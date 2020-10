Vajinismusta Eşler Ne Kadar Anlayışlı Olmalı?

Kadın istemesine rağmen cinsel ilişkiye eşiyle giremediğinden, vajinismus nedeni ile kendini belli bir süre sonra suçlu hisseder, eşine karşı mahcup hisseder. Genelde erkekler de bu durumda tam olarak ne yapmaları konusunda, nasıl bir tutum içinde davranacaklarını bilememektedirler. Vajinismus hastalığı yaşayan çiftlerin yaptığı en büyük hata ilişkiye girmekle ilgili problemlerini görmezden gelmek, kendiliğinden zamanla düzelir diye beklemektir. Çünkü geçen süre vajinismusla sizin güzel olası günlerinizi eksik yarım yaşamanıza neden olur.

Bazen de çiftlerin anlayışlı olması daha doğrusu erkeğin de zamana bırakması vajinismuslu çifti vajinismus hastalığın getirmiş olduğu konforsuzluğun konforuna alıştırır. Sonuç zamanla kadınların özgüven kayıplarına yol açar ve artık evde ev arkadaşlığı modunda gelişen süreç sizlere biraz daha zaman kaybettir. Ta ki çocuk ne zaman sorularının çifti bunalttığı an a kadar. Ya da yakın arkadaş çevrenizin annelik babalık haberlerini alana kadar veya sizden sonra evlenen arkadaşlarınızın gebelik haberlerine sevinmek yerine sizi harekete geçirme aşamasına getirmesine kadar. O yüzden vajinismus da en büyük yanlış çiftin sorunu görmezden gelmesi ve ya zamana bırakmasıdır. Çünkü vajinismus hastalığı çok kısa süreler içinde kolaylıkla tedavi edilebilir bir problemken.

Vajinismusu zamana bırakmayın çok fazla anlayışlı olmak vajinismus hastalığını çözmez sadece sevginizi test eder. O yüzden de sevginizi vajinismusla test etmeyin.

Vajinismusu zamana bırakırsanız kendinizi eşinizden ayrılmayı düşünecek kadar çaresiz hissedeceğiniz anlar olabilir. Tıpkı Hanife Hanımın yasadıkları gibi…



“9 aylık evliyim, eşimle 9 yıl beraber olduktan sonra evlendik. Evlenmeden önce böyle bir şey olacağı aklımın ucuna dahi gelmezdi. Çok sevmiştik, çok beklemiştik. Her şey çok güzeldi. Rüya gibi bir düğünle evlendik. Herşey güzel giderken tam o ana gelince kendimi öyle kapatıyordum ki. Birleşmek imkansız oluyordu. Ve vajinismusla yüzleştim. Çok can sıkıcıydı. Evliliğimin en güzel günlerini aylarını ağlayarak mutsuz olarak geçirdim. Evliliğimizin aylarını saymaz oldum. Çünkü her geçen ay benim için ayrı bir hüsrandı. Bu ay da olmadı diye kendimi yıpratıyordum. Eşimin desteği sayesinde ayakta kalabildim. Ömür boyu olmasa da bu iş ben hep yanında kalacağım diyordu. Ancak ben böyle sürdüremezdim. Ayrılmak istedim. Kabul etmedi tabi ki. Tedaviye başladım, sadece 4 seansta vajinismustan kurtuldum İnanamadım ama gerçekti. Şükürler olsun ki evliliğimin kara bulutu olan vajinismusu yenmiştim. Bu muydu benim 9 ayımı mal olan kara bulut. Gerçekten kendime güldüm. O kadar büyük saçmalamışım ki. Aptalca bir korku nasıl da bedenimi ele geçirmişti. Oysa ki bu beden benimdi. Benim komutlarıma uymak durumundaydı. Bilmediğim ne çok şey öğrendim.

Ve siz benim durumumda olan diğer kadınlar. Beklemeyin!.. Beklemek sadece yıpranmak demek. Evliliğinizi kabusa dönüştüren bu şeyi yenmek için hemen adım atın. Sizde bu kabustan kurtulacaksınız.

Şimdi çok çok mutluyum Daha birkaç haftalık evliymiş gibi hissediyorum kendimi…”





Op. Dr. Saygın Micozkadıoğlu

Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.vajinismusklinik.com/vajinusmus-makaleleri/vajinismus-nedir.html