Vajinismuslu Kadınlar Cinsel İlişkide Neler Yaşar?

Vajinismus kadının eşi yada partneri ile cinsel ilişkiye girme esnasında, tamamen iradesi dışında, elinde olmayarak biliçdışı vagen girişindeki (pc) kaslarının kasılmasıyla ilişkiye girememesi durumudur. Burada ön sevişmede genelde bir sorun yoktuR, hatta kişi de cinsel birleşme öncesi olan ıslanma ve arzu vardır. Zamanla bu sorun çözülmezse isteksizlik olabilmektedir.

Vaginismuslu kadın da ilişki esnasında bacaklarını kapatır, kasılmaları olur, eşini iter, bunu takiben kendini suçlu hisseder, ağlar, değersiz ve mutsuz hisseder.

Bu vajinismus problemini hiçbir zaman çözemeyeceğini düşünerek ilişkiden kaçar ve erteler. Kaçınma, ertelenme hastalığı denir bu yüzden. Bu problemi yaşayan çiftler, gerek kadın, gerekse erkek kendilerine göre sebep aramaya başlar. Birbirlerini gerçekten sevip sevmediklerini düşünürler. Halbuki vajinismusun en büyük nedenini oluşturan şu ana kadar almış olduğu cinsellikle ilgili, cinsel birliktelikle ilgili yanlış mesajlardır. Duyduğu, işittiği, gördüğü cinsellikle ve cinsel birliktelikle ilgili, bilinçaltı, kişiye hep yanlış mesaj ileterek onu bu problemle karşı karşıya bırakarak sanki çözümsüz, sanki diğer kadınlardan farklıymış, sanki onu allah farklı yaratmış gibi algılar.

Halbuki burda göremediği olağan ve doğal olan, yaşaması ve yaşatması gereken cinselliği yaşayamayıp, haz ve keyfi alması gerekirken, bunu alamayarak doğal olana karşı gelmektedir.

Kendine göre cinsellikle ilgili birçok ve çesitli yanlış düşünce yapısını içinde oluşturup onu taşırlar ve bu durumu görmezden gelerek, her defasında, bir sonrasında vajinismusu çözebileceğine inanarak dener ama her denemesi sonuçsuzluk, başaramama, kadını ve çifti inanılmaz olumsuz etkiler.

Bu aşamada erkeğin, eşini anlamaması bunu çözemediği için kadına gerekli desteği çözüm için vermemesi, bu problemi inanılmaz derecede büyütmektedir. Ya da bu durumda gene erkeğin durumu olduğu gibi kabul edip boşanma aşamasına doğru yol alıp, boşanmaya gidebilmektedir.

Erkeğin durumu olduğu gibi kabul edip, eşini olduğu gibi kabul etmesi durumunda, bu vajinismus problemini taşımakta, çözümsüz geçen hergün çifti olağan olan doğal olan birlikte yaşayan kadın ve erkek için cinsellik boyutunun eksik kalmasına yol açar.

Bunu yaşamayarak hem kadın hem de erkek problemlerini çözmek yerine, taşıyarak, zaman içerisinde problemlerini büyüterek, ki genelde, farkında olmayarak, bu durumun sosyal ve iş hayatlarına mutlaka olumsuz yansımalarını da yaşarlar.

Eninde sonunda kendi iç dünyalarına dönerler ve zaman onları ayrılmaya, boşanmaya kadar götürebilir.

Bu başarısızlık, olumsuz düşünce yapısı diğer olumsuz düşünceleri de arkasından getirir. Mizacı, genel yapısı ne olursa olsun, karamsar, güvensiz, keyifsiz, korku, kaygı, panik atak, öfke, etrafına karşı alıngani yorgun, bezgin ve kızgınlık halindedir. Kendine vermiş olduğu zararla öğrenilmiş bir çaresizlik hali içindedir. İlişkiye girememek, her denemenin başarısız sonuçlanması neticesinde, eşler cinsel yaşamlarına, bir neden, bir bahane, bir engel bulmakta ve cinsel yaşantılarını ertelemektedir.

Bu ertelemenin bir çözüm olmadığını bilmeyerek, bu kaçmanın bir bedeli olduğunu düşünmeyerek, oysa ki, ufak bir adım doğru yerde, tecrübeli merkezlerde, yukarıda yazılmış bu problemlerin, bu karmaşıklığın yaşanmasını engeller.

Bu durumu genelde en yakın olan çevreleri, aileleri bilmezler. Toplumun ne zaman çocuk sahibi olacaksınız soruları bu sıkıntıyı bir başka boyutu ile yaşamasına neden olur. Çalışan bayanlar bunu genelde iş yoğunluğuna bağlarlar ama bu iş hayatına olumsuz yansır.

Bu duygular kişiye kendini değersiz hissettirir. Herkesin yaptığını yapamamak duygusu negatif enerjiyi içinde büyütür. Arkadaşları, kendinden küçüklerin ve sonra evlenenlerin çocukları olup, kendisinin çocuk sahibi olmaması başka bir değersizlik katar kadına ve çifte.

Eşi, erkek ne kadar sevse de zamanla bu problemin getireceği yükle büyüyen bu problem, eşinin terkedebileceğini ve ayrılabileceğini düşünür.

Bu vajinusmus problemini yaşayan bayanların hikayesi, endişesi, korkusu farklı olabilir bu yüzden de tedavileri tamamen kişiye özel olmalıdır.

Vajinismusun nedenlerini, basitçe şöyle anlatabiliriz. Kadının çocukluktan şu ana kadar almış olduğu yanlış düşünce kalıpları, cinsellikle ilgili olumsuz düşünceler, bakireliğini koruması için verilen yanlış, eksik ve korkutucu bilgiler, mitler, tabular, cinsel taciz, dini öğreticiler, ata erkil otorite, yakın çevresinde cinselliğin kötü, pis ve ayıp olarak öğretilmesi, cinsel bilgi ve eğitimini, yetersiz, yanlış, eksik ve şehir efsanelerinden alması?ayıp, günah gibi kavramlarla bu durumu sorgulamamak, evlilik öncesi eksik, sağlıksız, yetersiz, yanlış bilgiye sahip olunması olduğu gibi, niye, niçin cinsel ilişkiye girmekten korktuğunu bilmez.

Sonuç da farkında olarak ya da olmayarak sağlıklı cinsel yaşantısına bu durum engel olmaktadır.

Bu problemi çekenler, öncelikle bu durumdan kurtulmak için genelde duydukları, okudukları yöntemleri kendilerince denerler.

Genelde uyku hapı, alkol, uyuşturucu, sakinleştirici, kas gevşetici, anestesi altında ilişkiye girmek, belden aşagısı uyuşturularak, cerrahi olarak kızlık zarının (hymen) alınmasına, hacı ve hocaya kadar her türlü yanlış yöntemler denenir.

Bu arada, bu yerlerdeki başarısız denemeler problemin çözümünü giderek zorlaştırmakta ve çiftin daha da mutsuz, daha da umutsuz olmasına neden olmaktadır.

Bu problemi çeken kadınlar, bu problemden kurtulduktan sonra kendilerini daha mutlu sağlıklı, özgüvenli, sağlıklı bir cinsel yaşantıya, anne olma adayı olduklarında daha pozitif hissettiklerini, gebelikle ve anne olmakla ruhen cok daha olumlu ve mutlu bir yaşamları olduklarını, iş ve aile hayatında daha başarılı ve potansiyellerini kullanabildiklerini ve eşleri ile aralarının ve sevgilerinin pozitif yönde olumlu etkilendiklerini, başarı ve başarma konusunda hayattaki çıkan problemlerde daha cesur olduklarını gördük?

Son söz ;

1. Vajinismus hastalığı kolay çözülebilen bir problemdir.

2. Eğer Vajinismus probleminizi çözmek isterseniz Vajinismusu çözmeme lüksünüz yok, Vajinismus yüzünden ve vajinismus belirtileriniz yüzünden bugününüzü ve yarınınızı kötü yaşama ve yaşatma lüksünüz de yok

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı

Dr. Saygın Micozkadıoğlu