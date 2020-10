Vajinismusla Karşılaşınca Erkekler Ne Hisseder?

Vajinismus hastalığı nedeniyle, cinsel ilişkiye girememe problemini taşıyan çiftlerde, erkek arzuladığı ve istediği kadınla keyifli bir yaşamı, paylaşımı beklerken birden bilmediği bir konuyla ilgili bir fikrinin olmadığı durumla, yani vajinismusla tanışır.



Vajinismusu yaşayan, istemesine rağmen elinde olmayarak ilişkiden korkup, bu sefer olacak deyip yine ilişkiye giremeyen kadınlar, bir de erkek gözüyle konuyu değerlendirirlerse konuyla ilgili problemler daha kolay çözülür.



Erkek için böyle bir durumla karşılaşmak beraberin de soru ve sorunları da getirir. En başta aklına kendisiyle ilgili, beraberliğiyle ilgili birtakım sorular gelir. O sürede kadının istemesine rağmen, ilişkiye giremediğinden kendine olan özgüvenini yitirir. Bu da kişinin kendini ister istemez sosyal çevreden uzaklaşma, içe kapanma, her ilişkiye girmede başaramama, psikolojik problemleri de beraberinde getirir. O sevdiği kadının yerinde mutsuz kendine güvenmeyen alıngan ve takıntılı kafasında bir sürü sorusu olan bir kadın vardır. En baştaki tanıdığı kadın gitmiş farklı bir ruh durumunda olan bir kadın gelmiştir. Hayır, öyle değil deseniz bile emin olun ilerleyen zaman diliminde karşınıza çıkacaktır.



Vajinismus hastalığı nedeniyle çiftler kendi dünyalarında kaybolmasıyla birlikte, zaman içinde gereksiz nedenlerle tartışıp, birbirlerini üzebilir ve ayrılmayı hatta boşanmayı bile düşünebilirler. Aslında, ortada gerçekten bir hastalık yoktur. Sadece, istendiği halde cinsel ilişkiye girememe durumu söz konusudur. Evlenmiştir ve eşini sevmektedir. Bu durumun, zamanla kaybolacağını düşünür ve her sefer o anın gelmesini bekler, fakat her cinsel ilişki deneme sonrası, aynı problemlerin yaşanması, cinsel ilişkiye girme aşamasına kadar sorun yokken tam o birleşme aşamasında aynı sorunlar devam eder. Bu çiftlerde, geçen süreye bağlı olarak cinsel isteksizlik ve soğukluk ortaya çıkartabilir aynı cinsel isteksizlik ve cinsel soğukluk erkekte de olur çünkü eşinin acı çekmekte olduğunu düşünür, üzülür ve kendi cinsel ilişkiye hazır olduğu halde, cinsel ilişkide rahatlayamamıştır ve çok doğal olarak kişiyi olumsuz etkilemektedir. Burada çok net yaşanan bir durum vardır.



Doğal olan bir olay, cinsel ilişki doğal olmayacak bir şekilde sonlanmaktadır. Hayatta en önemli kurallardan biri doğal olan herşey zaman içinde kazanır. Eğer doğal olmayan bir şeyi yaşıyorsanız, mutlaka kaybedersiniz. Hiç yemek yemeden duramayacağınız gibi.



Doğayla inatlaşınca hastalanırsınız, çift olarak bu durum içersindeyseniz, eğer doğru bir durum değerlendirmesi yapamazsanız, geminin kaptanı olarak, ailenizi hırpalar ve üzersiniz, ne kadar severseniz de eşinizi kaybedersiniz. Kaptan olmak kolay değil, hayatınızdaki en önemli fırtınayla karşı karşıyasınız. Geminizi doğru limana yönlendirmelisiniz. Yaşamınızda karşınıza çıkan bütün sorunlarla başa çıkabilmiş ve geminizi yürütmüşsünüzdür fakat bu fırtınayı, sularıı bilemiyorsunuzdur. Eğer dümeni ayarlayamazsanız, yolculuğunuzda eşinizle birlikte siz de batarsınız. Burada size çok önemli görev düşüyor, çünkü vajinismus sadece sizi ve eşinizi etkilemiyor, olası bir boşanma durumunuz, sizin ve eşinizin yani her iki tarafın yakınlarınıda etkiler. Sonuçta en az 8-10 kişiyi etkileyecek bir durumdur.



Ey kaptan, vajinismus için ne yapmalıyım sorunuzun cevabına yardımcı olsun diye size pusula verebiliriz. Pusula der ki; Allah eşinizi farklı yaratmadı, diğer kadınlardan hiçbir farkı yok, doğaya karşı gelme lüksü de yok ve vajinismus eşinizin elinde olmadan gerçekleşmekte ama tedavisi olan bir problemdir. Bu durumun üstesinden gelinmezse, geçen zaman içersinde büyük sorunlar karşınıza çıkartacaktır. O nedenle size bir klavuz rehber gerekmektedir. Bu zaman diliminde vajinismusla yaşamak, size zaman kaybettirir. Yanlış tedavi yöntemleriyle çözmek ise size zaman, moral ve para kaybettirir. Bu kayıplarınızdan tabii ki, paranızı ve moralinizi yerine koyabilirsiniz. Fakat zamanınızı kesinlikle koyamazsınız. Zaman önemli mi? Tabii ki, en önemli şey. Vajinismusla geçireceğiniz zaman, renksiz, mutsuz, özgüven kayıplı bir dilimdir ve hayat size gülmek istede gülmez çünkü hep bir şeyler eksikdir.Siz mutluluk maskesi taksanız da, vajinismusu görmezseniz de, sizi içten içe yorar ve bitirir.



Hayatınızı renkli yaşamak varken, renksiz yaşarsınız ve zaman karşınıza bir kez daha eşiniz için çıkar. Eşinizin ve sizler anne baba olmak isteyebilirsiniz. Çoğu kadının zamanla isteyeceği gibi. Ama eşinizin vajinismus nedeniyle geçireceği süreçte, yaşı itibariyle yumurtalık rezervi zamanla düşebilir bu da, sağlıklı bir gebelik yakalama şansını azaltabilir. 35 yaşından sonra eşinizin yumurtalık rezervi azalacak, gebe kalma şansı azalacaktır. Eşimin yaşı genç, daha zaman var diyebilirsiniz. Yalnız kısırlıkla ilgili başka sorunlar varsa, kist, ur, myom, hormonal dengesizlikler gibi sizi engelleyebilir ve bu durumlar tespit edilemeyebilir. Vajinismusla yaşamak, erkek olarak sizin de cinsel hayatınızda zaman içinde olumsuzluklar yaşatacaktır. Cinsel soğukluk, cinsel isteksizlik, sertleşme problemleri vs gibi.



Vajinismus nedeniyle çift olarak, bu durumu kabulenip, zamanla cinsel ilişkiye girme sıklığını azaltabilir ve kabullenebilirsiniz. Ama bu ne kadar sağlıklı ve doğru? Bu tablo, ev, aile ortamı ve işyerinizde sizin ve eşinizin karşısına çıkacaktır. Nasıl mı? Niye çocuk olmuyor soruları en başta eşinizi yıpratacak, eşiniz bu soruları tabi olmamak için insanlaran kaçacak, size karşı mahçup ve utanç içinde olacak, siz ise bu durumu geçiştirseniz de nereye kadar? Belki eşiniz size haksızlık ettiğini düşünerek boşanmayı isteyebilecektir. Nereden nereye geldiniz? Durgun güzel bir suda yol alırken, fırtınanın göbeğindesiniz. Sorun ne? Vajinismus? Size amma yük oldu?



Severken...boşanmaya, mutlu anlar varken kavga ve tartışmalara, sosyal yaşantınıza ve işinize olumsuz yansıması, zaten kadınları anlamak zorken (Ben dahil, mesleğim gereği bütün zamanımı kadınlar arasında geçirmeme rağmen bende bazen anlayamıyorum, bütün dünyada bu böyle, üzülmeyin, vajinismuslu kadınlar hiç anlaşılamayabilir.



Eee, o halde ne yapmalı? Zorlamalı, şiddet mi uygulayalım... Geçmiş olsun, geminizi batırdınız.

O zaman vajinismusu kabullenelim ve böyle mi yaşayalım? Geminiz her an batabilir, daha çok darbeler alabilir ve sonunda gemiyi batırırsınız. Gemiyi yüzdürmek için ne yapmalı?eşinizle vajinismusun, çözülebilir bir problem olduğu, bir hastalık olmadığı anlatın Bununla ilgili güvenilir kaynakları okuması tavsiye edilin. Ve çözüm için harekete geçin.



Eğer kaptan olarak ben bunlara inanmıyorum derseniz de, bu konuyla ilgili sizden farklı düşünen bir eşiniz varsa, yani vajinismus durumunu fark edip, çözmek için harekete geçerse, en azından vajinismus tedavisi için ona engel olmayın? Bir erkek olarak, vajinismus problemiyle karşı karşıya kalan erkeklerin tedavi sırasındaki ruh durumları, değişimleri, mutluluklarını gözlemledim.



Gerçekten erkek eş olarak, vajinismustan kurtulmak sizi inanılmaz güçlendirecektir. Evet, vajinismuslu erkek ne düşünür? Sizi en iyi anlayacak, sizinle aynı durumda vajinismuslu eşe ve vajinismusun getirdiği sorunları yaşayan erkeklerdir. Sizi, size en iyi şekilde anlatacak durum gene sizin tecrübelerinizdir? Binlerce tedavi ettiğimiz vajinismus çiftlerinden, erkekler ne düşünür, bölümünde sizlere de yer veriyoruz. Kendinizi bulabilir veya bulamayabilirsiniz. Dr. Saygın olarak, size vereceğim öğüt; gemiyi yürütmek, gemiyi batırmaktan daha kolaydır. Öncelikle kendinize ve eşinize sahip olun, çünkü mutluluk sizin de hakkınız. Tıpkı aşağıda takip edebileceğiniz yaşanmış ve sizinde yaşadığınız veya yaşayacağınız tecrübeler gibi



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu



Vajinismus konusu ile ilgili görüşleri bize yazabilirsiniz



www.vajinismusklinik.com