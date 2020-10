Vajinismus Tedavisini Ne Zaman ve Niye Çözmeliyim?

İlk gece korkusu nedeniyle ilişkiye giremeyen çiftler için, cevaplamaları gereken bir soruda; Evliliğimin izleyicisi mi yoksa yöneticisi mi olmalıyım.



Vajinismus hastalığını zamana bırakıp kendiliğinden çözülmesini beklemek mi ? Ya da vajinismus problemini çözmek için destek alıp vajinismus tedavisi almak mı?



Yanıt siz çiftlerde saklı fakat gözardı edilmemesi gereken bir uyarım var, vajinismus la geçen süre en başta kadını yıpratmakta, geçen süre size bağlı, bazı vajinismuslu çiftler için bir hafta da vajinismus sorunuyla ilişkiler yıpranırken, bazı çiftler için bu zaman yıllara yayılır.



Sonuçta eğer kendi başınıza vajinismus hastalığını yenemiyorsanız ki, vajinismus ve vajinismus belirtileri bu sizin elinizde olmadan gelişir. Bu yüzden de vajinismus sizi yıpratmadan vajinismustan kurtulmanız gerekmektedir.İşin en ilginç tarafı da vajinismus probleminizden kurtulduktan sonra anlarsınız ki kafanızdaki tüm endişe ve korkuları kendi kendinize üretmişsiniz.



İlişkiye girmek isteyip giremedikce de vajinismus ne demek? vajinismus nasıl tedavi edilir?, vajinismusu yenmek için neler yapmalı? sorularına cevap ararsınız. Belki de tedaviler için araştırma yapıp tedaviniz için gerekli adımı atmayıp, gereksiz zaman kaybedersiniz.



Vajinusmus tedavisi ile vajinismus hastalığını yendikden sonra, birçok vajinusmus hastası için bu durumun hem çok zor, hem de çok kolay olduğu görülür. Çünkü beyninizde kurduğunuz ilişkiye girmekle ilgili yanlış ve abartılmış kurguların vajinismus a yol açan, o korkuyu ve hep başarısız ilişki denemelerin her denemeyi düşündükçe vajinismus tan kurtulmak size imkansız gelir. Oysa size uygun bir vajinismus tedavisi ile kısa zaman diliminde vajinismus probleminizi yenersiniz.



Vajinismus Tedavisi Niçin Kolay?



Hastalarımızdan ceren hanımın vajinismus tedavisi ile ilgili düşünceleri

Önce kendinize inanacaksın, gerisi o kadar, kendiliğinden oluyor.

Vajinismusu yendikden sonra insanlar, cinsellik hakkında konuşabilmekte, çocuğu olma ihtimalini bilmek, cinselliği her kadın gibi başarabileceğini bilmek insanı çok daha rahatlamaktadır.



Vajinismustan kurtulmak neden çok zor gözükür?



Kafanızdaki yaratmış olduğunuz o korku ve başarısızlıkla sonuçlanan ilişkiye girme denemelerinizi düşündükçe, çok zor hatta ilişkiye girmenin imkansız olduğunu düşünebilirsiniz.



Vajinismus tedavisi İstanbul - Doktor Sinem Hanım'ın düşünceleri



Vajinismus enteresan bir problem. İnsanlar cinsellikle ilgili anatomi ve fizyoloji bilgilerine rağmen vajinismus problemi yaşayabilmektedirler. Hatta eşiniz ve siz doktor olup vajinismus problemini kendi kendinize yenemeyip, çözmek için profesyonel yardım alma durumunda kalabilmektedirler. Vajinismus hastalığı, ilk gece korkularınız evliliğin başında çok fazla önemsenmese de zamanla vajinismus ve getirdiği sorunlar en önemli gündeminizi oluşturabilir. Ama sonuçta ne olursa olsun unutmayın ki vajinismus hastalığı tedavi edilebilir bir problemdir.



Vajinismus sadece sizde değil, bizzat bu işin içinde olan, hayatın mucizelerine en yakından şahit olan ve minik kulların doğumlarını yaptıran kadınlarda da yani sağlıkçılarda, doktorlarda hatta ebe hemşire hanımlarda da olabilir. Sonuçta vajininismus problemi yaşayan kadınların farklı korku ve endişeleri, farklı tedirginlikleri, cinsel ilişkiye girmekle ilgili yanlış algılamaları olabilir. Bütün bu süreci anlaşılır ve düzgün bir şekilde doğru bilgilendirmeler yapılarak yanlışlar doğrularla yer değiştirir.



Vajinmismus tedavisi Bursa - Hemşire Meltem Hanım - Vajinismus vajinismus tedavisi ile ilgili düşünceleri



Vajinismus hastalığı evlilik süresince size çok sevdiğiniz eşinizden boşanma düşüncesine kadar götürebilir. Vajinismusun sizde yarattığı olumsuz düşünceler neticesinde çevrenizdeki insanlarla bile görüşmeyebilirsiniz.... Vajinismus yüzünden severek evlendiğiniz eşinizden boşanmayı düşünürken vajinismus tan kurtulduktan sonra çok istediğiniz anne ve baba olma hayallerinize ulaşıp evliliğinizi mutlu bir şekilde yaşayabilirsiniz.



Sağlıkçı olmam ve her hastalıkla iç içe olmam ve "Bu da bende olur mu?" düşüncesi hayatımı nasıl mahvettiğini gördüm. Aynen vajinismus ta olduğu gibi.



Vajinusmusu yaşarken sürekli bir gün olacak diye gecirdiğimiz aylar ve her geçen gün psikolojimizin iyiden iyiye bozulması, kendinizi mutsuz hissetmeniz, hayatınızdan zevk alamamak, geleceğe yönelik bir plan yapamamak, oysa vajinismus u çözdükten sonra hayatınızda o kadar çok şey değişir ki, artık gelecek planları yapabilir, en önemliside bebek hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.



O yüzden de evliliğiniz izleyecisi değil yöneticisi olmak için vajinismusu yenmelisiniz.



