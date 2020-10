Vajinismusluların Kendilerine Sorması Gereken 3 Önemli Soru

İstenmesine rağmen cinsel ilişkiye girememe durumu olan vajinismusu yaşayan çiftler, belirli bir süreden sonra ilişkilerinde sorunlar yaşamaya başlar.



Sorunlar yaşamayan çiftler de kesinlikle vajinismusu görmezden gelirler ama mutlaka hayatlarında bir şekilde karşılarına daha büyük sıkıntılarla çıkabilmektedir. Sonuçta vajinismus hastalığını yaşayan çiftler bir şekilde ya bu problemleriyle yüzleşip sorunu ortadan kaldıracak yada ufak huzursuzluklar bile daha büyüyerek evlilikleri, çiftlerin beraberliğini olumsuz etkileyecektir. O halde ilişkiye giremeyip bu hastalıkla yaşayan vajinismuslu kadınlar kendi başlarına vajinismusu yenemiyorlarsa kendilerine şu soruları sormalıdır.



1- İstediğim ve sevdiğim biriyle ilişkiye girmesemde sorun olur mu?



Zaten bazı erkekler, vajinismuslu eşleri üzülmesin diye "Benim için sorun değil" demektedir fakat bu durumVajinismusla öğrenilmiş çaresizliği yaşatır. Taa ki ilişki bir şekilde bir yerlerde sorun çıkartana kadar. Çünkü vajinismus kadına özgüvenini kaybettirir, belli bir süre sonra evli vajinismuslu çiftler çocuk ne zaman soruların dan bıkar. Ayrıca yaşı nedeniyle yumurtalık rezervleri azaldığı için gebe kalma bebek sahibi olma olasılığı azalır.



2- Vajinismusla bir ömür boyu bu şekilde yaşanır mı diye sormalıdır.



Bebeğe bir şekilde yardımcı üreme tedavileri IVF tüp bebek yöntemleriyle sahip olurum dese de, nadirende olsa dışa boşalan ve olasılığı oldukça düşük bir şekilde dışa boşalan spermlerin, vajen içine kaçmasıyla gebe de kalıp bebek sahibi de olsa bu durum vajinismus hastalığı evlilik hayatı boyunca karşısına bir şekilde çıkacaktır. Vajinismus nedeni ile ikinci bir gebelik yakalama durumu gene sorunlu ve problemli olacaktır. O yüzden "Ben bebek sahibi olsam da sorunuma faydası ne olacak?" diye sorgulamalıdır. Sorunun cevabı ise çok basittir.Vajinismus hastalığını sadece ertelemek de zaman kaybetmektedir.



Vajinismusu yenen hastaların yaşadıklarını, bir fikir vermesi amaçlı sizinle paylaşıyoruz.



Vajinismus problemi yaşayan Hanife Hanım'ın yorumları



"Bu mektubu yazmakta biraz geciktim öncelikle affınıza sığınıyorum.



Size geldiğimde umudumu öyle yitirmiştim ki. Çok güveniyordum, ancak çok korkuyordum. Bu defa da olmazsa ben ne yaparım diye. Geldiğimde siz mektupları okurken ben gözyaşlarıma engel olamıyordum. Allahım bende bir gün bu mektubu yazabilecek miyim diye. Ve işte yazıyorum. İnanması çok güç ancak gerçek bu 9 aylık evliyim. Eşimle 9 yıl beraber olduktan sonra evlendik. Evlenmeden önce böyle bir şey olacağı aklımın ucuna dahi gelmezdi. Çok sevmiştik, çok beklemiştik. Herşey çok güzeldi. Rüya gibi bir düğünle evlendik. Herşey güzel giderken tam o ana gelince kendimi öyle kapatıyordum ki. Birleşmek imkansız oluyordu. Ve vajinismusla yüzleştim. Çok can sıkıcıydı. Evliliğimin en güzel günlerini aylarını ağlayarak mutsuz olarak geçirdim. Evliliğimizin aylarını saymaz oldum. Çünkü her geçen ay benim için ayrı bir hüsrandı. Bu ay da olmadı diye kendimi yıpratıyordum. Eşimin desteği sayesinde ayakta kalabildim.



Ömür boyu olmasa da bu iş ben hep yanında kalacağım diyordu. Ancak ben böyle sürdüremezdim. Ayrılmak istedim. Kabul etmedi tabi ki. Sonra Saygın Bey’i bulduk. Sadece 4 seansta vajinismustan kurtuldum İnanamadım ama gerçekti. Şükürler olsun ki evliliğimin kara bulutu olan vajinismusu yenmiştim. Bu muydu benim 9 ayımı mal olan kara bulut. Gerçekten kendime güldüm. O kadar büyük saçmalamışım ki. Aptalca bir korku nasıl da bedenimi ele geçirmişti. Oysa ki bu beden benimdi. Benim komutlarıma uymak durumundaydı. Bilmediğim ne çok şey öğrendim. Size evliliğimi kurtardığınız için hep dua edeceğim. Ve siz benim durumumda olan diğer kadınlar, beklemeyin! Beklemek sadece yıpranmak demek. Evliliğinizi kabusa dönüştüren bu şeyi yenmek için hemen adım atın.



Şimdi çok çok mutluyum Daha birkaç haftalık evliymiş gibi hissediyorum kendimi



Mutluluk hep sizinle olsun



Hoşçakalın"



3-Vajinismusun tedavisi cok mu zor vajinismus hastalığı yenilemez mi?



Hayatının geri kalan zamanını nasıl, ne şekilde geçirmek istediğini kendine sormalıdır. O yüzdende hayatını, evliliğini vajinismus nedeni ile seyretmek mi yoksa vajinisms hastalığını yenerek yönetmek mi?



Eğer vajinismusu kendi kendine yenemiyorsanız, beraberliğinizi daha fazla yıpratmadan "Bu konuda ne yapabilirim?" diye sormalıdır.



Her problemin bir çözümü olduğunu bilmeli ve vajinismus tedavisi ile ilgili araştırmalar yapmalıdır vajinismus tedavisi için konuyla ilgili tecrübeli kliniklerden destek almalıdır.



Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın Doğum Uzmanı

Kaynak: