Vajinismus Tedavisinden Önce Faydalı Bilgiler

Vajinismus istediğiniz halde eşiniz,erkek arkadaşınızla ilişkiye girememe durumudur, ilişki denemelerinizde başarısızlıkla sonuçlanıyorsa kendinizi farklı, eksik ve zamanla da özgüveninizin azaldığını görürsünüz. Sonuçta vajinismusu kendiniz yenemiyorsanız da ilişkiye girme korkunuzu yenmenizi sağlayacak tedaviler almayı planlamalısınız.Vajinismus tedavisinden önce bilmeniz gereken en önemlisi kızlık zarınızda bir engel olup olmadığının tespitidir. Kızlık zarıyla ilgili tecrübeli bir kadın doğum uzmanına danışılması önemlidir.



Kadını rahatlatacağı düşünülüp gereksiz kızlık zarı ameliyatı önerilebilmektedir. Kızlık zarının ameliyatla alınması sonucunda problemin devam ettiği görülür. Bu gereksiz zaman , maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır. Oysaki kişi ilişkiye girmekle ilgili kendisine ,yanlış eksik bilgilerle bir senaryo yazmakta ve buna da inanması sonucu bu tabloyu yaşamaktadır.Fakat kızlık zarının gerçekten kalın olduğu ve ilişkiye girmeyi engelleyici bir yapıda olması da söz konusudur.



O yüzden eğer ilişkiye girememe durumunu yaşıyor ve kendi başınıza yenemiyorsunuzdur. Yada almış olduğunuz vajinismus tedavilerine rağmen çözemediyseniz de probleminizi olası bir atlanmış kalın bir kızlık zarı yol açmış olabilir. Bir olasılık da uygulanmış olan tedaviler sizin için doğru ve yeterli değildir. Çünkü vajinismus hastalığı kişinin çok az bir gayreti ile doğru yönlendirme ve tedavilerle çok kısa süreler içinde çözülür. Kliniğimize çok sayıda yüzde yüz garanti veren tedavi merkezlerinden gelen hastalar bulunmaktadır. Kişi bu durumda kendini kandırılmış ve moralman çok dipte hissetmekte ve hiçbir şekilde de çözemeyeceğine inandırmakta bu şekilde tedavi merkezimize gelmektedir Bu da doğru değildir. Çünkü hiç kimseyi zorla yürütemezsiniz kişinin de çok az bir gayreti gerekli ve önemlidir. O yüzden de alacağınız tedavileri iyi araştırın.



Vajinismus zamanla düzelir diye zamana bırakmayın kendiliğinden ilk gece korkularım geçer diye beklemeyin çünkü geçen zaman sadece sizden değil evliliğinizden eşinizden de götürmektedir. Vajinismus olduğum için gebe kalamam o yüzden de adet gecikmesi yaşarsam da merak etmeyim nasılsa gebe değilimdir demek de yanlış bir inanıştır çünkü nadirde olsa dışa boşalma ile spermlerin vajina ya kaçması oradan da yumurtayı döllemesi olasılık olarak çok zorda olsa mümkündür.



Gebeyken Vajinismus Tedavisi Alınabilir mi?



"Gebeyken de vajinismus tedavisi alınabilir mi?" diye sorulmaktadır. Çoğu klinik ve merkezler gebelikden sonra önermekteyken vajinismus klinik olarak kişinin alması yönündedir çünkü normalde gebeyken bebekte bir problem yoksa hamilelikte cinsellikle ilgili bir kısıtlama bulunmamakta iken,vajinismus ve gebe kadın içinde aynı şey geçerlidir. Gebenin doğumunu beklemek kişiye nerden bakılırsa bakılsın gebelik ve lohusalıkla birlikte 14-15 ay kaybettirecektir. O yüzden de olası vajinismus ve gebelik durumunda bebekte bir sıkıntı yoksa ve siz vajinismus tedavisi olmak isterseniz de başlayabilirsiniz.



İlişki denemelerinizin başarısızlıkla sonuçlanması sizi zamanla, cinsellikten soğutabilir, isteksiz yapabilir, bu durumda sizi korkutmasın, üzmesin, uygun tedavilerle her şeyi hayatınızda rayına oturtabilirsiniz.



Vajinismus Yüzünden Boşanmayın!



Vajinismus yüzünden boşanmak veya ayrılmakta sizi çözüme ulaştırmaz ve aynı durumu yeni ilişki ve evliliklerinizde yaşayacaksınızdır. O yüzden de vajinismusu görmezden gelmek doğru bir tutum değildir.



Vajinismusa rağmen bebek sahibi olabilmek için ,aşılama ve veya tüp bebek tedavisi de sadece sorunuzu öteler ve belki de daha sonraki olası gebeliklerinizde yine aynı şekilde yardımcı üreme teknikleri tüp bebekle gebelik elde etmeye çalışabilirsiniz.



Bekarım, vajinismusum ve partnerim yok. Tedavi alabilir miyim?



Vajinismus yüzünden boşanmış veya erkek arkadaşlarınızdan ayrılmış olabilirsiniz ve ilişkiden sırf bu yüzden kaçmakta olabilir ve partnersiz bir tedavinin mümkün olamayacağını düşünebilirsiniz ki, buda yanlış bir yaklaşımdır, kişinin istemesi haline partneri yokken de vajinismusla ilgili tedavi alabilir. Çünkü ileriki dönem de olası ilişkiniz içinde sağlıklı bir ruh durumu içinde hazır olabilirsiniz.



İstanbul'dan Ece Hanımın Vajinismus Hakkındaki Düşünceleri



Merhabalar;



Benim yazacağım teşekkür mektubu herkesinkinden farklı olacak, çünkü ben bu vajinismusu çözerken bekardım. Bekar derken bir sevgilim, yada partnerim de yoktu. Okuduğum teşekkür mektuplarının hepsinde, sorunu çözmüş olan insanların onları destekleyen, sevgi, şefkat, anlayış, sabır gösteren birer eşleri vardı. Ayrıca eşleri, cinsel birleşmeyi denemeleri, istedikleri zaman denemeleri için hep ordaydılar. Beni başlangıçta en çok endişelendiren taraf buydu. Yani bu işi çözebilmek için bir partnere ihtiyacım vardı. Ama bir partnerim olabilmesi için de bu işi yapıyor olmam lazımdı. Kendi kendime boş yere böyle bir kısır döngünün içine sokmuştum.



Vajinismusu 35 yaşında aştım. 27 yaşından itibaren böyle bir sorunumun olabileceğini düşünmeye başlamıştım. 22 yaşından beri farklı erkek arkadaşlarla cinsel birleşmeyi deniyor ama başaramıyordum. Aslında ilk birkaç başarısız deneyimden sonra yani 22 yaşındaykenvajinismus diye bir sorunum olabileceğini bir yerlerden okumuştum, ama kendimi böyle bir şeyi konduramamıştım. 30 yaşından itibaren de farklı farklı yerlerden tedavi almaya başlamıştım. Fakat hepsi beni yanlış yönlendirecek kafamı başka değişik şeylerle doldurdu, sorunu çözmek bir tarafa, daha da farklı şeyler kafama yüklendi. Bu sene 35 yaşında, internette vajinismusla ilgili biraz da ümitsiz bir şekilde gezinirken Saygın Bey?in ismine rastladım, onun tedavi yöntemini denemeye karar verdim. Tedavinin tamamlandığı günün akşamında bir iki aydır tanıdığım bir erkek arkadaşımla cinsel birleşmeyi denedim. Birlikte olduğum kişi bende böyle bir sıkıntı olduğunu bile bilmiyordu, değişik farklı bir şey bile fark etmedi; demek ki o kadar rahattım.



Sonra 3-4 ay süren ilişkimiz boyunca da hep çok rahat bir şekilde cinsel ilişkiye girebildik ve ben zevkte alıyorum. Daha önce o kocaman penis o daracık vajinaya nasıl girecek aklım almazken, şimdi cinsel birleşme çok sevdiğim bir aktivite haline geldi. Daha sonra tensel çekim hissettiğim 2 başka erkek arkadaşımla da olabildim. Onlarla da her şey rahat ve keyifliydi. Sonra da smear testi ve kadın doğumla ilgili kontroller için geldim. Testler gayet rahat bir şekilde hiçbir ağrısız olmadan birkaç dakika içinde oldu. 35 yaşında aktif bir cinsel hayatı olan bir kadın oldum. Cinsel birleşmeyi istediğim kişiyle rahatça gerçekleştirebiliyor olmam kafamdan çok büyük bir yükü kaldırdı. Bu hayatımın her alanına yansıdı, çok daha özgüvenli, güçlü bir insanım. Erkeklerle olan ilişkilerimde çok daha güvenli ve kendimden emin bir şekilde yaklaşıyorum ve daha mutlu oluyorum.



Amerika'dan Merlin Hanımın Vajinismus Hakkındaki Düşünceleri



Merhaba Saygın Bey!



Biliyorum, biliyorum, çok zaman geçti ve ben hala teşekkür mektubumu gönderemedim, ama inanın sebebi başarısızlık değil, yalnızca zamansızlık. Şu an ki ve ilerideki vajinismus hastalarınız için hikâyemi kısaca özetleyeyim.



28 yasındayım, New York?ta yasıyorum. İstanbulda yasarken evliydim ve vajinismus sorunumu o zaman fark etmiştim. Hemen de olmadı, epey uzun bir körlük ve inkâr aşamasından geçtim ama sonra kabullendim mecburen. Eşimle baksa sorunlardan dolayı ayrıldık, ben de bu problemi o arada beynimin arka taraflarına ittim. Vajinismusu umursamıyordum, önemli de değildi, nasılsa bir daha aşık olmayacaktım. Ama tabi ki hayat bana bu saf düşünceleri unutturdu. Çünkü New York?ta feci aşık oldum. Beni vajinismusu çözmeye itecek önemde bir aşktı bu. Her şey iyiydi, güzeldi ama o duvar yok mu o duvar (siz biliyorsunuz hangi duvar olduğunu), oraya geldik mi duruyordu olay. Kafayı sıyırıyordum. Nedir sebebi anlayamıyordum. 13 yasında kızlar çatır çatır sevişirken ben, koskoca eğitimli, liberal, özgür kadın niye yapamıyordum ki bunu? Baskıcı bir ailem yoktu, tecavüze uğramamıştim, frijid değildim. Neydi peki sorun? Kendi basıma çözemediğim için yazın tatile geldiğim dönemde bu sorunum olan vajinismusu Türkiye?de çözüme kavuşturmaya karar verdim. Kararlılık; ilk ve en önemli adım.



Saygın Bey zaten ufak bir araştırma bile yapsanız hemen karşınıza çıkacak isimlerden biri. Tabi ki okuduğum her şeye inanılmaz şüpheyle yaklaştım, tedavisi bitmiş kadınlarla konuştuğumda bile şüpheleniyordum gerçekliğinden söylediklerinin. Ama kaybedecek neyim vardı?

Geldim, görüştük Doktor Saygın Beyle ve tedaviye başladık. Ben de hepiniz gibi bu vajinismusun bana özel olduğunu, şahs ?manyaklığım olduğunu düşünüyordum. En büyük sorun hep bizimmiş gibi gelir bize. Ama o kadar çok kadın var ki bu vajinismus durumunda olan. Bekleme odasında göreceksiniz zaten. Hepsinde aynı korku; ?ya olmazsa?? Ama oluyor. İlk seanstan önce korku içindeydim, beni nelerin beklediği konusunda bir fikrim yoktu. Ama Saygın Bey o kadar babacan ve anlayışlı bir insan ki, rahatlamamanız mümkün değil zaten. Kafamdaki bütün o yersiz soruları, korkuları ve en önemlisi ?duvar?ları yıktı. Çünkü gerçekte var olan tek duvar beynimizdeki duvar. Vajina yolu tertemiz, hanımlar, bana güvenin. Engel yok ortada. Yap boz parçası olacak şekilde yaratılmışız ve bunun bir sebebi var. Onu görmek lazım. İlk seanstan çıktıktan sonra anladım zaten bu isin olacağını, o kadar mutluydum ki ne yapacağımı bilmiyordum. Ne yesem, ne içsem diye dolanıyordum Bağdat Caddesinde. İnsanın kendi başarısıyla tatmin olması çok baksa bir şey, ve bu en büyük basarıydı benim için.



Seanslar birbirini kovaladı. Vaktim olduğu için, ve her egzersizi çalışkan bir öğrenci titizliğiyle uygulamak istediğim için 1-2 haftalık aralıklar bırakmıştım seansların arasında. O aralarda tatillere gidip geldim neşeli neşeli. Sonra yine bekleme odasında buluyordum kendimi, oradaki Brooklyn Köprüsü fotoğrafına bakıp New York?taki sevgilime kavuşacağım günü düşünüyordum. Bambaşka bir kadın bulacaktı karsısında, bundan emindim. 4.seansımda sonra artik sorunun çözüldüğüne de emindim. İçimde bir şeyin olması fikri beni korkutmuyordu artık.



New York?a geldiğimde büyük bir özgüvenle gittim sevgilimin yanına ve hiç beklemediğim bir anda hiç zorlanmadan, krem, kayganlaştırıcı, bilmemce kullanmadan kendiliğinden çok doğal bir şekilde cinsel ilişkiye girebildik. Önemli olan düşünmemek ve hesaplamamak. Tutku ve doğa kendiliğinden hallediyor zaten gerekeni. Ve evet, filmlerde duyduğumuz o klişe doğru, ?Basta biraz acıyacak ama sonra zevk alacaksın.? Acı da değil o zaten, sadece kaslarınız gevşiyor. Yeni bir dünya açılmıyor yani orada, o dünya hep oradaydı zaten, sadece modifiye oluyor az biraz. Korkuyordum ilk basta, aman bu pozisyonda acır mı acaba, şurda şöyle olur mu diye. Zamanla hepsi oldu aslanlar gibi. Saygın Bey?in ofisinde gördüğüm mektupların sonunda hep o cümleyi aradı gözlerim, ?sevişiyoruz valla simdi gayet güzel? gibi birseller okurum diye umdum. İnsan bunu duymak istiyor çünkü, basariyi somut bir şekilde karsısında görmek istiyor. Ben bunu okuyamadım baksa mektuplarda ama bu mektupta yazmak istiyorum: Evet, vajinismus sorunumu çözdüm (belki de hayatımdaki en büyük basarı) ve sevgilimle tavşanlar gibi sevişiyoruz, söylemesi ayıp değil, hiç değil hem de, kolayımda olsa alnıma yazacağım. Arada hala durup durup sevgilime ?Aktif bir seks hayatim olduğuna hala inanamıyorum? gibi komik cümleler kuruyorum, onun sevinci bambaşka, inanın. Hayatınıza nasıl bir ışık geliyor anlatamam. Kocaman bir dert eridi gitti, daha ne olsun ki bu dert aşk ve annelik gibi başka önemli sorunlara yol açabilecek bir dert. O yüzden, mutlaka ve mutlaka bunu çözün. Cesaret, azim, güven başka bir şeye gerek yok. Ben daha önce vajinismus tedavisi olmadığım için pişmanım. Evet çok şey kaybetmişim vajinismus yüzünden, o aradaki zamanda ama mutsuz değilim. Her şeyin zamanı var çünkü hayatta. Belki boşanmadan önce vajinismusu çözseydim iki çocuğum olacaktı şuan ve sevmediğim bir adamla yaşıyor olacaktım. Her şeyin hayırlısı oluyor iste bir şekilde, benim inancım bu yönde. Ama vajinismus çözülmeli hepimiz için, kendi kadınlığımızı hissetmek adına en önemlisi. Saygın Bey?e güvenin, kendinize inanın, çalışkan birer kız olun ve etraftaki güzelim pastaneleri de keşfetmeyi unutmayın. Şansa gerek yok ama bol şans yine de!



Saygın Bey, size de ne kadar teşekkür etsem azdır, benim için yaptıklarınızın değeri çok çok büyük. İstanbul?a geldiğimde size mutlaka uğrayacağım



Ceren hanımın vajinismusla ilgili yorumları



Merhaba..



Nereden nasıl başlasam bilemiyorum şuan da inanılmaz duygular içerisindeyim, hala bunu başardığıma inanamıyorum, sanki her yer daha aydınlık, sürekli gülümsüyorum , çok mutluyum.



Ben aklı başında, ne istediğini bilen ,ALLAH' tan başka kimseden korkusu olmayan biriydim. Çok sevdim , sevildim ve şükürler olsun ki ; sevdiğim kişi ile evlendim. Her şey harikaydı ta ki ilk gecemize kadar .. İlk geceye ait kafamda herhangi bir korku vs yoktu ama malesef vajinismustum. İlk başlarda benim pinpirikliğim dedim, zamanla çözeriz dedik ama bunun ne zamanla çözülebilecek, nede tek başına üstesinden gelinebilecek bir problem olmadığını anladım.



Allahım neydi bu yaşadıklarım, adını koyamadığım, sonunu göremediğim, çaresizliğim!



Eşim çok sabırlıydı, Allah razı olsun arada trip atıp üzüldüğünü belli etse de; bu konuda benim üzerime gelmedi, aksine aşarız zamanla hayatım vs benzer cümleler kurdu ve belli bir zaman böyle bir problem yokmuş gibi davrandık. Bu sekilde 1 senemiz geçirdik. Hocalara mı gitmedik, neler denemedık.. Zaman gectıkce tahammül de azalıyor, sinirler geriliyordu. Bir gece denedik ve yine olmadı ve bana zamanla aşarız üzülme hayatım deyip sarılan eşim o gece hiç alışkın olmadığım bir tepki verdi.. Oda kendınce haklıydı çok sabırlıydı ama artık sabrı tükenme aşamasına gelmişti , oda çok üzülüyordu ama bende hastaydım ve çaresizdim elimden gelen bir sey yoktu.. O gece ağlayarak internette araştırma yaptım ve Saygın hocamı buldum :) Sabahı zor bekledim ve sabah hemen aradım Saygın hocamla on dakıkalık bir telefon görüşmesinden sonra benim resmen yüzüm güldü .. Ön görüşmeye gittim bizi klinikte karşılayan mine ablamız, okadar pozitifti ki ( hocam belki kızacaksınız ama ) tedaviye başlama sebebim oldu diyebilirim :)) Onun o cana yakınlığı pozitifliği, insanları konuşmaları ile rahatlatışı, ben kendimi onun yanında çok harika hissediyorum. İyi ki tanımışım Rabbim sağlık verdiği sürece hep görüşeceğim kendisi ile. Çok tedirgindim ve mine abla beni cok rahatlattı ardından Saygın hocamla görüştük ve ben bu işi çözeceğime tamamen inandım. Saygın hocam okadar başka ki, okadar pozitif ki insan kendisini okadar rahat hissediyorr ki yanında .. Karşında seni senden daha iyi anlayan birisinin olması bile yetiyor insana. Saygın hocamda beni en çok etkileyen sürekli ALLAH İZİN VERİRSE BAŞARACAĞIZ demesi idi..



Uzatmadan ilk seansa geldim yine aşırı tedirgindim ama seans cok güzel geçti ve ilk seans çıkışı yüzümde güller açıyordu başaracağıma inanmıştım. Ardından tedavinin devamını getirdim . Bu süreçte mine ablamızın kurduğu , içerisinde Saygın hocamıza gelmiş, vajinismus tedavisi almış, çözmüş veya çözememiş hastaların bulunduğu bir watsap grubuna dahil oldum. Sagolsun Mine abla iyi ki eklemiş beni tedavi sürecimde arkadaşların etkisi çok büyük. Tedavi sürecimde asla beni yalnız bırakmadılar, ne zaman karamsarlığa kapılsam basta mıne abla ve gruptakı kader arkadaslarım hemen benı kendıme getırttı.. Allah bin kez razı olsun... Tabiki eşimm... can parçam.. asla hakkını ödeyemem tedavi sürecimde hep yanımda oldu, destekçim oldu, yardımcım oldu, her konuda kı gibi bu sürecimde de herşeyim oldu. Sadece bana birkez kızarak tepki verdi ki , iyiki tepki vermiş Keşke eşim bana daha önce tepki verseymiş ve Saygın hocayı daha önce bulup tedavi olabilseymişim.. Bizler çok şanslı idik Saygın hoca gibi anlayıslı ve konusunda uzman bir hekime gelerek , düzgün bir tedavi yolundan geçerek hastalığımızı yenebildik. Bu sorunla baş edemeyen yığınla genç kız var Rabbim hepsine yardım etsin , çok zor bence vajinismus bir genç kızın başına gelebilecek en kötü hastalık Rabbime şükürler olsun ki Saygın hocama güvendim, kendime inandım ve 3 seans sonunda kabus dolu günlerim bitti.. Saygın hocamın da dediği gibi ALLAH'IN İZNİ İLE BAŞARDIK..



Saygın hocam ; samimiyetiniz, anlayışınız,tatlı diliniz, ilginiz ve alakanız nolursa olsun pozitif enerjiniz için ALLAH binlerce kez razı olsun.. Allah zorlarınızı kolay eylesin hocam. Sayenizde gülüyorum.



Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum...



Umarım şuan benim yaşadığım mutluluğu tüm vajinismus hastaları yaşar..



Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu



