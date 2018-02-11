Vajinismus Sizi Yenmeden Neler Yapmalısınız

İstemenize rağmen cinsel ilişkiye girememe durumu olan vajinusmus hastalığından kurtulmak için, vajinismus tedavisi yapan bir uzman doktor olarak size fayda getireceğini düşündüğüm önerilerimi paylaşmak istiyorum.

İlişkiye girememekle ilgili içinde bulunduğunuz ruh durumu ne olursa olsun, doğru davranış ve bakış acısıyla vajinismus hastalığınızdan kurtulabilirsiniz. Vajinismusu yenmelisiniz çünkü vajinismus en başta sizi, partnerinizi ve evliliğinizi mutlaka yıpratacaktır. Vajinismusla geçen zaman sizin mutlu günlerinize gölge olacaktır. O nedenlede önce durumunuzu net ortaya koymak gerekir.

İlişkiye girememekle ilgili Durum Tespiti

İçinde bulunduğunuz durum ne şekilde olursa olsun, öncelikle durumunuzun analizini yapmanız gerekiyor. Burda önemli olan kendinize objektif yaklaşmanızdır. Mesela "Kocamla istediğim halde ilişkiye giremiyorum ve bu durum elimde olmadan gerçekleşiyor. Ne zaman ilişki denesem, benzer durumu yaşıyorum. Bu olayda, cinsel yaşamımda beni yıpratmakta ve kendime güvenimi azaltmaktadır." diyorsanız, içinde bulunduğunuz vajinismus hastalığından kurtulma zamanı.

En kritik adımlardan bir tanesi vajinismusta yaşınızdır. Otuzbeş yaşından sonra, yumurtalık rezervinizin düşeceğini ve buna bağlı gebelik şansının azalacağını bilmeniz önemlidir. İşte bu nedenden dolayı eğer vajinismus kendi başınıza çözemiyorsanız, profesyonel destek almak için harekete geçmek gereklidir.

Vajinismus Hastalığınızla Yüzleşin

İçinde bulunduğun ilişkiye girememe vajinismus durumunun dışına çıkmak için bir şansın var mı? Eğer yoksa durumu kısa vadede değiştirmek için söyleyebileceğin veya yapabileceğin bir şey var mı (varsa yap), bu soruya da hayır cevabı verdiyseniz son aşama o halde içinde bulunduğun durumu önce içten bir şekilde kabul edip ancak ondan sonra değiştirebilirsin.

Her olayın içinde mutlaka şükredecek bir şeyler vardır. Doktor olarak size hatırlatmak isterim ki bazı hastalıklarda çok geç kalınıp tedavisi mümkün olmayan durumlar varken, sizin çok az bir gayretinizle kurtulabileceğiniz bir durumdasınızdır. O yüzden de beterin beteri var deyip ne kadar süredir vajinismus hastalığıyla yaşadığınıza bakmayıp, önünüzdeki güzel günleri daha fazla kaçırmamak için adım atmayı ertelemeyin.

Vajinismus Hastalığı Yaşarken Hayal Kurmak

Vajinismus hastalığını yendikten sonra, neler yapmak istediğinize dair hayaller kurun, bu hayalleri besleyen belki de size çok uzak gelen, daha önceden diyemediğiniz inşallah duasını edin. Örneğin evliyseniz ve artık çocuk isteğiniz varsa onunla kendinizi parkta oynarken hayal edin. Bekarsanız sevdiğiniz kişiyle kendinizi yarım ve eksik hissetmeden birlikte olun.

ATILMASI GEREKEN ADIMLARI ATMAK

Sırf hayal etmek tek başına yeterli değil ve değişim tedavi dönemlerinde yapılması gerekenleri yapmak son derece önemli. O yüzden de disiplinli bir şekilde vajinismus hastalığından kurtulana kadar da yapmanız gereken adımları atmalısınız.

Vajinismus Yüzünden Hayattan kopmayın

Vajinismus nedeniyle mutsuz olup, niye benim başıma geldi, istediğim halde neden ilişkiye giremiyorum, farklı birisi miyim? diye düşünmeye başladığınızda vajinismusun labirentine giriyorsunuz ve çıkış yolunu bulmakta zorlanabilirsiniz. Bu durumda kendinize ve hayata küsmemek, tutunacak bir şeyler bulmak çok önemli.

Hedefler Belirlemek

Belli ölçüde hedefler belirlemek iyidir siz de ilişkiye girememe probleminizi yendik den sonra yapacağınız şeyleri belirleyin, bunların bir kısmı hayat tarzınızda yapacağınız değişiklikler olmalı.

Vajinismusta Sabit Olmayın

Vajinismus sizin elinizde olmadan başınıza gelmiştir ve başınıza gelenleri belirleme şansına sahip değilsiniz, sadece tepkilerimizi ve bakış açılarımızı seçebiliriz, bu nedenle hayata karşı esnek bir yaklaşım geliştirmek, hayata güvenmek ve başımıza gelenlere bu gözle bakabilmek çok önemli.

Vajinismus labirentten çıkmak için önerim biraz yükselip kendi durumunuza yukarıdan bakabilmek, size vermiş olduğum paylaşımlar ve uyarılar bunu kolaylaştırıyor.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum, sevgi ile kalın.

Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kayra Bera Kadın Sağlığı