarıdaki bulguların bir kısmını sizinde yaşamanız , vajinismus la karşı karşıya olduğunuzu gösteren bir tablodur. Burada tanınızın konması için bir kadın doğum uzmanına gitmeniz ve jinekolojik muayenenizi yaptırıp vajinismus tanınızı belirlemeniz acısından önemlidir.



Bu muayene; bir jinekologla, kolay, ağrısız ve birkaç dakika süren bir muayenedir.Nadiren de olsa anatomik bir problem varsa tespit edilir.



Vajinismuslu kadınlar, cinsel ilişki sırasında eşleri ile sevişmekten keyif alabilir,hatta orgazm olabilirler. Bununla birlikte zamanla vajinusmus probleminin ortaya çıkardığı duygu durumu ile zamanla ilişkiden soğuyabilir. Hem kadında hemde erkekte cinsel isteksizlik gelişebilir.

Vajinismus lu çiftler, bu durumu böyle kabul edebilir ve cinsel ilişkiye girmeden, ilişki durumlarını korur fakat bu problem zamanla çiftlerin birbirinden uzaklaşmasına hatta ayrılmasına kadar götürebilir.



Vajinismus sorununu yaşayan kadınlar, sevişme aşamasının başında yeterli ıslanma, arzu ve istek olmasına rağmen cinsel ilişkiye girme anı geldiğinde, korku ve heyecan nedeniyle bacaklarında ve vücutlarında kasılma hissederler ve eşlerini cinsel ilişkiye girmelerine izin vermezler, eşlerini iterler.



Burada çiftlerin unutmaması gereken; bu durum cinsellikle, cinsel ilişkiyle ilgili kadının tamamen iradesi dışında, elinde olmadan, refleks olarak ortaya çıkmasıdır.



Bu durumun nedeni de, vajinismus problemi yaşayan kadınları çocukluktan şu anki durumlarına kadar geçen sürede, cinsel birliktelikle ilgili bir takım bilgileri yanlış ve eksik algıladıkları için ilişkiye girmeyle ilgili bu kısır döngüyü yaşamaktadırlar.



Bu yanlış eksik bilgilerin, inanışların, yanlış düşünce kalıplarının değiştirilip yerine, ilişkiyle ilgili net, doğru bilgi ve telkinleri vererek vajinismus tablosundan kurtulmak mümkündür.



Bazende kadınlar kendilerine vajinismus hastalığını konduramazlar!



"Neden vajinismus oldum" sorusuna "hiçbir nedenim yok" diye cevap verebilirler. Sonuçta sizin vajinismus probleminiz anatomik nedenli değilse ve kendi başınıza vajinismus hastalığınızı yenemiyorsanız, en başta kendiniz sonra beraberliğiniz için vajinismus sizi yıpratmadan, kendinize uygun olan bir doktordan bir an önce profesyonel destek almanızı öneririz.



Aşağıda bütün bu durumları yaşamış hemcinslerinizin vajinismus ve vajinismusun getirdiği süreçleri takip edebilir ve gerekli bilgilere sahip olabilirsiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Avukat Tülin hanımın vajinismus ile ilgili yorumları



İlk ilişki girme denememizde canım okadar yandı ki... Vajinismus olmam için hiçbir nedenim yoktu. Küçücük kızların bile cinsel ilişki yaşadığı bir dönemde ilişkiye girmeyi beceremeyecek kadar beceriksiz hiç değildim. Vajinismusu yendiğim zaman ilk ilişkiye girdiğimde inanamadım. Eşime defalarca gerçekten oldumu diye sordum. Vajinismusu yendikten sonra evliliğinizin tadı inanın değişecek.



Eşinizi uzun süre tanıyor olabilirsiniz ve eşinizle aşk ve sevgi dolu bir birlikteliğiniz olmuştur. Nihayet evlenmişsinizdir fakat evlendiğinizde vajinismus gerçeği ile karşılaşabilirsiniz. Önce vajinismusmuyum diye düşünebilir, kendinize konduramayabilirsiniz ve hatta neden vajinismus oldum sorusunun yanıtı olarak "hiç bir nedenim yok" diye cevap verebilirsiniz. Vajinusmusu kabullenmeyerek geçirdiğiniz sürede yıpranırsınız. Oysa ki durumunuzun tespitini doğru yapıp kendinize uygun bir vajinismus tedavisi alarak aylardır, yıllardır kendinize konduramadığınız vajinismustan kısa sürelerde kurtulabilirsiniz.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Editör Esin hanımın vajinismus ile ilgili yorumları



Eşininin hayalini yıllarca kurmuş bir kadın olarak vajinismusu kendime asla konduramadım. İlişkiye girememe problemimi kabullenmem 10 ay sürdü. 10 ay hergün ağladım. Vajinismusu çözdükten sonra eşimle okadar mutluyuz ki hiç sebepsiz birbirimize gülümseyip duruyoruz.



Vajinismus hastalığınızı ilk başta kabul etmeyip, körlük ve inkar aşamasından sonra vajinismus hastalığınızı kabul edersiniz ama vajinismus la geçirdiğiniz sürede beraberliğiniz yıpranmış ve sevdiğinizden ayrılmışsınızdır. Sevgilinizden ayrıldıktan sonra vajinismus u umursamazsınız, vainismusu önemsemezsiniz. Nasıl olsa bir daha aşık olmayacaksınızdır ama aşık olursunuz. Hemde vajinismusu çözmeye itecek önemli bir aşktır. Herşey iyidir, güzeldir ama o duvar yok mu o duvar, oraya geldinizmi duruyordur olay. Vajinismusun nedenini anlayamıyorsunuzdur. Neden ilişkiye giremiyorum diye sorarsınız. Baskıcı bir aileniz yoktur, eğitimlisinizdir ama ...



Vajinismus Tedavisi Amerika / Newyork - Öğrenci Merlin hanımın vajinismus vajinismus tedavisi ile ilgili görüşleri



Vajinismus problemi mi uzun körlük ve inkar aşamasından sonra kabullendim. Eşimden boşandım sonra feci aşık oldum. Vajinismusu çözmeye yetecek önemli bir aşktı. İlişkinin başlangıcında herşey iyidi, güzeldi ama o duvar yokmu o duvar, oraya geldik mi duruyordu olay. Nedir sebebi anlayamıyordum. Ben koskoca eğitimli, özgür kadın neden ilişkiye giremiyordum ki. Baskıcı bir ailem yoktu, tecavüze de uğramamıştım, tecrit değildim, neydi peki sorun... Evet vajinismus sorunumu çözdüm. Newyork'a geldiğimde sevgilimle ilişkiye girebildim. Önemli olan düşünmemek, hesaplamamak. Tutku ve doğa hallediyor kendiliğinden. Aktif bir seks hayatım olduğuna hala inanamıyorum gibi komik cümleler kuruyorum.



Bazende insanlar vajinismus olduğunu kabul eder, gerek daha önce almış olduğu tedaviler ve deneyimleri neticesinde "evet ben vajinismusum" deyip durumunu iyice benimseyip ümidini kesip kendini vajinismusla yaşamaya mahkum eder. Oysa ki bu süreçte kaybettiği çok şey vardır. En başta özgüveni ve benliği. Oysaki kişi kendine uygun doğru bir vajinismus tedavi yaklaşımıyla hem özgüvenini, hem benliğini kazanır ve vajinismustan kısa sürelerde kurtulur. Sonuçta vajinismusmuyum testinin sonucunda siz vajinismussanız şunu da unutmayın ki vajinismus çözülebilir bir problemdir.



Vajinismus Tedavisi İstanbul - Avukat Buse Hanımın vajinismus ve vajinismus tedavisi hakkındaki yorumları



Hayatımda isteyip de başaramadığım hiçbir şey olmamıştı ama eşimle birleşmeyi istediğim halde yapamıyordum. Tabii soluğu bir jinekoloğun yanında aldım, muayene dahi olamadım. O kadar utanıyordum ki kendimden anlatamam. Bir çok kadının rahatlıkla yaptığı şeyleri ben yapamıyordum. Ben kendimi kadın gibi hissedemiyordum. Eşimle cinsel anlamda bana karşı uzaklaştığını görünce üzüntüm daha da artıyordu.



Vajinismus tedavisi istanbul - Havva Öğretmen



3 yıldır vajinismus yüzünden döktüğüm tüm göz yaşlarına, çektiğim tüm sıkıntı ve tartışmalara oturup gülüyorum. İlişkiyle ilgili doğru bildiğim yanlışlara yenilerini eklemişim.



Vajinismus tedavisi - Ayşegül istanbul - vajinismusla ilgili yorumları



Vajinismus olduğunu bilmeden 8 ay vajinismus belirtileri çekti. Vajinismusun getirdiği problemleri yaşadı. Eşini seviyor ama vajinismusun getirdiği sıkıntı nedeniyle kendinden nefret ediyordu, vajinismusun getirdiği problem nedeniyle eşinden boşanmayı düşünüyordu çünkü baba olmak onun en doğal hakkı diye düşünüyordu.



Ayrılmayı düşünen vajinismus problemi olan çiftin, şuanda ailelerine 3. bir birey katılmak üzere yolda. Vajinismus ve vajinismusun yaratacağı problemlerden korumak amacıyla hastalarımızın tecrübelerini sizi ve ailenizi boşanmaktan kurtarıp aile birliğinizin devamını sağlamak amaçlı hastalarımızın tecrübelerini ve vajinismusla ilgili yorumlarını siz hastalarımızla eğitim ve bilgilendirme amaçlı paylaşıyoruz.



Vajinismus tedavisi istanbul Nimet hanımın vajinismus ve vajinismus tedavisi ile ilgili yorumları



8 aylık evli çift vajinismus nedeniyle problem yaşıyorlardı. Boşanmayı düşünüyordu, içlerinde giderek zayıflayan evlilikleri ve vajinismus nedeniyle tedavi olamayacağını düşünüyordu. Evliliğinin ilk başlarında vajinismus olduğunu kendine konduramıyordu. Evlenmeden önce vajinismus korkuları yoktu. Zayıflayan evlilikleri, boşanmaya gidecekken, mutlu bir yuvaya yerini bıraktı



Vajinismus tedavisi malatya Esra hanımın vajinismus ile ilgili yorumları



Vajinismus nedeniyle 14 ay boyunca giderek artan sıkıntılarla uğraşıyorlardı. Evlilik ve aşk ilişkisi zamanla yerini başka şeylere bırakıyordu. Karıkocalık ilişkilerini yaşamayıp, sohbetleri bitmişti. Vajinismus sorunu sadece cinsel yaşantısını değil sosyal yaşantısını da çok olumsuz etkiliyordu. Eşiyle ilişkiside kopma aşamasına gelmiş, kendine son bir şans vermişti. İşte sizin evliliğinizi vajinismus nedeniyle bitmesini istemiyoruz.



Vajinismus tedavisi istanbul Gökçe hanımın vajinismus yorumları



Herkes mutluyken evliliği kabus gibiydi... İlk başlarda sadece basit bir korku diye düşünüyordu ama zamanla bunun korkudan daha farklı birşey olduğunu farketti. Vajinismus nedeniyle kabus gibi olan evliliği vajinismustan sonra.... şuan çok mutlu hatta aileye 3. bir birey katılmak üzere yolda:) Evliliğinizin kabus gibi olmasını istemiyoruz. Çünkü evlilik kurumu kabus olmak amaçlı değil seçmiş olduğunuz hayat arkadaşınızla mutlu olmak içindir ve dilerseniz ve ALLAH izin verirse yuvanıza minik kul veya kullar katılmak içindir.



Vajinismus tedavisi istanbul Beyhan hanımın vajinismus ve vajinismus tedavisi ile ilgili yorumları



Vajinismus ve vajinismus belirtileri nedeniyle kaybettiğiniz süre sizin evliliğinizden çalan bir süreçtir. Bu süreci vajinismus nedeniyle en basta kendinize özgüveninizi kaybederek geçirirsiniz ve eşinizle ilişkinizde kopma eşiğine gelir. Vajinismus / cinsel ilişkiye girememek hayatınızın her anında karşınıza çıkar, ev, aile ortamı, yakın çevrenizde hep karşınıza çıkan vajinismus sizi mutsuz eder ne yapacağınızı bilemez durumdasınızdır. Oysaki vajinismusun çözümü çok kolyadır ve çözdükten sonra önünüze bakar herşeyin hayatınızda çok daha renkli, çok daha güzel olduğunu görürsünüz.



Vajinismus tedavisi istanbul Selcan hanımın vajinismus ve vajinismus tedavisi ile ilgili yorumları



Vajinismusla geçirdiğiniz süreç sizi yıpratır. Vajinismus tedavisinde başarıya götüren en büyük etken kendine güvenmek, gerçekten vajinismusu çözmek için yürekten çaba harcamak, vajinismusun getirdiği sorunlarla ve getirdiği korkularla yüzleşmek, yıllardır neden kaçtığını bilmeden kaçmak yerine dönüp arkana bakmaktır. Tedaviye başlarken kararlı olmak çok önemlidir. Vajinismus tedavisinden kaçmak için bir sürü bahaneler üretmek veya başarısızlığı baştan kabul edip adım atmamak size boşu boşuna vajinismusla geçireceğiniz yıllarınıza neden olur. Oysaki sizinde diğer kadınlardan farkınız yok ki... Hatta vajinismus problemini çözdükten sonra insanlar ilişkiye girdiğini anlamamakta. çünkü kendilerini öyle bir inandırmışlardır ki kendilerini ağrı ve acının beklediğini sanmaktadırlar. Oysaki vajinismus tedavisinde sonra anlarlarki yapamadıkları, denemedikleri günlerde daha çok acı duyduklarını anlarlar.



Vajinismus tedavisi ankara Görkem hanımın vajinismus ile ilgili yorumları



Vajinismusla geçen süreçte insan kafasından çok şey geçirir. Bu sürede siz vajinismusu yaşarken eşiniz size destek olur hatta siz vajinismus nedeniyle kaybettiğiniz özgüven duygunuzla eşinizin vajinismus konusundaki desteğini bile doğru değerlendiremezsiniz. İçinizden keşke bağırsa dersiniz, içinize atarsınız hatta size vajinismus değilsiniz bile denir. Öncelikle tanınızı koymak çok basit soru: "istediğiniz halde eşinizle cinsel ilişkiye girebiliyormusunuz?" bu sorunun 2 tane cevabı vardır ya Evet yada Hayırdır, yani ortası veya yüzdesi olmaz. Belirsizlikle geçirdiğiniz süreç sizin vajinismusla geçirdiğiniz zamandır. Mutlu evliliğinizden çalacağınız zamandır. İşte bu yüzden hastalarımızın vajinismusla ilgili sizle paylaşmak için bize ve vajinismus sıkıntısı çeken sizlere gönderdiği vajinismusla ilgili yorumları bilgilendirme ve eğitim amaçlı sizlerle paylaşıyoruz.



Son Söz: Test sonucunuz vajinismus mu çıktı, sorun değil. Çözebileceğiniz bir vajinismus probleminiz var, isterseniz tabiiki vajinismusu çözeceksiniz. ve vajinismus ve vajinismusun getireceği sorunlarla yaşamayın!!!



Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Vajinismus ile ilgili görüşleri

Kaynak: www.vajinismusklinik.com